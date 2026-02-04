Alexa+ ya está disponible de forma gratuita (en EUA) en Prime, pero los primeros usuarios dicen que hay que tener cuidado
El futuro está aquí… pero ¿lo queremos?
Sign up for breaking news, reviews, opinion, top tech deals, and more.
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
- Cualquier persona en EUA ahora puede probar Alexa+ gratis
- Para disfrutar de todas las capacidades se requiere una membresía o suscripción Prime.
- Los primeros usuarios siguen informando de muchos problemas
Tras lanzar un programa de acceso anticipado para Alexa+ en febrero pasado , un año después, Amazon abre las puertas de la IA de nueva generación a todos los usuarios en EUA. Una versión limitada es gratuita para todos en la web, y el conjunto completo de funciones es gratuito para los usuarios Prime, o está disponible por una suscripción de $19.99 dólares al mes ($399 pesos en México). Aún no hay noticias sobre un lanzamiento global.
La Alexa mejorada es «más inteligente, más conversacional, más personalizada y puede realizar una amplia gama de tareas por ti», afirma Amazon con entusiasmo en su comunicado de prensa. Es una actualización similar a la de Gemini, que sustituye al Asistente de Google (lo cual , por cierto, no está siendo del todo sencillo ).
Para actualizar, si eres suscriptor Prime, solo tienes que decir "Alexa, actualiza a Alexa+" desde donde puedas escuchar a uno de tus dispositivos, o iniciar sesión en la web de Alexa. Si no tienes Prime, puedes chatear con Alexa+ gratis en la web o suscribirte al paquete completo en la misma web.
El paquete completo incluye funciones como acceso desde cualquier dispositivo (no solo el chat web) y la posibilidad de compartir Alexa+ con toda la familia. Para disfrutar de esto, debes suscribirte a Prime ($14,99 dólares al mes) o pagar solo Alexa+ ($19,99 dólares al mes).
'Easier and more delightful'
En teoría, hay muchas buenas razones para dar el salto a Alexa+. Como señala Amazon, en lugar de simplemente ponerla a reproducir tu música, puedes hacerle preguntas sobre artistas y géneros. Puede ayudarte con planes de comidas, tareas, itinerarios de viaje y mucho más: es una experiencia completa al estilo ChatGPT.
Aún puede realizar funciones básicas (como controlar los dispositivos inteligentes de tu hogar) y recordar el contexto de conversaciones anteriores. También se están desarrollando capacidades de agencia, por lo que puedes pedirle a Alexa+ que pida comida a domicilio o taxis con comandos sencillos.
Amazon afirma que Alexa+ "hace la vida más fácil y placentera a los clientes", y que, en promedio, la gente la usa el doble que la antigua Alexa. Decenas de millones de usuarios ya se han cambiado, según Amazon.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Por ahora, puedes volver a la antigua Alexa si quieres, pero está claro que es una opción que no durará para siempre. Alexa+ es, sin duda, el futuro de los asistentes de inteligencia artificial para Amazon, y podemos esperar un lanzamiento global más amplio pronto.
'Alexa+, portadora de tristeza'
Alexa Plus, Bringer of Sorrow from r/alexa
La idea de Alexa+ suena genial, hasta que echas un vistazo al foro de Alexa en Reddit. Títulos como "Alexa+, la que trae tristeza" no inspiran mucha confianza, y los usuarios reportan problemas con respuestas lentas, fallos en la conexión de las luces inteligentes y dificultades para realizar algunas tareas básicas que Alexa realizaba correctamente.
Ha habido publicaciones regulares sobre cómo Alexa+ rompe rutinas de hogares inteligentes, arroja "basura de IA" inexacta al responder preguntas, programa mal el calendario y simplemente habla demasiado (lo que quizás explica el aumento de participación del que habla Amazon).
Un usuario incluso informó tener un problema con su dispositivo Alexa, que reproducía sonidos pornográficos , mientras que otra publicación titulada "No tengas miedo de dejar Alexa+" destaca las ventajas de volver a la antigua IA. Si bien es previsible que haya errores en una transición masiva como esta, parece que hay muchos circulando actualmente.
Sin embargo, parece que podrías tener uno o dos problemas iniciales si decides dar el salto.
Apasionado del mundo de los videojuegos. El survival horror mi género favorito y de Resident Evil. Dedicado también a probar, conocer y reseñar todo tipo de gadgets y del mundo tech.
- David NieldFreelance Contributor