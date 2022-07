Behalte ruhig dein Nintendo-Switch-Online-Abo - mehr N64-Titel sind schon auf dem Weg.

Nintendo hat das N64-Projekt noch nicht aufgegeben und will zeitnah weitere Retro-Titel ins Rennen schicken, um die Wertigkeit des Expansion Packs fortläufig zu steigern.

Nintendo of America hat offiziell bestätigt (opens in new tab), dass der Nintendo Switch (opens in new tab) tatsächlich weitere Ergänzungen in Form von N64-Titeln bevorstehen. Im Tweet wurde allerdings noch nicht kundgetan, um welche Games es sich dabei handeln mag. Fans hatten diesbezüglich jedoch mehr als genug Vorschläge und Wünsche parat...

More #Nintendo64 games will be added to #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack. Stay tuned!July 15, 2022 See more

Der Tweet folgte damit auf die kürzliche Veröffentlichung von Pokémon Puzzle League (opens in new tab) innerhalb der N64-Sammlung des Online-Abo-Dienstes. Der unterschätzte Match-3-Puzzler war dabei die erste Ergänzung jenseits der ursprünglichen Ankündigungsliste.

Viele Fans hoffen infolgedessen auf eine zweite Welle von N64-Titeln, die alsbald die Spielebibliothek der Switch erweitern könnten. Und aufgrund des Tweets scheint diese Hoffnung keinesfalls mehr unbegründet.

Super Smash Bros zählt mit Sicherheit zu den begehrtesten N64-Titeln und viele Fans hoffen auf Inklusion im Expansion Pack des Nintendo-Online-Abonnements (Image credit: Nintendo)

Welche Nintendo 64-Titel sind plausibel?

Dem N64 mangelt es keinesfalls an beliebten und großartigen Retro-Titeln. Eine ganze Reihe von Fan-Lieblingen sind derzeit übrigens noch nicht im Expansion Pack enthalten, könnten aber natürlich jederzeit einen überraschenden Einzug ins Spiele-Lineup feiern.

Titel wie 1080 Snowboarding, Wave Race 64 oder Super Smash Bros. kommen ohne große Anstrengung in den Sinn. Aber auch Third-Party-Hits wie WWF No Mercy oder Star Wars Rogue Squadron können natürlich gern alsbald hinzugefügt werden.

Und wie wir durch die Veröffentlichung von Banjo-Kazooie in Erfahrung bringen konnten, scheinen sogar Unternehmen wie Microsoft bereit zu sein dahingehend mit Nintendo zusammenzuarbeiten. Wenn das der Fall ist, so sind auch weitere Rare-Klassiker, wie Perfect Dark oder Diddy Kong Racing, noch keineswegs vom Tisch...

Du siehst also, dass es keinesfalls an möglichen Umsetzungsideen mangelt. Spannend ist und bleibt nur die Frage, auf welche Titel Nintendo sich in einer möglichen zweiten Welle an N64-Umsetzung fokussieren wird. Ich gehe aber davon aus, dass wir, neben beliebten und gewünschten Titeln, auch einige unvorhergesehene Überraschungen im Sortiment begrüßen dürfen.