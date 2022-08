Wave Race 64: Klassiker landet bald in der Nintendo Switch Online-Bibliothek

Nintendo bestätigt, dass Wave Race 64 der Nintendo Switch Online-Bibliothek hinzugefügt wird. Momentan erscheinen "neue" Titel für den Dienst sehr regelmäßig, was ziemlich untypisch für Nintendo ist. Erst im Juni sowie Juli erschienen mit Pokémon Snap und Pokémon Puzzle League zwei weitere Klassiker auf der Plattform. Der Konzern scheint also sehr bemüht zu sein das N64-Erweiterungspaket für seine Mitglieder stetig auszubauen.



Wave Race 64 ist ein Rennspiel, in dem du dich auf deinem Jet-Ski in drei verschiedenen Modi austoben kannst: Grand Prix, Zeitfahren & Stunt. Im Grand Prix umfährst du in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden auf einer festen Strecke möglichst schnell einige Bojen, und versuchst dabei als erster ins Ziel zu gelangen. Versuch dabei aber nicht ins Wasser zu plumpsen. Beim Zeitfahren kannst du frei auf einem Parcours fahren, um die besten Zeiten zu erzielen.

Im Stunt-Modus musst du mit spektakulären Sprüngen durch Reifen und anderen Tricks Punkte sammeln. Außerdem gibt es einen Multiplayer-Modus, in welchem du gegen deine Freunde antreten kannst.



Wave Race 64 zählt bis heute zu einem absoluten Klassiker der N64-Ära.

Auch, wenn es im Vergleich zu heutigen Rennspielen nicht mehr mithalten kann, so wird es niemals seinen nostalgischen Charme verlieren. Es erscheint diesen Freitag, dem 19. August, im Nintendo Switch Online-Paket.

Den nostalgischen Trailer kannst du dir hier ansehen: