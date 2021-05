Wie Diablo Immortal das MMO Fraktion-gegen-Fraktion-PvP auf das Handy bringt

Wir haben das noch unveröffentlichte Diablo Immortal, die Free-to-Play-Mobilversion des klassischen Action-Rollenspiels, in die Finger bekommen und das Hack-and-Slash-Plünderungs-Gameplay wird der Franchise gerecht. Aber auf der Online BlizzCon 2021 Anfang des Jahres hat Blizzard enthüllt, dass das mobile Spiel große MMO-Elemente hat - vor allem in seinem komplexen Fraktion-gegen-Fraktion PvP-System, Cycle of Strife. Wie funktioniert es also?

Die Spieler-gegen-Spieler-Mechanik von Diablo Immortal, das sich derzeit in einer geschlossenen Alpha-Phase für Spieler in ausgewählten Regionen befindet und noch kein Veröffentlichungsdatum hat (wir haben nachgefragt), unterscheidet sich von den meisten mobilen Multiplayer-Spielen, die PvP betreiben. Anstatt dass einzelne Spieler eine Rangliste erklimmen und sich auf ihren eigenen Ruf konzentrieren, ist das System von Diablo Immortal darauf ausgelegt, die gesamte Spielerbasis einzubeziehen, wie das Team des Spiels gegenüber TechRadar erklärte.

"Cycle of Strife war eine Idee, die uns schon sehr, sehr früh im Projekt kam. Wir wussten von Anfang an, dass wir im Endgame wirklich große soziale Systeme haben wollten, in denen die Leute in großen Gruppen zusammenarbeiten müssen", sagte Diablo Immortal Senior System Designer Kris Zierhut gegenüber Techradar. "Eine der besten Möglichkeiten, das zu erreichen, war diese tiefe PvP-Struktur, in der die Leute sich ständig organisieren und neu organisieren und sich gegenseitig herausfordern müssen."

Der Name Cycle of Strife (Zyklus des Streits) ist ziemlich aussagekräftig: Die Spieler können sich für Miniatur-Saisons des PvP-Wettbewerbs zwischen zwei Fraktionen entscheiden, den elitären und privilegierten Unsterblichen und allen anderen, die versuchen, sie als Schatten zu verdrängen. (Jeder, der nicht mitmachen will, ist ein Abenteurer, der einige Vorteile der Unsterblichen genießt, aber wenn er sich einmal dazu entschlossen hat, ein Schatten zu sein, kann er nicht mehr zurück). Jeder Zyklus dauert 1-3 Monate, bevor eine neue Gruppe von Spielern ihren Platz als Unsterbliche gewinnt.

🔮 Join the Shadows⚔️ Raid the Immortals' Vault👑 Take the Eternal CrownBattle to defend your elite position, or prepare to be overthrown. #DiabloImmortal pic.twitter.com/zCXsm9zkh7May 28, 2021 See more

Es gibt einen Grund, um den Spitzenplatz der Unsterblichen zu kämpfen: Du erhälst Zugang zum 48-Spieler-Schlachtzug der höchsten Stufe, der einen einzigartigen Buff und fantastische Beute in der Gruft der Unsterblichen gewährt. Schatten können sich für Überraschungsschlachtzüge in die Gruft schleichen und nachdem sie sich um die Spitzenplätze gestritten haben, könnt ihr die Unsterblichen gegen Ende eines jeden Zyklus herausfordern. Wenn die Schatten gewinnen, werden die Besten von ihnen die neuen Unsterblichen und der Zyklus beginnt von neuem.

All das ist ein sehr einzigartiges PvP-System - so etwas wie das Abstiegssystem im europäischen Fußball, bei dem nur die besten Teams und Spieler auf den vorderen Plätzen spielen dürfen, während andere sich nach oben kämpfen, um eine Chance zu haben, sie zu verdrängen. Die Skala ist das, was Diablo Immortal wie ein MMO fühlen lassen könnte, mit potentiell zehntausenden von Schattenspielern auf jedem Server, die um die 150 Spitzenplätze der Unsterblichen kämpfen.

Spielerhierarchien sind Teil des MMO-Erlebnisses, aber auch das Wissen, was gerade passiert. Die Spieler erhalten Updates zu den großen Ereignissen und Unruhen, die den Stand des Krieges zwischen Unsterblichen und Schatten beschreiben, sowie "Gerüchte", die auf einige der faszinierenden Ereignisse wie Tresorüberfälle (dazu später mehr) hinweisen, so dass der gesamte Server über die seismischen PvP-Aktivitäten informiert ist, die sonst vielleicht unter dem Radar durchgingen. Der oberste Unsterbliche erhält außerdem eine halb-unsterbliche Statue in der Hauptstadt von Westmarch, die so lange steht, bis seine Herrschaft gewaltsam beendet wird.

Es gibt ein ganzes Verfahren, um die Besten der Schatten dazu zu bringen, die Unsterblichen herauszufordern, was selbst in der Abstraktion komplex klingt - und noch unglaublicher ist, dass dieses System für ein Handyspiel ist. Es ist leicht zu vergessen, dass das letzte Spiel der Serie, Diablo 3 im Jahr 2010, überhaupt kein PvP hatte und Diablo 2 davor nur 1-vs-1-Duelle hatte. Diablo Immortal und sein Cycle of Strife ist eine große Herausforderung für die Franchise. Und wenn man bedenkt, dass Diablo 4 noch kein Veröffentlichungsdatum in Sicht hat, ist dies die komplexeste Diablo-Action, die wir für einige Zeit sehen werden.

"Ein Teil von [Cycle of Strife] war, dass [Diablo Immortal] ein MMO ist, ein Teil ist, dass wir eine große soziale Struktur haben wollen, und ein Teil war, dass einige neuere Diablo-Spiele kein PvP hatten", sagte Zierhut. "Dies ist wirklich das erste große PvP-System, das Diablo jemals hatte."

(Image credit: Activision Blizzard)

Die Unsterblichen: Der Rang hat seine Privilegien

Der gesamte Zyklus des Streits hängt davon ab, dass Spieler um den höchsten Platz kämpfen wollen, um Unsterbliche zu werden. Blizzard hat eine Liste von Vorteilen zusammengestellt, die hochstufige Spieler attraktiv finden werden, darunter Beute, exklusive Schlachtzugsbegegnungen und die Veröffentlichung ihrer Namen und Konterfeis an Ehrenplätzen, die für jeden auf dem Server sichtbar sind. Außerdem gibt es natürlich das Recht zu prahlen, wenn man an der Spitze steht und die auffälligen kosmetischen Gegenstände als Beweis zeigen kann.

"Es gibt eine Sache, die man den Unsterblichen Umhang nennt, eine Art leuchtender, wasserähnlicher Umhang, mit dem man in der Stadt herumlaufen kann", sagte Diablo Immortal Principle Game Desigenr Scott Shicoff. "Einer unserer Spieler war in der Lage, ein Unsterblicher zu werden und plötzlich bemerkten sie, dass sie eine Menge Gruppeneinladungen bekamen, nur weil sie in der Stadt herumstanden, weil die Leute diesen Umhang sahen und dachten, oh, das ist ein mächtiger Spieler."

Das Team von Diablo Immortals ist noch dabei, die Anzahl der Spieler, die Unsterbliche werden können, zu optimieren - derzeit experimentieren sie mit 150 bis 500 Slots, was auf einem Server mit 20.000 Spielern eine sehr niedrige Zahl ist, erklärt Schiff. Es geht nur um das Verhältnis: Schattenspieler werden in Häuser eingeteilt, die kleiner sind als die Anzahl der Unsterblichen, so dass, wenn ein Schattenhaus mit 100 Spielern die Unsterblichen verdrängt und den Zyklus beendet, sie 150 Slots zu füllen haben, was ihnen Raum gibt, mehr Unsterbliche aus dem Basispool der Abenteurer zu rekrutieren.

Dies ist noch nicht endgültig, aber es gibt eine Vorstellung davon, wie exklusiv die Unsterblichen sein werden. Es gibt einen Anführer der Unsterblichen, der den kosmetischen Gegenstand "Ewige Krone" trägt und eine eigene Statue in der Hauptstadt Westmarch erhält, sowie die Macht, bis zu vier Spieler als Leutnants zu ernennen, die ihre eigenen kleinen Kronen mit verbündetenverstärkenden Buffs erhalten. Der Anführer, seine Leutnants und eine Liste ihrer Taten werden in der Wall of Honor auf jedem Server in Westmarch festgehalten.

(Image credit: Activision Blizzard)

Mit der Exklusivität kommen auch die Privilegien, und das größte ist Kions Prüfung, ein einzigartiger Schlachtzug nur für Unsterbliche mit 48 Spielern und sehr spezifischen Regeln: Du musst vier Bosse in 30 Minuten besiegen, aber das Töten jedes Bosses stärkt die anderen, was eine sorgfältige Koordination erfordert (was für die elitärsten Spieler kein Problem sein sollte, oder?).

Wenn du gewinnst, erhältst du mächtige Beute und den Buff "Segen der Daedessa" für Unsterbliche und Abenteurer, der dir kostenlose, beutebringende Wappen verleiht, die du in den zufälligen Dungeons des Ältestengrabens verwenden kannst; wenn du die Prüfung verlierst, erhältst du stattdessen den Buff für die Schatten.

(Image credit: Activision Blizzard)

Wenn du Kions Prüfung besiegst, erhältst du außerdem zeitlich gesperrte Beute, die direkt in die Gruft der Unsterblichen geht, auf die die Unsterblichen Anspruch erheben können, aber eine Woche warten müssen, um Zugang zu erhalten. Während dieser Woche können die Schatten die Schatzkammer leise plündern, was den Unsterblichen einen zusätzlichen Anreiz gibt, gegen die Eindringlinge vorzugehen.

Ein Unsterblicher zu sein, bedeutet, dass man sich den Raubzügen und Herausforderungen in der Schatzkammer stellen muss, aber dies kann nur in bestimmten Zeitfenstern geschehen (derzeit 10 bis 18 Uhr Ortszeit auf dem Server, Änderungen vorbehalten). Es wird jedoch immer schwieriger, den Spitzenplatz zu halten, da das Team der Diablo Unsterblichen die Chancen mit der Zeit immer mehr zu Gunsten der Schatten verschiebt, was dazu führt, dass ein Zyklus damit endet, dass die derzeit regierenden Unsterblichen an Herausforderer fallen.

(Image credit: Activision Blizzard)

The Shadows: Häuser von Spielern, die sich an die Spitze krallen

Wenn ein neuer Zyklus beginnt - man kann sie sich wie PvP-Saisons vorstellen - wird jeder Spieler, der nicht einer der neu gekrönten Unsterblichen ist, standardmäßig zum Abenteurer. Spieler können sich entscheiden, nicht am Zyklus teilzunehmen und passive Buffs zu genießen, sollten die Unsterblichen Kions Prüfung gewinnen oder sie können Schatten werden und erhalten Zugang zu PvP- und PvE-Begegnungen, die speziell für den Zyklus gelten.

Die häufigste dieser Begegnungen wird der bereits erwähnte Überfall auf die Gruft der Unsterblichen sein, bei dem die Schatten beginnen, in die titelgebende Gruft zu kriechen, ein Dungeon voller schatzbewachender Monster, die immer stärker werden, je tiefer die Schatten vordringen. Natürlich gibt es in den unteren Ebenen bessere Beute, also müssen die Schatten die Risiken abwägen, vor allem, weil je länger sie in der Gruft bleiben, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Unsterblichen alarmiert werden und sich hineinteleportieren, um die Gruppe zu trennen.

Raid the Vault activity (Image credit: Activision Blizzard)

Schatten haben auch ein sekundäres Ziel, nämlich das Sammeln einer Ressource namens Essentiell, die es den Unsterblichen ermöglicht, ihre Kion's Ordeal-Schlachtzüge durchzuführen, ohne die der Segen der Daedessa automatisch an die Schatten geht.

Die Schatten sind in Dunkle Häuser unterteilt, die ein wenig wie konkurrierende Gilden funktionieren. Sie wetteifern untereinander um den höchsten Rang, denn gegen Ende des Zyklus dürfen nur die zehn besten Häuser die Unsterblichen in einem Showdown, dem Ritus des Exils, herausfordern.

Rite of Exile – the showdown between Immortals and Shadows (Image credit: Activision Blizzard)

Cycle of Strife ist zum Teil Griefing und zum Teil ein hitziges, kompetitives Spiel der alten Schule, in dem die Schatten hungrig sind und um die Chance kämpfen, die besten Spieler zu besiegen. Um den Rang ihres Hauses zu erhöhen, können sie thematische Quests annehmen, die Contracts genannt werden. Um sich für den Rite of Exile zu qualifizieren, müssen die Schatten harte Einzelkämpfe gegen Monster in Sequenzen namens The Path of Blood bestreiten.

Für den Ritus des Exils schickt jedes der zehn besten Häuser seine besten Spieler in 8v8-Mehrstufen-Kämpfe gegen gegnerische Unsterbliche; wenn die Schatten die Hälfte oder mehr der Herausforderungen gewinnen, werden die Unsterblichen gestürzt und das führende Haus wird ihr Nachfolger.

(Image credit: Blizzard / NetEase)

PvP-Grundlagen: Wie die coolen Klassen und Waffen von Diablo Immortal ausbalanciert sind

Wie jedes Spiel, das Spieler-gegen-Umwelt (PvE) und PvP kombiniert, muss Diablo Immortal bei der Einführung von neuen Gegenständen und Fertigkeiten vorsichtig sein, damit beide Arten der Interaktion nicht aus dem Gleichgewicht geraten. Ähnlich wie bei Bungies Destiny ist ein neuer Aspekt von Diablo Immortal die Möglichkeit, dieselbe Ausrüstung sowohl gegen computergesteuerte Monster als auch gegen andere Spieler einzusetzen.

Das ist schwierig, wenn man bedenkt, dass es eine Vielzahl von Kombinationen von Fertigkeiten und legendären Gegenständen gibt, die die Funktionsweise dieser Fertigkeiten dramatisch verändern können. Wie es für Online-PvP-Spiele typisch ist, wird das Team von Diablo Immortals darauf reagieren, wie die Spieler diese Fertigkeiten nutzen, indem es diejenigen, die zu dominant werden, optimiert und sicherstellt, dass alle Builds von Ausrüstung, Fertigkeiten und ausrüstungsmodifizierenden Edelsteinen in etwa gleich stark sind. (Und ja, das schließt sofortige Notfall-Nerfs für Dinge ein, die Spieler mit einem Schuss töten, so Shicoff).

"Unser Ziel ist es, dass du jede Fertigkeit in jeder Kombination nutzen kannst und wir wollen außerdem sicherstellen, dass deine Fertigkeiten im PvP genauso funktionieren wie im PvE", so Zierhut.

(Image credit: Blizzard / NetEase)

Es gibt natürlich Ausnahmen, wie z.B. globale PvP-Regeln für bestimmte Bedingungen - Zierhut hat Crowd Control als Beispiel für etwas genannt, das Monster für 4-6 Sekunden lahmlegen kann, aber das ist eine Ewigkeit für Spieler. Die globale Regel könnte diese Zeit im PvP auf 2 Sekunden verkürzen, wobei aufeinanderfolgende Effekte jeweils eine Sekunde hinzufügen, aber sie gilt für alle Effekte von Crowd-Control-Fertigkeiten. Oder sie werden einen bestimmten legendären Gegenstand optimieren, wenn seine Effekte zu stark sind.

Ebenso betonte das Team die Wichtigkeit, dass jede Klasse im PvP lebensfähig sein wird. Wie Shicoff zusammenfasste: "Spielt die Klasse, die ihr spielen wollt, habt Spaß, spielt mit euren Freunden und seid in der Lage, euch zu beteiligen."

Als lebendes Spiel (Shicoffs Worte) wird Diablo Immortal Cycle of Strife immer wieder verändern, wenn neue Inhalte hinzugefügt werden und neue Gegenstände ein Rebalancing erfordern. Aber sie werden auch darüber nachdenken, was dem übergreifenden PvP-System fehlt, was ein Teil des Sinns der geschlossenen Alphas ist - das Team braucht eine Vielzahl von Spielern, um das System in der realen Welt zu testen und eine Menge Feedback zu geben.

Blizzard hat weder bekannt gegeben, wann die Tests von Diablo Immortal in andere Regionen ausgerollt werden, noch wann das Spiel angekündigt wird, aber auf die Spieler wartet eine Menge, wenn die Free-to-Play-Mobilversion des klassischen Franchise in ihrer Ecke der Welt ankommt - mit dem größten Diablo-PvP-Erlebnis aller Zeiten.