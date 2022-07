MultiVersus geht ab morgen in die Open-Beta!

Die MultiVersus-Beta (opens in new tab) ist endlich da und SpielerInnen weltweit sollten sich die Chance nicht entgehen lassen sich in diesen seltsamen Mashup-Brawler zu stürzen.

Wolltest du beispielsweise schon immer sehen, ob Shaggy es mit Superman aufnehmen könnte oder ob sich Bugs Bunny gegen die Konkurrenz aus Adventure Time durchsetzen kann? - Dann ist MultiVersus die ideale Gelegenheit um genau das, in bester Super Smash Bros. Ultimate-Manier, ein für alle Mal herauszufinden.

Und das Beste daran: Schon ab morgen, dem 26. Juli, kannst du mithilfe unseres Guides in die Beta-Phase von MultiVersus kostenfrei einen Blick riskieren.

Im Folgenden haben wir dir schnell und unkompliziert zusammengefasst wie du in wenigen Schritten an der Beta teilnimmst und so in den Genuss einer frühen Version des spaßigen Kampftitels kommst.

MultiVersus-Beta

(Image credit: Player First Games)

MultiVersus-Beta: Wann ist die Beta?

Die MultiVersus-Beta läuft in mehreren Wellen ab und benötigte infolgedessen mehr oder weniger Glück.

Die erste Phase war die Closed Beta, welche bereits am 19. Juli an den Start ging und entlang von PlayStation 4 (opens in new tab), PlayStation 5 (opens in new tab) sowie Xbox Series X (opens in new tab) und S (opens in new tab), Xbox One (opens in new tab) und dem PC zugänglich ist.

Gleiches gilt aber - glücklicherweise - auch für die Open Beta, die bereits am 26. Juli beginnt. Wie lange diese Beta-Phase andauert steht noch nicht abschließend fest, derzeit gehen wir aber von einem einwöchigen Testzeitraum aus.

(Image credit: Player First Games)

Multiversus-Beta: So kommst du in die Open-Beta

Die Open-Beta ist glücklicherweise sehr direkt und einfach zugänglich - kein Vergleich also zu einer Closed-Beta- oder Alpha-Variante.

Spätestens im Tagesverlauf des 26. Juli sollte sowohl der PlayStation Store, als auch Xbox-Marktplatz die Beta-Variante in der Suche listen und ein Download daraufhin wie bei jedem anderen Spiel möglich sein.

Auch PC-Nutzer müssen sich aber nicht vor einem umständlichen Prozedere fürchten. Für alle Interessenten dürfte auch hier die App im Steam-Store ab morgen auftauchen.

Nach dem Download bist du in der Regel auch schon startklar und kannst in die bunte, gewalttätige Welt von MultiVersus eintauchen. Und auch wenn es vermutlich vorerst nur für einige Tage ist, dürfte das die ideale Möglichkeit sein, um schon einmal reichlich Ersteindrücke zu sammeln.

Als Rausschmeißer hier noch der aktuellste Gameplay-Trailer: