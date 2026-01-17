Definitivamente estamos probando la versión beta de esta tecnología: ¿Alexa+ es realmente mala o nuestras expectativas respecto a los servicios gratuitos son demasiado altas?

Los miembros Prime están siendo actualizados automáticamente a Alexa+.

Los usuarios siguen teniendo opiniones encontradas sobre el servicio.

Puedes darte de baja y volver a la antigua Alexa.

Cuando Amazon anunció Alexa+, el futuro parecía prometedor para el asistente inteligente con tecnología de inteligencia artificial, preparado para ofrecer una asistencia activa que podría rivalizar incluso con Google Gemini y ChatGPT.

Sin embargo, aunque el servicio cuenta con una actualización de última generación que podría revolucionar los asistentes domésticos tal y como los conocemos, aún queda un largo camino por recorrer antes de que muchas de las funciones prometidas sean totalmente funcionales (o, de hecho, estén disponibles para los usuarios).

Hay una razón muy obvia para ello: Alexa+ todavía se encuentra en fase de acceso anticipado, lo que significa que todos los usuarios actuales forman parte, en la práctica, de una gran prueba beta, como han señalado los usuarios de Reddit en r/AmazonEcho. Sin embargo, esa prueba beta parece haberse ampliado a un grupo de clientes Prime a través de una inscripción automática en el servicio, según ha informado The Verge, lo que ha vuelto a irritar a la base de usuarios.

Dicho esto, si tus principales razones para darte de baja son preventivas, vale la pena que pruebes el servicio por ti mismo, ya que hay bastantes clientes muy satisfechos que podrían convencerte de lo contrario.

Podría ser peor...

Ya hemos abordado algunas de esas preocupaciones recientes, así como nuestras propias pruebas prácticas de acceso anticipado a Alexa+, pero no todo es pesimismo en el mundo de Alexa+.

A la luz de las quejas sobre la reducción de la funcionalidad y el exceso de anuncios, algunos destacan características específicas que realmente han mejorado con el uso del servicio.

«¡Me encanta el cambio! Por fin puedo obtener respuestas a mis preguntas», dice un usuario, refiriéndose a la mejora de las capacidades conversacionales de Alexa y a las mejores funciones de búsqueda. «Hace que mis rutinas diarias sean más fluidas y me gusta cómo se integra con mis dispositivos domésticos inteligentes», añade otro comentarista.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

De hecho, el control del hogar inteligente parece ser un tema recurrente entre quienes disfrutan del servicio, que ofrece un control por voz mejorado, desde solicitudes encadenadas hasta la configuración de la automatización del lenguaje natural.

En otros lugares, la gente está encontrando nuevas formas de utilizar Alexa+ tras la actualización: «Me lo estoy pasando genial con mi Alexa+ en mi estudio/tienda de arte. Es mi dependienta y creo que es increíble», afirma un usuario de Reddit en otro hilo.

Además, su capacidad de contextualización parece resultar útil en la práctica para algunos usuarios: «El otro día estaba haciendo panqueques alemanes y tenía la receta delante, y solo tenía que preguntar cosas como "¿Cuánta harina? ¿Cuántos huevos? ¿Qué ingredientes quedan?" y me iba guiando a lo largo de toda la receta».

...¡pero podría ser mejor!

Alexa+: everything you need to know - YouTube Watch On

A raíz de algunas de estas quejas, otros usuarios de Reddit culpan al sesgo negativo de la base de usuarios de Reddit por las quejas generalizadas sobre el servicio.

Otros estuvieron de acuerdo, reconociendo que hay margen de mejora, pero con un poco más de paciencia que algunos internautas. «Hoy en día, ningún software es perfecto en el momento de su lanzamiento, y quizá tampoco lo sea nunca después. La ventaja de Alexa+ es que es nuevo, por lo que cuenta con un equipo de desarrolladores que trabajan en la corrección de errores y en mejoras, y eso solo puede ser algo positivo», afirmó un usuario.

«Incluso las personas que ahora tienen malas experiencias con él deberían descubrir, si informan de los problemas, que el sistema mejora, porque eso es algo inevitable en este momento».

En la misma línea, otros usuarios están utilizando Alexa+ como un medio para familiarizarse más con la IA: «La razón por la que utilizo Alexa es porque la IA no va a desaparecer y quiero entender cómo funciona. Por supuesto, es imperfecta, pero no es realista pensar que una nueva tecnología va a estar completamente desarrollada».

Es una consideración que vale la pena tener en cuenta; Alexa+ no da señales de ralentizarse, ya que Amazon ha lanzado recientemente Alexa+ en la web y ha incorporado el asistente de IA a una amplia gama de dispositivos, desde vehículos eléctricos hasta electrodomésticos.

Darse de baja fácilmente

Aun así, hay muchos clientes insatisfechos que deciden que no quieren la actualización gratuita, por razones tan simples como la molesta cadencia «Valley Girl» de Alexa+ o la disminución de la funcionalidad y la abundancia de anuncios.

Esto es doblemente cierto si tenemos en cuenta que la actualización gratuita de Alexa+ para los usuarios Prime que se está implementando actualmente es automática, lo que significa que no se puede rechazar ni darse de baja hasta que el servicio ya esté activo; afortunadamente, es muy fácil darse de baja.

Simplemente diga "Alexa, salir de Alexa+" para eliminar el servicio de sus dispositivos Echo y, si más adelante cambia de opinión, puede volver a unirse diciendo "Alexa, entrar en Alexa+". ¡Así de fácil!

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.