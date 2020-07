Neues Samsung Galaxy Fold: überraschend günstig?

Samsung ist im Moment die Vormacht bei faltbaren Handys, aber selbst mit dem Samsung Galaxy Z Flip ist es noch nicht gelungen, sie besonders erschwinglich zu machen. Das könnte sich aber bald ändern, denn es gibt Gerüchte, dass das Unternehmen an einem Samsung Galaxy Fold Lite oder Galaxy Fold e arbeitet, das den Preis weiter nach unten drücken würde.

Laut Max Weinbach (einem Leaker mit einer guten Erfolgsbilanz) soll der Hersteller an einem Samsung Galaxy Fold e arbeiten, das 1.100 Dollar (etwa 1.100 €) kosten würde.

Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy Z Flip kostet 1480 € und das originale Samsung Galaxy Fold wurde für 2.099 € auf den Markt gebracht. Obwohl das Fold e also immer noch kein wirklich günstiges Smartphone ist, wäre es im Vergleich zu den meisten anderen Klapphandys sicherlich günstig.

There's a rumor, and keep in mind this is a rumor, Samsung will be releasing a Galaxy Fold e for $1100. They are also working releasing 3 folds. Two with plastic, one with UTG. Could explain the Winner2 vs Champ codenames.May 11, 2020