Google Maps recibirá una importante actualización Gemini para conductores: estas son las cuatro nuevas funciones que estarán disponibles próximamente

Google está lanzando nuevas funciones con tecnología Gemini para Google Maps.

Estas incluyen controles de voz más potentes y direcciones mejoradas.

Google Maps también contará con una versión especial de Lens con tecnología Gemini.

Google está dejando de lado al anticuado Asistente de Google en la mayoría de sus aplicaciones y servicios en favor de Gemini, y el último en recibir una actualización basada en inteligencia artificial es Google Maps.

La popular aplicación de navegación está en proceso de recibir un trasplante de cerebro Gemini, y Google ha prometido en una nueva entrada de blog que esto dará lugar pronto a cuatro nuevos Google Maps dirigidos principalmente a los conductores.

Aunque algunas de ellas parecen prometedoras, otras podrían entrar en la categoría de «distractoras», dependiendo de lo mucho que te guste hablar con tu teléfono mientras conduces. Por ejemplo, Google afirma que podrás chatear con Gemini para «ponerte al día sobre el partido o las noticias de anoche» dentro de Google Maps.

Aún así, en general, estas actualizaciones de Gemini parecen un paso adelante con respecto al Asistente de Google para Google Maps. A continuación, te presentamos las principales actualizaciones y cuándo estarán disponibles en Android e iOS.

1. Asistencia por voz Gemini

¿Cuándo estará disponible? En las "próximas semanas" en Android e iOS en todos los lugares donde Gemini esté disponible, y próximamente en Android Auto.

Navigate more easily, just by asking - YouTube Watch On

Aunque el Asistente de Google actual en Google Maps es útil, parece un asistente de IA de una época anterior, sobre todo por su incapacidad para gestionar preguntas de varios pasos.

Google afirma que la actualización Gemini que llegará a Google Maps cambiará esto. En el ejemplo anterior, el narrador pregunta: «¿Hay algún restaurante económico con opciones veganas en mi ruta, a unos tres kilómetros?».

Después de recibir una recomendación, el usuario puede hacer preguntas de seguimiento en lenguaje natural, como «¿cómo es el estacionamiento allí?» y «¿qué platillos son populares allí?». También puedes pedirle que añada eventos no relacionados a tu Google Calendar, si lo has conectado a Gemini. Tendremos que ver cómo funciona todo esto en la práctica.

Sin embargo, podría decirse que la mejora más útil es la posibilidad de informar de incidentes de tráfico con la voz. He perdido la cuenta de las veces que he tenido que tocar la pantalla de mi teléfono para informar o confirmar accidentes en Google Maps mientras conducía, así que espero que esta función reduzca esa molestia.

Veredicto preliminar: informar de incidentes con la voz parece útil, pero hablar con Google Maps sobre recomendaciones locales dependerá de cuánto confíes ya en la información local de la aplicación.

2. Indicaciones más específicas y orientación para los giros

¿Cuándo estará disponible? Ahora mismo en Android e iOS en EE. UU., sin fecha aún para otras regiones.

Landmarks: Get to your destination with real-world landmarks - YouTube Watch On

En teoría, esto parece útil. Google ha reconocido que las indicaciones actuales de Maps, como «gire a la derecha en 500 pies», no son muy útiles cuando es difícil calcular esa distancia mientras se circula por una autopista.

Para ayudar, Google afirma que Gemini cruzará las imágenes de Street View de la zona con la información más reciente de Google Maps sobre 250 millones de lugares para incluir puntos de referencia locales en sus indicaciones.

Por ejemplo, podría indicar «gire a la derecha después del restaurante Thai Siam», con el restaurante resaltado en el mapa. Todo esto parece muy útil en teoría, aunque por ahora solo se está implementando en Estados Unidos, y esa necesidad de conocimientos locales muy específicos podría ralentizar su lanzamiento a nivel mundial.

Veredicto preliminar: una mejora útil si coincide con las demostraciones, pero aún está por ver con qué rapidez se implementará fuera de EE. UU.

3. Avisos de tráfico fuera de la navegación

¿Cuándo se lanzará? Ya está disponible en EE. UU. para Android, sin fecha para iOS u otras regiones.

No Nav-proactive Alerts: Beat traffic before you’re in it - YouTube Watch On

Esta función está diseñada más para los viajes cortos y cotidianos que realizas sin necesidad de utilizar la navegación de Google Maps, que para los viajes de larga distancia en los que ya tienes la aplicación en funcionamiento.

Si utilizas Android, Google afirma que Maps podrá «notificarte de forma proactiva las interrupciones en la carretera», incluso cuando no estés utilizando la aplicación para navegar. Esto podría resultar útil si, por ejemplo, hay un atasco inesperado en tu ruta habitual o una rotura en la red de agua que te gustaría evitar.

No es una gran mejora, pero si te ahorra media hora de estar parado en un atasco, será una función que vale la pena activar.

Veredicto preliminar: una pequeña mejora en la calidad de vida para los usuarios habituales de Maps, pero por ahora solo está disponible en Android en EE. UU.

4. Una lente de Google con tecnología Gemini dentro de Maps

¿Cuándo se lanzará? A finales de este mes en Android e iOS, sin fecha para otras regiones.

Lens in Maps: Get the inside scoop, thanks to Lens built with Gemini - YouTube Watch On

Es evidente que Google no solo quiere que Google Maps sea el "amigo experto en el asiento del copiloto", como lo describe. Gracias a una nueva función de Lens con tecnología Gemini dentro de la aplicación, también debería poder ayudar con recomendaciones cuando llegues a tu destino.

Toca el nuevo ícono de la cámara en la barra de búsqueda de la aplicación y podrás sostener tu teléfono (al igual que en Lens) para identificar cualquier restaurante, cafetería, tienda o punto de referencia que se encuentre a tu vista. Para cualquiera que tenga un ícono de alfiler, Google dice que podrás hablar con Maps y hacerle preguntas como "¿Qué es este lugar y por qué es popular?" o "¿Cómo es el ambiente dentro?".

Una vez más, todo esto es en el mejor de los casos; tendremos que ver cómo funciona en la vida real. Pero, en teoría, la combinación de Google Maps y Gemini podría ser muy potente para viajar u obtener información rápida sobre restaurantes locales. Esperemos que pronto se extienda más allá de Estados Unidos.

Veredicto preliminar: La utilidad de esta función dependerá de cuánto te guste usar Google Lens, pero el potencial de las gafas inteligentes también es evidente.

