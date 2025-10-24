Copilot va a recibir una importante actualización y Microsoft espera que Mico te haga olvidar que alguna vez conociste a Clippy

¡Bienvenido a lo que posiblemente sea la actualización más significativa desde que Microsoft lanzó Copilot como Bing AI en 2023! Ya que la empresa de Windows está implementando una docena de actualizaciones de Copilot (y Edge), algunas de las cuales sin duda transformarán tu experiencia con la plataforma de IA.

Las actualizaciones, que incluyen una nueva interfaz para Copilot y Journeys para ayudarte a asimilar tus actividades en línea y recomendarte de forma proactiva los siguientes pasos, abarcan desde el navegador Edge y las experiencias de Windows hasta la aplicación móvil. Todas son gratuitas y están disponibles desde hoy en las instalaciones de Windows 11 (y Windows 10).

Aunque hay una docena de cambios, Jacob Andreou, vicepresidente corporativo de Producto y Crecimiento de Microsoft AI, los resumió para mí en cuatro áreas principales que "le entusiasman más".

Juntos con la IA

(Image credit: Microsoft)

El primer cambio, y posiblemente el más importante, que podría suponer un cambio fundamental en la forma en que trabajamos con los sistemas de IA generativa, es el de Grupos.

Como su nombre indica, Grupos te permite invitar a otras personas a tu sesión de Copilot y, a continuación, podéis empezar a crear indicaciones juntos, cada uno haciendo sus propias preguntas, y «colaborar en tiempo real con amigos, compañeros de clase o familiares», explicó Andreou.

Piensa en ello como una llamada grupal de Zoom o FaceTime, pero potenciada por la IA generativa. El grupo podría intercambiar ideas con Copilot, crear borradores e incluso crear un grupo de estudio.

También podría resultar útil en situaciones en las que, por ejemplo, estés planeando un viaje familiar y quieras contar con la opinión de todos los miembros de la familia. Entonces, todos usáis Copilot para ayudar a añadir ideas e investigar sobre destinos, hoteles e itinerarios. En TechRadar, hemos descubierto que la IA puede ser muy útil para planificar vacaciones en grupo.

(Image credit: Microsoft)

Andreou, que lleva tiempo teniendo acceso a las nuevas funciones, contó que lo utilizó con su esposa para averiguar cómo hacer la transición de los gatitos a una comida más adecuada para gatos adultos.

"Estaba trabajando con Copilot y elaborando el plan, y simplemente la añadí directamente al chat, y ella pudo hacer las preguntas de seguimiento, así que pudimos hacerlo juntos".

En cuanto a cómo afecta esto al historial de chat y quién puede ver qué, Andreou me dijo que las personas invitadas al chat verán las preguntas y respuestas relacionadas con ese chat, pero nada más sobre tus interacciones con Copilot.

"El sistema deja de usar la memoria, por ejemplo, tan pronto como se invita a otra persona, porque queremos asegurarnos de que tus datos personales sigan siendo privados", añadió.

Personalidad IA

(Image credit: Microsoft)

Microsoft también está añadiendo más personalidad a Copilot en forma de «Mico» (una combinación de «Microsoft» y «Copilot»). Es similar al blob original de la aplicación Copilot, pero ahora tiene cara.

Andreou lo describió como una «apariencia visual cálida, expresiva y personalizable». Sus expresiones, en cierto sentido, se adaptarán a tu estado de ánimo. Si introduces un mensaje triste, Mico puede parecer triste. «Es increíblemente eficaz», me dijo Andreou, «pero toda la tecnología pasa a un segundo plano».

Ha pasado mucho tiempo desde que Microsoft tuvo un personaje digital increíblemente útil. Me pregunté si la cara de Mico podría parecerse un poco a la de Clippy. Andreou se rió y me dijo: "Tenemos un pequeño easter egg escondido en el producto para las personas que más juegan con Miko, en el que seguiremos los pasos de lo que ha venido antes".

(Image credit: Microsoft)

La próxima actualización, Real Talk, parece ser una respuesta a las preocupaciones sobre la naturaleza excesivamente aduladora de algunos modelos de chatbots con IA. Microsoft lo llama su primer modelo «con personalidad propia».

Andreou me dijo que es más ingenioso, añade su propia perspectiva y puede ser más desafiante.

"No es solo alguien que está ahí para animarte... es un modelo que realmente puede hacerte reflexionar y ayudarte a pensar las cosas con claridad, pero también puede dar lugar a conversaciones más profundas".

A diferencia de OpenAI, que impuso a todo el mundo el modelo GPT-5, más sobrio, Microsoft ofrece Real Talk como una opción. Andreou admitió que este tipo de «conversación» no es para todo el mundo, pero que algunos pueden apreciarla.

"Creo que dará lugar a conversaciones increíbles y a un montón de aprendizajes, de atributos, de personalidad que iremos incorporando al producto general con el tiempo", añadió.

La memoria de Copilot también se está actualizando para adaptarse mejor a la competencia, recordando detalles que compartes sobre ti y tus actividades. Si, por ejemplo, mencionas el cumpleaños de un familiar en una conversación, Copilot lo recordará. «Esto hará que las interacciones y las respuestas sean mucho más naturales y estén mucho más conectadas», me dijo Andreou.

Revisando la revisión

(Image credit: Microsoft)

Una de las cosas que Microsoft aprendió sobre Copilot es que el 40 % de los usuarios hacen preguntas relacionadas con la salud a la IA durante las primeras semanas de uso de la plataforma. Otros estudios han revelado que uno de cada seis adultos menores de 30 años recurre a ChatGPT para obtener consejos sobre salud.

Teniendo en cuenta estas estadísticas, Microsoft se compromete a basar todas las respuestas relacionadas con la salud de Copilot en "fuentes clínicas". Andreou citó a Harvard Health como una de ellas. Los usuarios de Copilot verán detalles sobre fuentes clínicamente fiables para cada respuesta relacionada con la salud.

Sin embargo, la plataforma de IA irá un paso más allá y le pondrá en contacto con médicos relevantes que se encuentren cerca y, si es posible, dentro de su red de cobertura.

"Nunca intentaremos ser la solución definitiva para este tipo de conversaciones", afirmó Andreou. "Tan pronto como lo consideremos apropiado, le redirigiremos para que encuentre médicos que puedan ayudarle a hablar con alguien en el mundo real que pueda ayudarle".

Por supuesto, Copilot no puede recomendar un proveedor de atención médica dentro de la red a menos que usted comparta su proveedor de seguros en algún momento durante el chat. No está claro cuántas personas se sentirán cómodas haciéndolo.

El navegador con IA más reciente

(Image credit: Microsoft)

Copilot lleva ya algún tiempo formando parte del navegador Edge, pero justo a tiempo para el navegador ChatGPT Atlas de OpenAI, Microsoft lanza oficialmente el modo Copilot en Edge, que la empresa adelantó por primera vez el pasado mes de julio.

Hay bastante actividad agencial en el navegador, como revisar tu correo electrónico y desplazarte por tus redes sociales, pero Andreou señala las acciones locales como algunas de las nuevas funciones más potentes, entre ellas Journeys.

"Journeys analiza tu historial de navegación y, básicamente, te ayuda a retomar donde lo dejaste", explicó.

Edge y el modo Copilot dan sentido a lo que has estado haciendo y, cuando regresas, lo tienen todo listo para el siguiente paso.

(Image credit: Microsoft)

Andreou me comentó que utiliza Journeys para investigar a los nuevos candidatos durante el proceso de entrevistas de trabajo.

"Copilot suele trabajar en segundo plano e intenta recopilar más información para mí y ayudarme a volver a la tarea", añadió.

Microsoft parece estar apostando por el asistente digital vigilante (con su permiso, por supuesto, y a pesar de la desafortunada historia de Recall). Andreou describió una página de inicio rediseñada que muestra las aplicaciones, los archivos y las conversaciones recientes. Suena casi como una nueva pantalla de inicio de Windows y, en cierto modo, lo es.

"Se puede imaginar que la nueva página de inicio de Copilot se convierta en el punto de partida para la informática en su computadora con Windows".

Una cuestión de modelos

Aunque gran parte de Copilot se ha basado históricamente en modelos de OpenAI como GPT-5, Andreou confirmó que siguen utilizando una colección de modelos de OpenAI. Sin embargo, no estaba preparado para enumerar todos los modelos que se utilizan en esta importante actualización de Copilot.

"En cada punto de nuestra pila, ya sea el modelo principal de respuesta de texto, los modelos de razonamiento que utilizamos internamente o los modelos de generación de imágenes que utilizamos, evaluamos constantemente todas las opciones disponibles que tenemos para servir a nuestra comunidad. Por lo tanto, eso significa que, en muchas partes del producto, seguimos utilizando, a través de nuestra asociación con OpenAI, sus modelos de vanguardia".

Sin embargo, Andreou también se hizo eco de otras empresas tecnológicas centradas en la IA con las que he hablado, y me dijo: "Eso también significa que queremos mantener la flexibilidad para utilizar, en algunas partes de nuestro producto, el mejor modelo para cada tarea".

Más tarde, Microsoft aclaró los comentarios de Andreou con esta declaración:

"OpenAI sigue siendo nuestro socio en modelos de vanguardia, y nuestra estrategia de modelos de IA para consumidores no ha cambiado. Seguiremos utilizando los mejores modelos de nuestro equipo, nuestros socios y las últimas innovaciones de la comunidad de código abierto para impulsar nuestros productos. Esto nos da la máxima flexibilidad para crear una IA que ofrezca los mejores resultados en millones de interacciones únicas cada día".

En cuanto a dónde encontrarás estas funciones, que ya están disponibles hoy (23 de octubre), las acciones del navegador no aparecerán en la aplicación móvil, pero la aplicación contará con Mico.

Las experiencias Copilot de Microsoft difieren en otro aspecto de las de Google y OpenAI: la mayoría son gratuitas y, en algunos casos, ni siquiera se necesita una cuenta de Microsoft. Andreou me recordó que son compatibles con las cuentas de Google y Apple. "Ninguna de las doce funciones está bloqueada tras una suscripción", afirmó Andreou.

