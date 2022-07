Xbox Series X-Ladezeit bald mit spürbarem Schub?

Xbox Insider sprechen über spürbare Ladezeiten-Optimierung im neuesten Build der Software.

Das Insider-Programm der Xbox Series X (opens in new tab)|S-Konsolen (opens in new tab) gibt Mitgliedern die Möglichkeit, neue Funktionen und Ideen schon vorab zu testen. Josh Munsee, Xbox Director of Integrated Marketing, hat diesbezüglich verraten, dass man zuletzt an der Bootzeitoptimierung gewerkelt habe.

Munsee antwortet diesbezüglich (opens in new tab) einem Insider, dem der spürbar flottere Start auffiel und bestätigte diese Verbesserung. Ursächlich hierfür sei die kürzere Boot-Animation, die beim Start bis zu 5 Sekunden einspart.

Can confirm - worked with @harrisonhoffman and @jakerose27 to create a shorter boot up animation (~4s) from the original boot up animation (~9s), helping to reduce the overall startup time.July 23, 2022 See more

Die Qual der Wahl: Quick Start VS. Quick Resume

Augenscheinlich mag dieses Update eher mau erscheinen. Als jemand, der seine Konsole aber häufiger komplett herunterfährt, möchte ich Microsoft hier ein dickes Danke aussprechen.

Und wenn wir ganz ehrlich sind war die bisherige Animation zwar recht ansehnlich, aber allgemein doch eher unnütz.

Mit dem Update nähert man sich hingegen den Bootzeiten von PS5 (opens in new tab) und Switch (opens in new tab) spürbar an und bessert so das bisherige Defizit aus. Ebenso werden es die SpielerInnen danken, dass sie nun noch zügiger auf das Dashboard gelangen.

Und auch wenn dir hierdurch nützliche Features wie das Quick Resume verwehrt bleiben, so ist die Optimierung des (Re-)Bootvorgangs doch auch aus nachhaltigen Gründen im Bezug auf Stromersparnis und geringeren Verschleiß relevant.

Das Update reiht sich im Übrigen in einen ohnehin schon überaus arbeitsreichen Monat bei Microsoft ein. Nachdem bereits vor wenigen Tagen die Discord-Integration für Insider (opens in new tab) inkludiert wurde, erhalten jene privilegierten NutzerInnen nun das nächste Schmankerl in Update-Form. Bleibt nur zu hoffen, dass diese großartigen Neuheiten auch bald der breiteren Nutzermasse zuteil werden...