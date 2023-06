Unterlassungsurteil blockiert temporär Microsofts Activision Blizzard-Übernahme

Die US Federal Trade Commission (FTC) hat die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft vorübergehend blockiert.

Die einstweilige Verfügung hindert Microsoft daran, ein Angebot zur Übernahme von Activision Blizzard abzugeben, bis die Angelegenheit vor Gericht geklärt ist. Angesichts der Bedenken der FTC, dass Microsoft gegen das Kartellrecht verstößt, wird der bevorstehende Fall ein entscheidender Moment für das Tech-Unternehmen sein (via CNBC).

Die Pläne wurden weltweit unter die Lupe genommen, in China bestätigt, in Großbritannien blockiert und in der EU nur mit erheblichen Vorbehalten genehmigt. Da die 68,7 Milliarden Dollar-schwere Übernahme erhebliche Auswirkungen auf die Gaming-Branche haben wird, befasst sich im August ein internes Verwaltungsgericht in den USA damit.

Sollte es Microsoft nicht gelingen, das Gericht davon zu überzeugen, dass die Übernahme nicht gegen die US-Antimonopolgesetze verstößt, hätte der Tech-Riese immer noch die Möglichkeit, die Entscheidung vor einem Bundesgericht anzufechten. Ähnlich läuft es etwas bei der aktuellen Klage gegen die Entscheidung der britischen Regierung.

Sowohl die EU als auch die britischen Aufsichtsbehörden hatten erhebliche Bedenken hinsichtlich des Anteils von Microsoft am Cloud Gaming-Markt, der nach Angaben der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition and Markets Authority) derzeit bei etwa 65 % liegt.

Obwohl der Xbox Game Pass zweifellos ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, wäre es bedenklich, wenn der Konzern ein Monopol auf dem Cloud Gaming-Markt aufbaut. Denn während der von Microsoft in den letzten Jahren immer weiter optimiert und für die Massen attraktiv gemacht hat, sind Konkurrenten wie Google Stadia und On Live sind in diesem Bereich gescheitert.

Die Liste der besten Xbox Game Pass-Spiele ist einschüchternd lang, wenn man bedenkt, dass Amazon Luna und PlayStation Plus ihren Classics-Katalog Abonnenten über die Cloud zur Verfügung stellen. Es bleibt zu hoffen, dass die FTC-Prüfung sicherstellt, dass der Cloud Gaming-Markt offen und wettbewerbsfähig bleibt und nicht zu Microsofts persönlichem Lehnsgut wird, wenn die Übernahme stattfindet. Wieviel Sony in diesem Bereich noch mitmischt, wird sich erst nach ihren aktuellen Testläufen zeigen.