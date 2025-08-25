Informe: Apple considera integrar Gemini en el cerebro de Siri

Bloomberg informa de que Apple está considerando utilizar Gemini para potenciar Siri

Las mejores funciones de Apple Intelligence siguen retrasadas, posiblemente hasta 2026

Ninguna de las dos empresas lo ha confirmado, y el informe sitúa las conversaciones en una fase muy inicial

¿Apple está dispuesto a pedir "ayuda" a un tercero para ofrecer una Siri más inteligente y todas las promesas de "Apple Intelligence" que prometieron para "el próximo año"? Si lo que informa Bloomberg resulta ser cierto, esto sería algo increíble.

No hay muchos más detalles al respecto, aunque Mark Gurman, de Bloomberg, sostiene que el cambio a estos chats de Google se produjo después de que Apple no pudiera llegar a un acuerdo financiero con Anthropic (creador de Claude AI).

La posibilidad de que Apple utilice la IA generativa mucho más avanzada de Gemini y uno de sus modelos (¿Gemini Pro, Flash, Lite?) para aportar la inteligencia conversacional que le falta a Siri transformaría inmediatamente el asistente digital de Apple, con casi 15 años de antigüedad, en una herramienta de IA más capaz, pero también significaría que Apple está cediendo el control en lo que es una carrera armamentística digital clave.

Cómo llegamos hasta aquí

Aunque trabajar con terceros siempre ha formado parte de la estrategia de Apple Intelligence, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, y los responsables de desarrollo de la empresa nunca han mencionado la posibilidad de incorporar modelos de IA generativa de terceros. También es cierto que el lanzamiento de Apple Intelligence no ha ido exactamente según lo previsto.

(Image credit: Shutterstock)

En la conversación que TechRadar mantuvo en la WWDC 2025 con Craig Federighi, vicepresidente sénior de Ingeniería de Software de Apple, que ahora también dirige los esfuerzos de desarrollo de IA de Apple, este explicó por qué la empresa no había lanzado a tiempo Apple Intelligence y una Siri más inteligente. Tras luchar por conseguir que la arquitectura V1 funcionara como querían, Apple tuvo que tomar una decisión:

«...fundamentalmente, descubrimos que las limitaciones de la arquitectura V1 no nos permitían alcanzar el nivel de calidad que sabíamos que nuestros clientes necesitaban y esperaban». Añadió: «En cuanto nos dimos cuenta de eso [...], hicimos saber al mundo que no íbamos a poder lanzarlo y que íbamos a seguir trabajando para cambiar realmente a la nueva arquitectura y lanzar algo».

Sin embargo, Gurman sostiene que Apple aún no está totalmente comprometida con el uso de su propia arquitectura y modelos, y que pronto tomará la decisión de subcontratar o no a un tercero como Google para al menos parte de la inteligencia necesaria. Una vez más, las conversaciones que describe se encuentran en una fase muy temprana. Y sea cual sea el resultado, suponiendo que existan, es poco probable que tengan algún impacto en el próximo lanzamiento de iOS 26, que incluye algunas actualizaciones de Apple Intelligence, pero prácticamente ninguna para Siri.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

(Image credit: Shutterstock/rafapress)

Lejos de ser desconocidos

Apple y Google ya son socios en materia de búsquedas (Google es el motor de búsqueda predeterminado de Safari), y en Visual Intelligence de Apple, donde se puede elegir utilizar Google para buscar en imágenes capturadas (o se puede preguntar a ChatGPT de OpenAI sobre ellas).

Aun así, la incorporación de Gemini a Siri supondría un punto de inflexión importante para Apple y una admisión de que simplemente no está a la altura de competir en el ámbito de la IA, al menos no al nivel de OpenAI, Anthropic, Perplexity o Google.

Sin embargo, este enfoque no es desconocido; Copilot de Microsoft es esencialmente una versión renovada de ChatGPT (aunque hay dudas sobre si Microsoft seguirá teniendo acceso a los mejores modelos de OpenAI).

Aun así, Apple ha dedicado mucho esfuerzo y marketing a Apple Intelligence. La pregunta es: ¿se puede seguir llamando así si una gran parte de ella funciona con Google?

Nos hemos puesto en contacto con Apple y Google para recabar sus comentarios. Google no ha hecho ningún comentario. Actualizaremos esta noticia cuando Apple responda.