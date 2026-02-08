Apple pronto podría permitir que chatbots de IA como ChatGPT y Gemini aparezcan en CarPlay

Es posible que pronto veamos más robots de inteligencia artificial activados por voz en CarPlay

Apple podría permitir más IA en el tablero de CarPlay

Este es un rumor descrito en un nuevo informe de Bloomberg

Es posible que aparezcan aplicaciones como ChatGPT y Gemini

Tradicionalmente, Apple CarPlay ha sido bastante restrictivo en lo que respecta a los tipos de aplicaciones que permite en el tablero de su vehículo, pero parece que los chatbots de terceros como ChatGPT y Gemini pronto podrían reclamar lugares en la interfaz de CarPlay.

Esto según Mark Gurman de Bloomberg , quien suele saber de lo que habla cuando se trata del futuro de Apple y sus planes aún no anunciados. El soporte debería llegar en los próximos meses, según el informe.

Según personas familiarizadas con el asunto, Siri no será reemplazado como el asistente de voz predeterminado en CarPlay. Sin embargo, los usuarios podrán iniciar y acceder a alternativas activadas por voz desde el panel de control de CarPlay si lo desean.

No está claro exactamente cuándo veremos esto: pronto habrá más actualizaciones de iOS 26, mientras que iOS 27 se presentará alrededor de junio (cuando Apple tenga su habitual Conferencia Mundial de Desarrolladores ), pero Gurman no da un plazo específico para el lanzamiento.

Más inteligencia en los dispositivos Apple

ChatGPT está actualmente integrado en Siri (Image credit: Apple)

Si esto llega a suceder, sería otra concesión de Apple en materia de IA. Sabemos que la actualización de nueva generación de Siri, planeada desde hace tiempo, se ha pospuesto hasta este año, mientras que competidores como Google y OpenAI han seguido adelante con sus chatbots.

Siri se mejoró con la inteligencia ChatGPT en iOS 18, lo que proporciona auténticas capacidades de IA generativa, basadas en Grandes Modelos de Lenguaje (LLM), a los dispositivos Apple. Esta integración sigue vigente mientras Apple trabaja en actualizaciones para su propia Apple Intelligence.

A principios de este año, Apple anunció una importante colaboración con Google para que los modelos de IA de Google impulsen la próxima generación de Siri, que debería aparecer con iOS 27 en algún momento. Sin embargo, esta integración será más bien entre bastidores que la de ChatGPT.

Estos acuerdos son independientes de lo que Apple parece estar planeando con CarPlay, pero son otra señal de que Apple está preparada para abrir sus plataformas a otros chatbots de IA, al menos por ahora (por supuesto, también ayuda a evitar el escrutinio de los reguladores).