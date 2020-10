Samsung Galaxy Note 20 Ultra: (fast) vollständig enthüllt!

Wir waren uns nicht sicher, ob es ein Samsung Galaxy Note 20 Ultra geben würde, da kaum Neuigkeiten darüber bekannt wurden und eine Quelle* sogar gesagt hatte, dass das Mobilteil nicht existierte. Aber es sieht wirklich echt aus in einem neuen Leak, das praktische Fotos und eine unvollständige Liste der technischen Daten enthält.

Die undichte Stelle stammt von @UniverseIce (ein Leaker mit einer guten Erfolgsbilanz) auf Twitter, und du kannst die Bilder unten sehen, die das angebliche All-Screen-Design des Note 20 Ultra zeigen, aber seltsamerweise nicht die Rückseite.

Was die technischen Daten betrifft, so behauptet die Quelle, dass es einen Snapdragon 865 Plus-Chipsatz hat (obwohl es einige Fragen* dazu gibt, ob ein solcher Chipsatz auf den Markt gebracht wird) und einen Bildschirm, der gleichzeitig eine QHD+-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 120 Hz unterstützt. Das ist ein Upgrade für die Samsung Galaxy S20-Reihe, da du dort nur eines dieser Dinge auf einmal haben kannst.

Galaxy Note20 Ultra:Evolution version Note10+Snapdragon 865+QHD+120Hz can be turned on at the same timeLTPO displayNew camera functionNew SPen and features pic.twitter.com/t6GN5UwZnCJune 19, 2020