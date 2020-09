Neues iPhone 12: Starttermin nächste Woche? Apple bestätigt "Time Flies"-Veranstaltung

Nach einer noch nie dagewesenen Verzögerung scheint es, dass Apple das Datum, an dem laut Gerüchten das neue iPhone 12 angekündigt werden sollte, genutzt hat, um zu verraten, wann es seine neuen Mobiltelefone tatsächlich enthüllen wird - und das Ereignis findet nächste Woche, am 15. September, statt.

Im Gegensatz zu früheren Apple-Launches, die im Steve Jobs Theater in Cupertino, Kalifornien, stattfanden, wird dies eine reine Online-Veranstaltung sein, ähnlich wie der WWDC 2020-Livestream des Unternehmens.

Apple wird die Veranstaltung um 19 Uhr (deutsche Zeit) eröffnen. Wenn das Unternehmen dem Format der vergangenen Jahre folgt, kannst du davon ausgehen, dass du dir die Veranstaltung auf YouTube und anderen Streaming-Diensten ansehen kannst.

Obwohl das Unternehmen nicht ausdrücklich gesagt hat, dass es sich bei der Veranstaltung um die Markteinführung des iPhone 12 handelt, wäre es sicherlich keine Überraschung, wenn es doch so ist. Schließlich wird allgemein erwartet, dass das Unternehmen seine neuen Smartphones demnächst enthüllen wird. Wir schreiben in der Mehrzahl, da gemunkelt wird, dass wir vier neue iPhones bekommen, darunter das iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max.

Mark Gurman von Bloomberg, der oft Recht behielt, wenn es um Apple-Gerüchte und Leaks geht, sagt, man habe ihm mitgeteilt, dass dieses Event in Wirklichkeit der Start der Apple Watch 6 und des iPad Air 4 sei - und Gurmans Quellen zufolge werden wir die iPhone 12 Serie erst im Oktober sehen.

I am told Apple won’t announce the iPhone until October. This is for the iPad and Apple Watch in all likelihood. https://t.co/pw1oVXVoaLSeptember 8, 2020