Life Is Strange: Release-Datum einer Switch-Collection endlich bestätigt

Bereits im Februar kündigte Square Enix eine Remastered Collection von Life Is Strange für Nintendo Switch an. Diese sollte im eShop zum Download zur Verfügung stehen. Um aber ein perfektes Spielerlebnis mit dieser Fassung zu schaffen, entschied sich das japanische Spieleunternehmen die Veröffentlichung auf unbestimmte Zeit zu verschieben.



Leider wurde es sehr lange still um die begehrte Collection. Hier und da kochten zwar manchmal Gerüchte auf, aber auf offizielle Bestätigungen wartete man vergebens. Nun gibt es aber endlich Neuigkeiten. Und die sind erstklassig.

Retail-Version für Nintendo Switch bestätigt

(Image credit: Square Enix)

In einem neuen Trailer bestätigte Square Enix nun endlich den Release einer Switch-Collection für den 27. September und spendiert dem Spiel mit Life Is Strange: Arcadia Bay Collection auch gleich einen frischen Namen. In dieser Sammlung sind beide Remaster-Fassungen von Life Is Strange und Life Is Strange: Before the Storm enthalten. Und für Sammler gibt es auch gleich einen weiteren Grund zur Freude: Es wird eine Einzelhandelsversion geben.



Leider befindet sich auf der Cartridge nur das Hauptspiel. Für Life Is Strange: Before the Storm ist lediglich ein Downloadcode enthalten. Das sollte die meisten Fans aber nicht abschrecken, schließlich geht es hier ums sammeln.

Die Arcadia Bay Collection kostet 39,99€ und kann bereits jetzt auf der Webseite von Square Enix vorbestellt werden.

Den Trailer kannst du dir hier ansehen: