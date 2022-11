Nintendo Switch-Nachfolger könnte auf dem Weg sein – Creatures Inc. sucht Entwickler für "Next Gen Hardware"

Das japanische Spieleunternehmen Creatures, Inc. – bekannt durch die Entwicklung der Pokémon-Reihe – veröffentlicht eine Stellenanzeige. Gesucht wird in dieser ein 3D-Charaktermodellierer. Neben der Tätigkeit 3D-Modelle von Pokémon anzufertigen, sind außerdem Erfahrungen mit Unity und Unreal Engine sowie Forschung und Entwicklung von Hardware der neuen Generation Voraussetzung und teil der Jobbeschreibung. Viele munkeln bereits jetzt, dass mit letzterem die Nintendo Switch Pro gemeint sein könnte.

(Image credit: Nintendo / The Pokémon Company / GAME FREAK)

Es ist naheliegend, dass Unternehmen, die eng mit Nintendo zusammenarbeiten, solche Informationen möglichst schnell erhalten. Schließlich wollen diese frühzeitig an neuen Projekten arbeiten. Allerdings sollte eine gewisse Menge Skepsis immer vorhanden sein. Dass an Hardware der neuen Generation geforscht und entwickelt wird, klingt zwar sehr nach einer baldigen Ankündigung der Nintendo Switch Pro, aber man sollte den Smartphone-Markt nicht vergessen. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden derzeit viele Pokémon-Spiele für Android, iOS und Co. entwickelt, weswegen der Punkt in der Jobbeschreibung nicht unbedingt mit einem Nintendo Switch-Nachfolger zusammenhängen muss.



Zwar wäre es wünschenswert, dass große Nintendo-IPs wie Pokémon Karmesin & Purpur oder Zelda: Tears Of The Kingdom erst für die nächste Konsolengeneration erscheinen, aber das wird nicht passieren. Es heißt ein weiteres Mal abwarten, was Nintendo für das kommende Jahr geplant hat.