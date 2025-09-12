El nuevo generador de imágenes con IA del dueño de TikTok es el mejor que he visto nunca, y da miedo

Un nuevo modelo de generación de imágenes de ByteDance encabeza la clasificación de IA de Artificial Analysis

Seedream 4.0 parece tan real que ya casi no puedo distinguir lo que es real

El modelo de IA cuesta actualmente 30 dólares por 1000 generaciones de imágenes

¡Simplemente increíble! No tengo otras palabras para describir el nuevo generador de imágenes con IA de ByteDance, empresa matriz de TikTok.

De hecho, el nuevo modelo de IA, Seedream 4.0, es mejor que la última propuesta de Google, Nano Banana, que ha arrasado en Internet durante las últimas semanas. Nos hemos sumado a la última moda de las imágenes generadas por IA para ponerlo a prueba.

El punto de referencia de IA, Artificial Analysis, ha compartido nuevos resultados que muestran que Seedream 4.0 es «el nuevo modelo de imagen líder tanto en el ámbito del texto a imagen como en el de la edición de imágenes de Artificial Analysis, superando al Gemini 2.5 Flash (Nano-Banana) de Google en ambos».

El benchmark compara imágenes entre sí y pide a los usuarios que decidan cuál es mejor, sin saber qué modelo de IA las ha generado. Seedream 4.0 encabeza la clasificación con un ELO de 1205, superando ligeramente a Nano Banana con 1201.

Seedream 4.0 está disponible actualmente a través de plataformas de IA como fal.ai, Replicate y directamente desde la propia ByteDance. Actualmente, el modelo de generación de imágenes cuesta 30 dólares por 1000 imágenes.

Las imágenes creadas por el modelo de IA son tan realistas que es casi imposible saber si son falsas o no. De hecho, un usuario de Reddit compartió sus imágenes generadas con Seedream 4.0, y los resultados son realmente aterradores.

Seedream 4.0 is the new leading image model across both the Artificial Analysis Text to Image and Image Editing Arena, surpassing Google's Gemini 2.5 Flash (Nano-Banana), across both!Seedream 4.0 is the latest release from Bytedance Seed, and is a substantial improvement on… pic.twitter.com/I46tY58zJhSeptember 11, 2025

¿Qué es real ya?

Normalmente, cuando veo una imagen generada por IA en las redes sociales, me doy cuenta enseguida de que no es real, e incluso si parece increíblemente realista, hay una sensación de «valle inquietante» que no puedo evitar.

A continuación, puedes ver una serie de fotos creadas por Seedream 4.0 y compartidas en Reddit por el usuario Thatunkownuser2465. Cuando miro las imágenes, no tengo ninguna sensación de incertidumbre, simplemente parecen reales.

Obviamente, las indicaciones han utilizado técnicas ingeniosas para intentar engañar a la vista, como el grano de la imagen o filtros divertidos, pero no estoy seguro de si me lo pensaría dos veces si viera alguna de estas imágenes compartidas en las redes sociales, y eso me asusta.

Imágen 1 de 5 (Crédito de la imagen: ByteDance / u/Thatunknownuser2465) (Crédito de la imagen: ByteDance / u/Thatunknownuser2465) (Crédito de la imagen: ByteDance / u/Thatunknownuser2465) (Crédito de la imagen: ByteDance / u/Thatunknownuser2465) (Crédito de la imagen: ByteDance / u/Thatunknownuser2465)

¿Qué opinas? ¿Son estas imágenes mucho más impresionantes que Nano Banana? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación.

Hoy en día, la mayoría de las imágenes que ves en Instagram podrían ser generadas por IA, y probablemente lo sean. Desde influencers falsos hasta imágenes muy editadas, hoy en día es casi imposible encontrar fotos reales en Internet.

La evolución de los generadores de imágenes con IA ha sido asombrosa. Hace aproximadamente un año, todas las imágenes generadas eran claramente defectuosas, pero ahora son prácticamente indistinguibles para el ojo humano. Las generaciones mayores han sido blanco de correos electrónicos falsos y llamadas fraudulentas durante años; ahora puede que sea el turno de las generaciones más jóvenes de ser engañadas con imágenes falsas.