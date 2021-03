The Falcon and the Winter Soldier bietet endlich einen vollständigen Blick auf seinen Hauptbösewicht

Gerade als wir nach WandaVision Folge 9 wieder zu Atem kommen, erinnert uns Disney Plus daran, dass The Falcon and the Winter Soldier nur noch etwas mehr als eine Woche entfernt ist. Jetzt haben wir einen vollständigen Blick auf den Bösewicht der Captain America Spin-Off-Serie geworfen - Helmut Zemo (Daniel Brühl), der jetzt eine Kopfbedeckung trägt, die seinem Gegenstück aus den Comics ähnelt, ist auf einer Reihe von neuen Postern zu sehen, die der Streamingdienst gerade veröffentlicht hat.

Zemo ist der einzige Bösewicht, den wir bisher kennen. Es wird allgemein erwartet, dass Wyatt Russells John F. Walker, eine von der Regierung gesponserte Version von Captain America, auch gegen Bucky Barnes (Sebastian Stan) und Sam Wilson (Anthony Mackie) antreten wird.

Hier ist das Poster in voller Länge:

Sieh dir hier alle vier neuen Poster an, die auch Emily VanCamps Agent 13 zeigen:

Zieh in Erwägung, dir die Marvel-Filme der Reihe nach anzusehen, wenn du dir die Zeit zu vertreiben möchtest, bis The Falcon and the Winter Soldier am 19. März offiziell startet. Die Serie wird sechs Folgen lang sein, im Gegensatz zu den neun Folgen von WandaVision. Allerdings soll dabei jede einzelne Episode länger sein, als bei WandaVision.

Warum die Rückkehr von Helmut Zemo in The Falcon and the Winter Soldier wichtig ist

Dies ist unsere erste Begegnung mit Captain America: Civil War-Darsteller Daniel Brühl seit fünf Jahren. In der Zwischenzeit ist viel passiert: Thanos Fingerschnippen und Bucky, der sich auf den Weg nach Wakanda macht, um HYDRAs Triggerwörter - Heimkehr, Zugwaggon und so weiter - aus seinem Kopf zu bekommen.

Da Bucky nun deprogrammiert ist, könnten die Dinge heftig werden, wenn ein Rückkampf bevorsteht. In der Tat zeigte unser erster Blick auf die Serie im Jahr 2020, wie Bucky Zemo eine Waffe an den Kopf hielt. "Es darf keine Superhelden geben", sagt Zemo im letzten Trailer. "Ich habe nicht die Absicht, mein Werk unvollendet zu lassen", erwiderte Zemo.

Sein Plan in dieser Serie bleibt jedoch ein Rätsel - abgesehen davon, dass er Sam und Bucky Kopfschmerzen bereiten wird.