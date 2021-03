Square Enix-Showcase zeigt neues Life is Strange

Square Enix hat angekündigt, nächste Woche einen Showcase zu veranstalten, bei dem die Weltpremiere des nächsten Life is Strange sowie neue Trailer und Ankündigungen zu einer Vielzahl seiner kommenden Spiele zu sehen sein werden.

Das erste digital-direkte Square Enix-Event wird ein 40-minütiges Lineup an neuen Trailern und Ankündigungen zu Titeln wie Outriders, Marvel's Avengers, Just Cause Mobile und Balan Wonderworld bieten. Sowie Informationen rund um das Tomb Raider 25th Anniversary und neue Handyspiele von Square Enix Montreal.

Aber die wohl größte Enthüllung ist die eines neuen Life is Strange-Spiels, bei dem es sich entweder um einen neuen Hauptteil der Serie, Life is Strange 3, oder um ein Spin-Off im Stile von Life is Strange handeln könnte: Before the Storm oder ein Brückenspiel wie The Awesome Adventures of Captain Spirit sein. Laut Square Enix bietet das neue Life is Strange-Spiel einen "völlig neuen Protagonisten, der eine aufregende neue Kraft besitzt". Wir hoffen also, dass es ein neuer Mainline-Eintrag ist.

Let's gooo!Debuting March 18 at 10AM PDT, the first digital-direct #SquareEnixPresents the world premiere of the next @LifeisStrange, with a 40-min lineup set of new trailers & announcements from many of our upcoming titles https://t.co/IgHkawSCaE pic.twitter.com/VNYDFdoikRMarch 11, 2021 See more

Wie du die Veranstaltung selbst ansehen kannst

(Image credit: Square Enix)

Square Enix Presents "Spring 2021" findet am 18. März um 18:00 Uhr statt. Du kannst das Showcase live auf Twitch und YouTube verfolgen.

Laut dem Publisher wird Square Enix Presents eine Reihe von Shows sein, die "neue Spiele, Updates und Neuigkeiten direkt für die globale Gaming-Community im Laufe des Jahres enthüllen."

Es ist nicht besonders überraschend, dass Square Enix dazu übergeht, das ganze Jahr über digitale Showcases zu veranstalten. In Anbetracht der Tatsache, dass wir uns immer noch in einer Pandemie befinden und jährliche Konferenzen wie die E3 nicht physisch stattfinden, ist dies eine großartige Möglichkeit für Publisher, Ankündigungen zu ihren Bedingungen zu machen. Digitale Showcases werden immer alltäglicher, wie z.B. Sonys State of Play, Inside Xbox und Nintendo Direct, die im Laufe des Jahres zu halbwegs regelmäßigen Ereignissen werden.

Hoffentlich nutzt Square Enix die Gelegenheit, um neben Life is Strange auch einige brandneue Titel anzukündigen.

Was kann man von der Show erwarten?

Auch wenn Life is Strange das Highlight der Show sein könnte, gibt es noch andere interesssante Titel, welche die Vorstellung bereichern werden.