Amazon está impulsando las actualizaciones de Alexa+ entre los miembros Prime, y los usuarios no están contentos con ello

Los miembros Prime están siendo empujados a Alexa+.

Muchos usuarios se han quejado de la actualización obligatoria.

Todavía es posible volver a la antigua Alexa.

Si recordamos, a principios del año pasado, Amazon presentó "Alexa+", una actualización de última generación diseñada para competir con las herramientas de IA más populares como ChatGPT y Google Gemini.

Desde entonces, la implementación de la IA ha sido bastante lenta, pero ahora los miembros Prime están siendo actualizados automáticamente, y muchos no están contentos con ello.

Según ha detectado The Verge, numerosos hilos de Reddit están retransmitiendo el mensaje de actualización que están recibiendo algunos miembros Prime. La actualización «solo tarda unos minutos y no requiere ninguna acción por su parte», según la nota.

No hay forma de rechazar la actualización, ya que se realiza automáticamente. Sin embargo, los usuarios pueden volver a la antigua IA si lo desean, diciendo «Alexa, salir de Alexa+» dentro del alcance de uno de sus altavoces inteligentes o pantallas inteligentes.

Desde el principio, Amazon dijo que Alexa+ sería una ventaja gratuita para los usuarios Prime (que, de otro modo, costaría 19,99 dólares al mes; aún no se ha confirmado el precio fuera de EE. UU.). Esto cumple con esa promesa, pero muchos usuarios no están muy contentos con que se les obligue a actualizar.

Funciones defectuosas y demasiados anuncios

"Lo que me molesta ahora mismo es la falta de consentimiento", escribe un usuario de Reddit, mientras que otro afirma que "no quiero un asistente con mala actitud". Hay muchas personas que cuentan experiencias contradictorias con Alexa+ y que han vuelto a la versión anterior de Alexa en sus dispositivos inteligentes.

En otro hilo, un usuario le dice a Amazon que "deje de imponérmelo", y otro se queja de que Alexa+ no puede leer en voz alta los libros de Kindle como lo hace el Kindle estándar. La falta de funcionalidad parece ser parte del problema.

Otras quejas sobre Alexa+ incluyen la lentitud de la respuesta, el exceso de anuncios y el estilo de las nuevas voces. La IA mejorada, impulsada por grandes modelos de lenguaje (LLM), pretende ser más inteligente y versátil que la Alexa estándar.

Tanto si los usuarios están contentos con ella como si no, Amazon ve claramente a Alexa+ como el futuro. El bot de IA se ha lanzado recientemente en la web, aunque todavía estamos esperando a que la actualización llegue a los usuarios, sean o no miembros Prime, fuera de Estados Unidos.

