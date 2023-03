Sons of the Forest: Entwickler plant Verbesserungen für nicht-spielbare Begleiter

Das Indie-Team hinter Sons of the Forest hat Pläne, um die künstliche Intelligenz eurer beiden nicht-spielbaren Begleiter Kelvin und Virginia zu verbessern. In Antwort auf Fragen, die im Rahmen eines kürzlichen Reddit Q&A (Danke, PC Gamer (Öffnet sich in einem neuen Tab)) gepostet wurden, hat Entwickler Endnight "große Pläne", um die Fähigkeiten jedes Charakters zu erweitern. Zum Beispiel möchte das Team die Anzahl der Aufgaben erhöhen, die Kelvin erledigen kann, wie beispielsweise den Bau einer Mauer um eure Basis oder die Reparatur der Basis, wenn notwendig. Für Virginia plant das Team, ihre künstliche Intelligenz zu verbessern und ihr mehr Mut zu geben, besonders wenn sie eine Waffe hat oder bereits viele Mutanten/Kannibalen getötet hat.

Es gibt auch Pläne, neue "Geister" oder Baupläne zur Verfügung zu stellen, sowie "Umgebungsaktionen für die Kannibalen in ihren Dörfern". Zusätzlich wird ein "fortgeschrittenes Kochsystem" erwartet, das in Zukunft verfügbar sein wird.

Schließlich hat das Team auch eine "wirklich coole Idee" für schnellere Transportmittel, möchte aber noch keine Details preisgeben, da sie noch nicht sicher sind, ob es wirklich so viel Spaß macht oder gut zur Umgebung passt.

Für Kelvin werden die Änderungen hauptsächlich die Art der Aktivitäten betreffen, die ihr ihm zuweisen könnt, während Virginia mutiger werden soll, insbesondere wenn sie mit Waffen ausgerüstet ist und euch beschützt.

Sons of the Forest konnte leider nicht in seiner vollständigen Version veröffentlicht werden und befindet sich im Augenblick in einer Early-Access-Version.