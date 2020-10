OnePlus Nord: 6 wichtige Dinge, die wir noch nicht wissen

Die Tech-News erleben seit einigen Wochen eine Schwemme an Schlagzeilen über das OnePlus Nord, da das Unternehmen schon seit einiger Zeit sein bevorstehendes Mittelklasse-Handy tröpfchenweise durchsickern lässt, und zu diesem Zeitpunkt wissen wir bereits vor seiner Markteinführung eine Menge.

Wir kennen den Chipsatz, wir wissen, dass es 5G-kompatibel ist, wir wissen, wie viele Vorder- und Rückseitenkameras es hat - wir wissen sogar, warum es OnePlus Nord heißt*.

Auch wenn es sich so anfühlen mag, als wüssten wir alles, so gibt es doch ein paar Dinge, die wir über das OnePlus Nord noch nicht gehört haben. Es mag schockierend sein, das zu hören... OnePlus hat bei seinem Launch-Event am 21. Juli noch mehr zu verkünden.

In den meisten Fällen sind dies nicht die offensichtlichen Dinge. Wir kennen das Design, den Preis und seine Beziehung zu den anderen OnePlus-Telefonen - aber es sind immer noch Dinge offen, die es wert sind, dass du darüber nachdenkst, wenn du den Kauf des OnePlus Nord in Erwägung ziehst. Hier sind die sechs wichtigsten Dinge, die wir noch über das OnePlus Nord herausfinden müssen.

OnePlus 7 (Image credit: TechRadar)

1. Der Preis des OnePlus Nord

Wir haben gehört, dass das OnePlus Nord weniger als 500 Dollar kosten wird - das ist schon ein ziemlich vager Preis, aber wenn man bedenkt, dass das Smartphone nicht in die USA kommt, ist ein Preis in US-Dollar ja nun wirklich nicht aussagekräftig.

Wenn das OnePlus Nord am Ende 200 Euro oder weniger kosten sollte, würde es leicht in unserer Liste der besten günstigen Smartphones rangieren, und dabei mit vielen Handys konkurrieren, die auf die eine oder andere Weise Probleme haben (psst, aber irgendwie müssen die geringen Kosten ja zustande kommen).

Wenn der Preis am Ende näher an der 500-Dollar-Marke liegt - sagen wir 500 €, dann konkurriert es mit Geräten der höheren Preisklasse wie dem Xiaomi Mi Note 10*, dem iPhone SE (2020) und Google Pixel 4, deren aktuelle Preise du unten sehen kannst.

Der Preis ist ein wichtiges Schlachtfeld bei Smartphones, und wir werden erst dann wissen, wie stark das OnePlus Nord ist, wenn wir hören, wie viel es tatsächlich kostet.

OnePlus 8 Pro (Image credit: Aakash Jhaveri)

2. Welche Auflösung wird der Bildschirm haben?

OnePlus ist oft stolz darauf, hochauflösende Bildschirme zu haben, aber das OnePlus Nord soll erschwinglicher sein als die Smartphones der Haupt-Serie. Bedeutet das, dass die Auflösung niedriger sein wird als die der Flaggschiffe?

Das OnePlus 8 Pro hat eine Auflösung von 1440 x 3168, also eine, die ziemlich hoch ist, aber das OnePlus 8 hat eine Auflösung von "nur" 1080 x 2400, also scheint das Unternehmen zumindest nicht mit einer bestimmten Auflösung verheiratet zu sein.

Es ist unwahrscheinlich, dass das OnePlus Nord ein Display der Spitzenklasse hat, wenn das OnePlus 8 keines hat, aber wir wissen nicht, ob das Telefon ein 1080p-Display wie das OnePlus 8 haben wird oder vielleicht sogar noch niedriger sinkt - auf HD - wie einige andere Smartphones. Es ist unwahrscheinlich, da OnePlus sich sehr bemüht, dieses Gerät als erstklassig erscheinen zu lassen, aber wir werden uns noch ein wenig gedulden müssen, um sicher zu sein.

OnePlus 8 (Image credit: Aakash Jhaveri)

3. Wird das OnePlus Nord einen Curved-Screen haben?

OnePlus-Telefone seit dem OnePlus 7T haben alle Bildschirme mit gewölbten Kanten, aber das ist bei billigeren Handys im Allgemeinen nicht der Fall, so dass wir sehen müssen, welchen Weg die Firma hier einschlägt.

Curved-Screens liegen bequemer in der Hand und fühlen sich hochwertiger an, aber einige Nutzer stellen fest, dass sie versehentlich an die Seiten kommen und Funktionen ohne Absicht auslösen können, so dass sich einige von ihnen, die auf der Suche nach einem Spitzenklasse-Smartphone sind, noch immer flache Bildschirme wünschen.

Laut den Bildern, die wir vom OnePlus Nord gesehen haben, scheint es keinen Bildschirm zu haben, der an den Rändern gewölbt ist, aber es könnte einfach eine wirklich sanfte Verjüngung wie das Samsung Galaxy S20 haben, die man auf Fotos nicht so gut erkennen kann.

OnePlus 8 (Image credit: Aakash Jhaveri)

4. Wo ist die Frontkamera?

Wir wissen, dass das OnePlus Nord über zwei nach vorn gerichtete Kameras verfügen wird - das ist mehr als bei den OnePlus 8-Handys- und diese Art des Aufbaus nimmt offensichtlich mehr Platz in Anspruch als nur ein Sensor. Wo werden sie also zu finden sein?

Die OnePlus 8-Smartphones haben Punch-Hole-Aussparungen für deren Selfiekamera, aber wenn du mehrere Kameras hast, können diese viel Platz beanspruchen. Wird OnePlus stattdessen eine altmodische Notch verwenden? Manche mögen das oldschool (oder gar antiquarisch) finden, aber sie könnte weniger Platz auf dem Bildschirm beanspruchen.

Vielleicht wird das OnePlus Nord eine Pop-up-Kamera wie das OnePlus 7 Pro und 7T Pro beinhalten? Im Moment können wir allerdings nur raten.

OnePlus 8 Pro (Image credit: Future)

5. Was sind die Spezifikationen der OnePlus Nord Kamera?

Das vielleicht Wichtigste überhaupt, was wir über das OnePlus Nord nicht wissen - abgesehen vom Preis - sind die Kameraspezifikationen. Wir haben verschiedene Leaks gehört, aber außer der Anzahl der Kameras - vier auf der Rückseite und zwei auf der Vorderseite - ist nichts bestätigt.

Wenn günstige Smartphones viele Kameras haben, fühlt es sich oft eher wie ein Versuch an, das Gerät auf dem Papier gut aussehen zu lassen, als dass es am Ende in der Lage ist, wirklich gute Bilder zu machen. Es ist wahrscheinlich, dass zwei dieser Linsen ein Tiefensensor und vielleicht ein Makroobjektiv sein werden, das schlechtere Bilder als die Hauptkamera macht, wenn man den Präzedenzfällen anderer Unternehmen (und älterer OnePlus-Handys) Glauben schenken darf.

Wir würden auch erwarten, dass es eine Hauptkamera mit einem hochauflösenden Sensor und ein Ultraweitwinkelobjektiv auf einem weiteren Sensor gibt. Da Telekameras bei erschwinglichen Telefonen nur selten zum Einsatz kommen, schließen wir das auch hier aus.

Wenn das OnePlus Nord über eine beeindruckende Reihe von Kameras verfügt, anstatt nur ein paar überflüssige Linsen zu verwenden, um ein Datenblatt auszufüllen, könnte es ein großartiges Telefon sein - aber das ist noch immer ein großes "wenn".

(Image credit: TechRadar)

6. Wird jemand das OnePlus Nord kaufen?

Unsere letzte Frage ist etwas, das im Moment noch niemand weiß - wie wird das OnePlus Nord bei den Kunden ankommen?

Vor Jahren brachte OnePlus ein weiteres günstiges Smartphone auf den Markt; das OnePlus X*. Das hat nicht gut genug abgeschnitten, um eine Fortsetzung zu verdienen, also gibt es keine Garantie, dass ein Telefon gut abschneidet, nur weil es von OnePlus hergestellt wurde.

Aber angesichts der hohen Preise anderer OnePlus-Handys ist es möglich, dass die Leute jetzt einen stärkeren Appetit auf ein Mobiltelefon der Firma haben, das nicht so viel kostet wie andere Vorzeigegeräte.

Die einzige Möglichkeit, herauszufinden, ob sich jemand für den Kauf des OnePlus Nord entscheidet, besteht darin, abzuwarten.

* Link englischsprachig