Square Enix hat das ewig verzögerte Just Cause: Mobile offiziell abgesagt

Square Enix hat Just Cause: Mobile nach zahlreichen Verzögerungen und einem kurzen regionalen Early-Access-Programm offiziell gecancelt. Der Smartphone-Ableger wurde zusammen mit einem neuen Hitman-Spiel im Jahr 2021 bei den Game Awards angekündigt. Zunächst wurde es als Free-to-Play-Action-Shooter vermarktet, der im Just Cause-Universum spielt. Es bot einen Wettkampfmodus für 30 Spieler, einen Koop-Modus für vier Spieler und eine Einzelspieler-Option.

Leider hatte Just Cause: Mobile mit verschiedenen Problemen zu kämpfen, vor allem bezüglich des Release. Immer wieder kam es zu Verzögerungen, und obwohl Square Enix ein Veröffentlichungsfenster für 2021 versprach, konnte das Handyspiel nur in Singapur als regionaler Early Access veröffentlicht werden.

Schließlich kündigte Square Enix Ende letzten Jahres eine unbestimmte Verschiebung an, gefolgt von der Beendigung aller regionalen Early Access-Angebote im Februar 2022. Glücklicherweise ist ein Just Cause 5 Spiel in Arbeit, wir wissen nur noch nicht, wann es erscheinen soll.

Der Cinematic Trailer war voller Action, Explosionen, Waffen und Gewalt - also allem, was sich ein Fan sich wünschen kann. Er sah zwar cool aus, aber viel mehr gab es nicht zu sehen und so wusste niemand, wie es aussehen und sich spielen würde.

Schließlich bestätigte Anne-Lou Grosbois-Favreau, die Leiterin der Marke, dass der Stecker bei Just Cause: Mobile gezogen wird (VGC).

"Wir sind sehr traurig, dass wir das Ende der Entwicklung von Just Cause: Mobile bekannt geben müssen", sagte Grosbois-Favreau. "Ab morgen, dem 3. Juli 2023, wird das Spiel nicht mehr in den digitalen Stores erscheinen. Es ist nie leicht, eine solche Ankündigung zu machen, vor allem nicht für unsere Fans, die auf die Veröffentlichung gewartet haben. Wir wissen die Unterstützung, die ihr uns gegeben habt, sehr zu schätzen."

Grosbois-Favreau bestätigte weiter, dass alle Blue Diamonds, die während des Regional Early Access gekauft wurden, bereits vollständig auf die Google Play-Konten der Spieler zurückerstattet wurden. Außerdem wurden bereits alle Social-Media-Konten wurden gelöscht, noch bevor die Fans richtig Abschied nehmen konnten.

