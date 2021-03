Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy könnte für Xbox und PS5 erscheinen

Wenn du planst, Square Enix' rebootete Tomb Raider Trilogie in nächster Zeit auszuprobieren, könntest du mit der Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy ein neues Paket bekommen, das von einem Nutzer im Microsoft Store entdeckt wurde, bevor es schnell wieder entfernt wurde.

Bevor der Eintrag aus dem Microsoft Store entfernt wurde, hieß es, dass die Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy am 18. März erscheinen wird und Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider enthält. Die ersten beiden Spiele wurden von Crystal Dynamics entwickelt, während Shadow of the Tomb Raider an Eidos Montreal ausgelagert wurde.

Während nichts bestätigt ist, könnte die Tatsache, dass die Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy so hastig entfernt wurde, darauf hindeuten, dass sie versehentlich hochgeladen wurde.

Neues Jahr, gleiche Lara

Eine Re-Release der neugestalteten Tomb-Raider-Trilogie macht durchaus Sinn, vor allem, wenn sie die Gelegenheit bietet, dass die (ohnehin grafisch beeindruckenden) Spiele die Vorteile der aktuellen Konsolengeneration nutzen, wie höhere Frameraten, 4K-Auflösung und möglicherweise sogar verbesserte Beleuchtung auf der PS5 und Xbox Serie X.

Die neu aufgelegte Tomb-Raider-Trilogie erzählt die Herkunftsgeschichte von Lara Croft neu. Jedes Spiel zwingt dich zu zermürbenden Ausdauerleistungen in feindlichen Umgebungen mit schwer bewaffneten Kultistenmilizen, übernatürlichen Phänomenen und natürlich einer ganzen Reihe von Gräbern, die geplündert werden müssen.

Wenn die Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy echt ist, dann könnte sie ein Weg für Square Enix sein, das Gesicht zu wahren, nachdem Crystal Dynamics' Marvel's Avengers-Spiel nicht ganz die Erwartungen erfüllt hat.

Für uns ist das allerdings völlig in Ordnung, denn die neu aufgelegte Tomb Raider Trilogy ist ein wirklich unterhaltsamer Zeitvertreib mit einem düsteren Ansatz für die Uncharted-Action-Plattforming-Formel, einer menschlicheren Lara und Schwaden von wunderschönen, exotischen Umgebungen.