OpenAI se enfrenta a Chrome con ChatGPT Atlas, un navegador para macOS, y Windows, iOS y Android "próximamente"

ChatGPT Atlas es un nuevo navegador de OpenAI que integra ChatGPT directamente en la experiencia de navegación.

Recuerda tu contexto de navegación, te permite hacer preguntas, automatizar tareas e incluso limpiar tus pestañas.

El modo agente permite a Atlas realizar acciones en tu nombre en el navegador, ahora disponible en versión preliminar para usuarios Plus, Pro y Business.

¡Es oficial! OpenAI presentó un nuevo navegador web con tecnología de inteligencia artificial, su nombre es ChatGPT Atlas y llega a usuarios de macOS en todo el mundo.

Las versiones para Windows, iOS y Android están en camino, con una fecha de lanzamiento prevista para «próximamente».

ChatGPT Atlas integra las capacidades de ChatGPT directamente en el propio navegador. En lugar de cambiar de pestaña para hablar con un chatbot, el asistente se integra en la experiencia de navegación. Cuando uses Atlas, verás tanto una página web como una transcripción de ChatGPT que mantiene visible al compañero de IA en todo momento (a menos que lo desactives). Incluso puede corregir lo que escribes en un correo electrónico a través de lo que OpenAI denomina «chat con cursor».

La IA puede ayudar a resumir páginas, rellenar formularios, hacer reservas y realizar otras tareas automáticamente. El nuevo navegador representa el mayor paso de OpenAI hasta la fecha en el ámbito del software de uso diario y ofrece una función de memoria para personalizar la experiencia y hacerla más útil a nivel individual, ya que puede recordar tus preferencias.

Es probable que Atlas no resulte extraño para la mayoría de los navegadores web. Pero, en realidad, parece que funciona con el agente Operator de OpenAI, un motor de IA existente capaz de navegar por páginas, ejecutar acciones y adaptarse en tiempo real.

Para los usuarios habituales, el atractivo es obvio. Olvídate de hacer malabarismos con las extensiones, copiar URL en un chatbot o escribir manualmente la misma dirección de envío por quincuagésima vez. Si Atlas funciona como se promete, la navegación podría volverse no solo más inteligente, sino también refrescantemente fácil de mantener.

