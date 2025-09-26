La nueva función Pulse de ChatGPT te ayudará a gestionar tu día con prácticas actualizaciones visuales

ChatGPT lanza la nueva función Pulse, que ofrece actualizaciones personales basadas en tus chats.

Puedes seleccionar lo que Pulse investiga indicándole lo que te resulta útil.

Ofrece los resultados en forma de tarjetas visuales temáticas que puedes examinar rápidamente o abrir para obtener más detalles.

¿Te lo perdiste? Recientemente, ChatGPT lanzó una nueva función llamada Pulse, la cual ofrece actualizaciones seleccionadas basadas en tus chats, historial y calendario.

Esto significa que en lugar de reaccionar a tus acciones, que es como suele funcionar ChatGPT, Pulse te envía de forma proactiva "pulsos" de información basados en tus chats recientes, comentarios y aplicaciones conectadas, como tu calendario.

Los pulsos se envían en forma de una serie de tarjetas visuales que puedes revisar rápidamente o abrir para obtener más detalles, lo que te ofrece una excelente manera de comenzar el día con un práctico conjunto de actualizaciones visuales y específicas.

La función se está implementando inicialmente para los usuarios de ChatGPT Pro en dispositivos móviles, como una «versión preliminar», pero estará disponible de forma más amplia en un futuro próximo. OpenAI afirma que su objetivo es que la función esté «disponible para todos» en última instancia.

Legumbres personalizadas

Puedes seleccionar lo que investiga ChatGPT indicándole qué es útil y qué no lo es. En el ejemplo que hemos visto, Pulse había consultado el calendario de un usuario, se había dado cuenta de que tenía un viaje en avión desde Heathrow y le había enviado información sobre el aeropuerto de Heathrow, sin que él lo hubiera solicitado. A continuación, Pulse le hizo preguntas de seguimiento sobre el tipo de viaje (vacaciones familiares, trabajo, etc.), para poder proporcionarle información más personalizada.

Recibirás un Pulse una vez al día, todos los días. Durante la noche, Pulse recopilará datos de tus conversaciones, historial y comentarios directos en ChatGPT y los utilizará para compilar tu Pulse, que te enviará por la mañana. Pulse utiliza la función Conexiones de ChatGPT, por lo que puede conectarse a tu Google Drive, Gmail y Google Calendar. Esto significa que podrá enviarte recordatorios de cumpleaños con tiempo suficiente para que compres un regalo o una tarjeta, o enviarte un modelo de agenda para tus próximas reuniones.

OpenAI afirma que todos los temas que aparecen en Pulse pasan por varios controles de seguridad para garantizar que no se muestre contenido perjudicial o que infrinja sus políticas.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Solo tienes que pulsar "curar" y podrás solicitar lo que quieras ver en futuras ediciones de tu Pulse. Así, puedes pedirle un resumen semanal los viernes, consejos para aprender algo o incluso algo específico, como "centrarse en las noticias de la Super Bowl de la NFL de mañana".

Un sencillo sistema de valoración con pulgar hacia arriba o hacia abajo permite a Pulse aprender sobre el tipo de contenido que te gusta.

Un cambio de paradigma en la IA

Aunque Pulse tiene unos inicios modestos, supone un cambio fundamental en el funcionamiento de ChatGPT. Convierte a ChatGPT de un chatbot pasivo en un asistente proactivo que trabaja en tu nombre, incluso cuando no estás interactuando con él ni le das instrucciones para que lo haga.

«Pulse podrá conectarse con más aplicaciones que uses, por lo que las actualizaciones captarán una imagen más completa de tu contexto», escribió Fidji Simo, director ejecutivo de Aplicaciones de OpenAI, en un blog sobre Pulse. «También estamos explorando formas para que Pulse ofrezca información relevante en los momentos adecuados a lo largo del día, ya sea una rápida comprobación antes de una reunión, un recordatorio para revisar un borrador o un recurso que aparece justo cuando lo necesitas».

Seguiremos ofreciéndote más noticias sobre Pulse a medida que esté más disponible, así que vuelve a visitarnos periódicamente para conocer las últimas novedades.