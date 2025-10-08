He estado usando la nueva aplicación Meta AI Vibes, y es divertida, pero algunos de los videos que crea son involuntariamente graciosos.

Hace poco, Mark Zuckerberg anunció Vibes a través de un video de Instagram, y ahora ya está totalmente disponible para los clientes de Estados Unidos y Reino Unido. Decidí probarlo y los resultados fueron muy divertidos, aunque quizá no siempre en el sentido que Meta pretendía...

En este momento, los videos con IA parecen estar ganando popularidad en las redes sociales. Grok ya puede crear videos con IA, y OpenAI ha lanzado recientemente Sora 2 como aplicación móvil. Vibes es la respuesta de Meta.

Vibes forma parte de la aplicación móvil Meta AI, que ya está disponible para su descarga en el Reino Unido y Estados Unidos en plataformas móviles. Vibes te permite crear, editar, remezclar y compartir vídeos cortos generados o mejorados por IA en tu teléfono móvil, así como explorar tu feed de Vibes, un muro interminable de vídeos de IA de otras personas que puedes hojear o incluso remezclar tú mismo.

Al crear un Vibe, tienes la opción de subir una foto desde tu aplicación Fotos y dejar que Meta genere un video basado en ella, o puedes subir un video desde tu teléfono y remezclarlo con diferentes filtros que cambian el fondo o añaden elementos divertidos, como máscaras de payaso y efectos de anime.

Alternativamente, puedes crear un video generado íntegramente por IA a partir de una indicación, tal como lo haces en aplicaciones como Sora o Gemini utilizando Veo 3. Todos tus Vibes se pueden compartir en Meta AI, Instagram, historias de Facebook y Reels.

Entra en sintonía

Pensé en probar Vibes, así que inicié sesión, encontró mi ID de Instagram y pude empezar a usarlo de inmediato.

La aplicación Meta AI ahora ha sido secuestrada por Vibes. Tan pronto como la inicias, comienza a mostrarte nuevos videos de IA. Lo primero que pensé en probar fue remezclarlos.

La remezcla es muy divertida: si te encuentras con un video de un perro en un patineta, por ejemplo, puedes remezclarlo para añadir lo que quieras, como un gato persiguiéndolo o ponerlos en el espacio. Lo único que te limita es tu propia imaginación.

Fue cuando intenté generar mis propios videos de IA cuando las cosas empezaron a descarrilarse un poco. Para crear un nuevo video con Meta AI, primero hay que generar una imagen de la escena que se ha descrito y, a continuación, se puede animar.

Pedí «una chica en París» y creó cuatro variantes posibles de una escena en la que una mujer estaba sentada en un muro mirando la Torre Eiffel. Elegí una y pulsé «Animación», luego escribí: «Una gaviota se posa sobre ella y la derriba».

En solo unos segundos, Meta había generado mi video. Ahí estaba ella, mirando la Torre Eiffel, cuando de repente una gaviota se posó en su cabeza, tal y como había pedido. Pero ahí fue cuando las cosas se torcieron.

Cuando empezó a tambalearse, su cabello voló en la otra dirección y, al caer de forma bastante dramática del muro, ¡dejó atrás sus piernas! Todo era ridículo, pero tengo que decir que hacía mucho tiempo que no me reía tanto.

Algunos ejemplos de videos de Vibes de Meta AI y uno que generé de Mark Zuckerberg. (Image credit: Meta AI)

Caerse de una tabla de surf

El enfoque de Meta para la generación de videos también te permite crear videos de personajes públicos haciendo lo que quieras, dentro de lo razonable. Así que, si quieres ver a Mark Zuckerberg cayéndose de su tabla de surf, puedes hacerlo realidad.

Obviamente, el enfoque de Meta para generar videos con IA desde cero todavía tiene algunos defectos. Da la sensación de que pertenece a la era de la IA, en la que las personas tenían un número incorrecto de dedos y sus extremidades se doblaban de forma extraña, mientras que los modelos de video más recientes, como Sora de OpenAI y Veo 3 de Google, han avanzado mucho más.

Pero Vibes no está pensado para uso profesional. Es solo para divertirse un rato, y es gratis. Aunque de vez en cuando las cosas salgan terriblemente mal, sigue siendo divertido de usar. Todavía estamos en los inicios de la revolución de los videos con IA y disfrutando de su nuevo giro hacia las redes sociales. Apenas estamos empezando a explorar lo que es posible, y es muy interesante ver cómo los diferentes gigantes tecnológicos están diferenciando sus enfoques.

Vibes está disponible como parte de la nueva aplicación Meta AI actualizada, que se puede descargar en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google en tu dispositivo móvil, y funciona en Estados Unidos y Reino Unido.

