Alexa+ ya está disponible de forma gratuita (en EUA) en Prime, pero los primeros usuarios dicen que hay que tener cuidado

Cualquier persona en EUA ahora puede probar Alexa+ gratis

Para disfrutar de todas las capacidades se requiere una membresía o suscripción Prime.

Los primeros usuarios siguen informando de muchos problemas

Tras lanzar un programa de acceso anticipado para Alexa+ en febrero pasado , un año después, Amazon abre las puertas de la IA de nueva generación a todos los usuarios en EUA. Una versión limitada es gratuita para todos en la web, y el conjunto completo de funciones es gratuito para los usuarios Prime, o está disponible por una suscripción de $19.99 dólares al mes ($399 pesos en México). Aún no hay noticias sobre un lanzamiento global.

La Alexa mejorada es «más inteligente, más conversacional, más personalizada y puede realizar una amplia gama de tareas por ti», afirma Amazon con entusiasmo en su comunicado de prensa. Es una actualización similar a la de Gemini, que sustituye al Asistente de Google (lo cual , por cierto, no está siendo del todo sencillo ).

Para actualizar, si eres suscriptor Prime, solo tienes que decir "Alexa, actualiza a Alexa+" desde donde puedas escuchar a uno de tus dispositivos, o iniciar sesión en la web de Alexa. Si no tienes Prime, puedes chatear con Alexa+ gratis en la web o suscribirte al paquete completo en la misma web.

El paquete completo incluye funciones como acceso desde cualquier dispositivo (no solo el chat web) y la posibilidad de compartir Alexa+ con toda la familia. Para disfrutar de esto, debes suscribirte a Prime ($14,99 dólares al mes) o pagar solo Alexa+ ($19,99 dólares al mes).

'Easier and more delightful'

Alexa+ se presentó el año pasado (Image credit: Future/Jacob Krol)

En teoría, hay muchas buenas razones para dar el salto a Alexa+. Como señala Amazon, en lugar de simplemente ponerla a reproducir tu música, puedes hacerle preguntas sobre artistas y géneros. Puede ayudarte con planes de comidas, tareas, itinerarios de viaje y mucho más: es una experiencia completa al estilo ChatGPT.

Aún puede realizar funciones básicas (como controlar los dispositivos inteligentes de tu hogar) y recordar el contexto de conversaciones anteriores. También se están desarrollando capacidades de agencia, por lo que puedes pedirle a Alexa+ que pida comida a domicilio o taxis con comandos sencillos.

Amazon afirma que Alexa+ "hace la vida más fácil y placentera a los clientes", y que, en promedio, la gente la usa el doble que la antigua Alexa. Decenas de millones de usuarios ya se han cambiado, según Amazon.

Por ahora, puedes volver a la antigua Alexa si quieres, pero está claro que es una opción que no durará para siempre. Alexa+ es, sin duda, el futuro de los asistentes de inteligencia artificial para Amazon, y podemos esperar un lanzamiento global más amplio pronto.

'Alexa+, portadora de tristeza'

La idea de Alexa+ suena genial, hasta que echas un vistazo al foro de Alexa en Reddit. Títulos como "Alexa+, la que trae tristeza" no inspiran mucha confianza, y los usuarios reportan problemas con respuestas lentas, fallos en la conexión de las luces inteligentes y dificultades para realizar algunas tareas básicas que Alexa realizaba correctamente.

Ha habido publicaciones regulares sobre cómo Alexa+ rompe rutinas de hogares inteligentes, arroja "basura de IA" inexacta al responder preguntas, programa mal el calendario y simplemente habla demasiado (lo que quizás explica el aumento de participación del que habla Amazon).

Un usuario incluso informó tener un problema con su dispositivo Alexa, que reproducía sonidos pornográficos , mientras que otra publicación titulada "No tengas miedo de dejar Alexa+" destaca las ventajas de volver a la antigua IA. Si bien es previsible que haya errores en una transición masiva como esta, parece que hay muchos circulando actualmente.

Sin embargo, parece que podrías tener uno o dos problemas iniciales si decides dar el salto.