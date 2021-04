The Last of Us 3 hat einen Plot - und Naughty Dog hat eine zukünftige Entwicklung nicht ausgeschlossen

Es gibt einen Plot für ein mögliches The Last of Us 3. Obwohl sich ein nächster Teil der von der Kritik gefeierten The Last of Us-Serie derzeit nicht in Entwicklung befindet, hat Entwickler Naughty Dog die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass es in der Zukunft passieren könnte.

In einer Episode des Script Apart Podcasts (via IGN) verriet Neil Druckmann, Creative Director von The Last of Us und Mitbegründer von Naughty Dog, dass er und Co-Autor Halley Gross den Plot für The Last of Us 3 geschrieben haben und dass er hofft, dass es "eines Tages das Licht der Welt erblicken wird".

"Ich weiß nicht, wie viel ich preisgeben möchte... [Halley Gross] und ich haben eine Skizze für eine Geschichte geschrieben, die wir nicht machen, aber ich hoffe, dass sie eines Tages das Licht der Welt erblicken kann. Wir werden sehen."

Druckmann fuhr fort, die Herausforderungen eines neuen The Last of Us-Spiels zu erläutern. Er erklärte, dass ein drittes Spiel "einigen strukturellen und thematischen Themen" folgen müsste, da die Serie nun zwei Titel hat.

Was kommt als Nächstes?

(Image credit: Sony/Naughty Dog)

Nach der Veröffentlichung von The Last of Us 2 scheint es, als würde Naughty Dog immer noch überlegen, was man als nächstes tun könnte.

"Nachdem wir einen unserer großen Titel fertiggestellt haben, nehmen wir uns viel Zeit, um verschiedene Ideen zu erforschen, ob es nun The Last of Us 3 wird, ob es etwas Neues ist oder ob es ein altes Franchise gibt, zu dem wir zurückkehren wollen", sagte Druckmann. "Ich mag es, all das vollständig zu ergründen und dann zu schauen, wie: okay, wir haben all diese Ideen vor uns. Worauf wollen wir uns als Studio festlegen? Denn es ist eine riesige Verpflichtung - Geld, Zeit, Leidenschaft, Talent, also denkst du über all die Opportunitätskosten nach, die damit einhergehen."

Wir wissen bereits, dass Naughty Dog mit HBO an einer The Last of Us TV-Show arbeitet, während ein Bericht von Bloomberg behauptet, dass sich ein The Last of Us-Remake beim Studio in Entwicklung befindet. Außerdem behauptet der Bericht, dass auch ein neues Uncharted-Spiel bei Naughty Dog in Arbeit ist.

Wir gehen davon aus, dass es noch ein paar Jahre dauern könnte, bis wir The Last of Us 3 in die Finger bekommen - schließlich erschien The Last of Us 2 sieben Jahre nach seinem Vorgänger.