Samsung Galaxy S21 FE könnte am 20. Oktober, einen Tag nach dem Pixel 6, erscheinen

Nach dem Samsung Galaxy Z Fold 3 und dem Samsung Galaxy Z Flip 3 sieht es so aus, als ob das Samsung Galaxy S21 FE kurz vor der Markteinführung stehen könnte, da Samsung am 20. Oktober ein Event veranstaltet.

Der Smartphone-Hersteller hat ein Video auf Twitter gepostet, in dem er "Unpacked Part 2" ankündigt, und obwohl das Samsung Galaxy S21 FE nicht namentlich erwähnt wird, ist es unsere beste Vermutung, was wir dort sehen könnten.

Über dieses Handy gibt es schon seit Ewigkeiten Gerüchte, und der Name wurde sogar auf Samsung-Websites entdeckt, so dass wir wissen, dass das Unternehmen daran arbeitet oder gearbeitet hat. Es wurde auch gemunkelt, dass das Modell im Oktober auf den Markt kommen* würde, also passt das alles zusammen.

Ready to explore all the sides that make you, you? A new dimension of possibilities opens this #SamsungUnpacked, October 20, 2021.Learn more: https://t.co/U3NHdnHOyg pic.twitter.com/iiuSfutnQCOctober 13, 2021 See more

Andererseits können wir nicht sicher sein, da ein Verantwortlicher von Samsung gesagt haben soll, dass die geplante Markteinführung des Telefons gestrichen wurde, während Erwähnungen auf den offiziellen Support-Seiten entfernt wurden, was alles darauf hindeutet, dass das Telefon selbst gestrichen oder zumindest verschoben wurde, wobei ein weiteres Leak kürzlich auf eine Markteinführung im Januar hindeutete.

Was könnten wir also noch sehen, wenn nicht das Samsung Galaxy S21 FE? Nun, das Teaser-Video selbst zeigt verschiedene Samsung-App-Symbole, wie Samsung Health, Samsung SmartThings und Musik-, Video- und Kamera-Apps.

Es ist also möglich, dass diese Ankündigung eher auf Software als auf Hardware ausgerichtet ist. Wir sind uns allerdings nicht sicher, was das bedeuten könnte. Vielleicht arbeitet Samsung an einer neuen Version der One UI-Oberfläche, die auf Android aufbaut, aber wir glauben nicht, dass es dafür eine ganze Veranstaltung geben wird.

Wir gehen also davon aus, dass irgendeine Art von Hardware zu sehen sein wird, und die offensichtliche Option ist in diesem Fall das Samsung Galaxy S21 FE.

Das Google Pixel 6 Pro (Image credit: Google)

Analyse: Es wird eine aufregende Woche

Es ist eine geschäftige Zeit in der Handywelt, denn nicht nur Samsung wird wahrscheinlich ein neues Smartphone vorstellen, sondern auch die Google Pixel 6-Reihe wird am 19. Oktober, also nur einen Tag vorher, vollständig enthüllt. Dazu gehören sowohl das Pixel 6 als auch das Pixel 6 Pro.

Und am Tag davor hält Apple ein Event ab. Dabei wird es wahrscheinlich eher um MacBooks und AirPods als um Smartphones gehen, aber es ist trotzdem eine überraschend geschäftige Woche im Tech-Kalender, besonders so spät im Jahr.

TechRadar wird auf jeden Fall ausführlich über diese Veranstaltungen und Ankündigungen berichten, also schau am Montag, Dienstag und Mittwoch hier vorbei, um alle Details zu erfahren.

* englischer Artikel