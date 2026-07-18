Comparé el nuevo generador de imágenes con IA de Meta con ChatGPT y Nano Banana 2 utilizando las mismas 5 indicaciones, y el ganador me sorprendió

Meta ha lanzado un nuevo modelo de IA para imágenes, claramente diseñado para competir con ChatGPT y Nano Banana 2 de Google Gemini. Meta AI no solo tiene que convencer a la gente de que la IA puede crear las imágenes que desean, sino también de que creará imágenes por las que valga la pena cambiar de chatbot de IA.

Para ver qué tan bien se desempeña realmente en ese contexto, configuré indicaciones de imágenes para Meta AI y las comparé con ChatGPT y Nano Banana 2. Las pruebas, que van desde fotografías realistas de vida silvestre hasta cómics, están diseñadas para evaluar diversos aspectos de la producción de imágenes con IA. Si bien podría decirse que todos los modelos superaron un nivel similar para obtener buenos resultados, algunos definitivamente parecieron entender la tarea mejor que otros.

Anuncios de Moon Orchard

Anuncios falsos de ChatGPT (izquierda), Gemini (centro) y Meta (derecha): haz clic en la imagen para abrirla a tamaño completo (Image credit: ChatGPT, Gemini, Meta)

Le pedí a cada modelo que diseñara un cartel de producto bien acabado para una marca ficticia de agua con gas llamada «Moon Orchard», en el que la lata dijera exactamente «Moon Orchard», «Black Cherry Lime» y «Zero Sugar», además de un título sencillo que dijera exactamente «Bright enough for midnight». Este fue un reto tanto de tipografía y diseño de producto como una prueba de imagen, ya que los modelos de IA pueden crear un anuncio falso espectacular y, aun así, destrozar las palabras como una impresora de etiquetas embrujada.

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Los tres produjeron resultados elegantes, pero tuvieron instintos diferentes. ChatGPT, a la izquierda en la imagen de arriba, creó el póster más elegante, con una lata de color púrpura evocador, cerezas, rodajas de lima y un titular que parecía sacado de una campaña real. Gemini, en el centro, se parecía más al diseño de un anuncio de revista, pero agregó texto adicional en la etiqueta y un vaso con un poco de la bebida adentro. Meta, a la derecha, produjo el diseño de lata de aspecto más premium, con condensación.

Fotos de un zorro

Un zorro fotorrealista, creado por ChatGPT (izquierda), Gemini (centro) y Meta (derecha); haz clic en la imagen para abrirla a tamaño completo (Image credit: ChatGPT, Gemini, Meta)

A continuación, le pedí a cada modelo que creara una fotografía ultrarrealista de un zorro rojo caminando con cautela por un bosque cubierto de nieve al amanecer. Este fue un reto de realismo, que abarcaba la anatomía, la textura del pelaje, la iluminación, la atmósfera y el movimiento natural. Quería que pareciera un animal real capturado exactamente en el momento justo, como congelado en el tiempo.

ChatGPT produjo lo que yo llamaría la imagen más dramática, con el zorro moviéndose hacia la cámara. Gemini fue más sobrio y natural en su toma de perfil. Meta fue el que tuvo el aspecto más cinematográfico, con el zorro luciendo más realista y el fondo casi como una pantalla verde.

Invitación

Invitaciones a fiestas creadas por ChatGPT (izquierda), Gemini (centro) y Meta (derecha): haz clic en la imagen para abrirla a tamaño completo (Image credit: ChatGPT, Gemini, Meta)

Dado que Meta es la plataforma que alberga tantas redes sociales, les pedí a los modelos que crearan una publicación cuadrada para Instagram en la que se anunciara una fiesta de verano en el jardín, con un ambiente cálido, elegante y realista, luces decorativas, una mesa de madera, bebidas, flores y el texto legible «Fiesta en el jardín el sábado — 7 p. m.». Esta fue una prueba práctica de diseño, ya que muchas personas usan herramientas de imagen con IA para crear invitaciones, carteles y publicaciones en redes sociales.

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A pesar de la conexión de Meta AI con las redes sociales, fue ChatGPT el que pareció dar mejores resultados con la indicación: el texto parece integrarse en el diseño mucho mejor que en los demás. Las letras de Gemini se veían más como un volador enmarcado que como una publicación realista de Instagram. Y aunque Meta produjo la escena de la mesa más fotográfica, parecía más una foto tomada durante el evento que una invitación.

El robot chef de panqueques

Una tira cómica de ChatGPT (izquierda), Gemini (centro) y Meta (derecha); haz clic en la imagen para abrirla a tamaño completo (Image credit: ChatGPT, Gemini, Meta)

La cuarta consigna pedía una tira cómica de cuatro viñetas sobre un robot alegre llamado Pip que preparaba panqueques, manteniendo la coherencia del personaje de Pip en todas las viñetas. También ponía a prueba la narración secuencial. Esta fue una de las rondas más sólidas para los tres modelos.

El cómic de ChatGPT fue fácil de seguir y también fue el más divertido. Gemini presentó el acabado más pulido en cuanto al estilo de la caricatura. Meta hizo un excelente trabajo en la mayoría de los aspectos, pero por alguna razón le puso un globo de diálogo al panqueque.

Dibujo animado noir

Una caricatura al estilo noir creada por ChatGPT (izquierda), Gemini (centro) y Meta (derecha); haz clic en la imagen para abrirla a tamaño completo (Image credit: ChatGPT, Gemini, Meta)

Por último, les pedí a cada modelo que combinara un escenario de cine negro con una caricatura de los sábados por la mañana. Específicamente, un detective privado que investiga la misteriosa desaparición de una galleta en una cocina suburbana de los años 40, en blanco y negro. La consigna ponía a prueba la combinación de estilos, para ver si los modelos podían lograr que la escena se sintiera tanto como una historia de detectives como una caricatura.

ChatGPT hizo un buen trabajo equilibrando el ambiente de cine negro con un detective de caricatura acompañado de un perro. Gemini optó por una intensidad más propia de un drama policíaco clásico. Meta fue el más cómico, con un detective canino explorando pistas dispersas en medio de un sinfín de chistes visuales. Meta definitivamente fue el que mejor logró abarcar ambos aspectos de la consigna.

ChatGPT contó la historia de manera clara, y Gemini tuvo la atmósfera noir más intensa, pero Meta fue el que le dio más vida a la consigna. Entendió que el misterio de una galleta desaparecida debía ser dramático y ridículo a la vez.

Cinco indicaciones resultaron ser suficientes para demostrar que cada uno de estos generadores de imágenes ha desarrollado su propia personalidad. Nano Banana 2 impresionó constantemente por su realismo. Meta AI se arriesgó creativamente más de lo que esperaba, produciendo la imagen más divertida de la prueba en el desafío del detective de las galletas y algunas de las imágenes más pulidas con aspecto comercial.

Pero ChatGPT se destacó por parecer entender lo que realmente intentaba lograr de manera más consistente que sus rivales. En repetidas ocasiones entregó imágenes que coincidían tanto con la redacción como con la intención de la indicación. La única categoría en la que me pareció que fue realmente superado fue el misterio de la galleta al estilo cine negro, donde Meta abordó de manera más efectiva la premisa ridícula.

Los tres son capaces de producir buenos resultados; la diferencia radica en el criterio. El mejor modelo es aquel que entiende lo que quisiste decir. ChatGPT demostró ser el más fuerte a la hora de dar ese salto, aunque Meta a veces se robara el show.

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