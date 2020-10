Alles von Apple's WWDC 2020: watchOS 7 Schlaftracking bis Apple Silicon in Macs

Apples WWDC ist weitgehend den Entwicklern gewidmet, aber bei der Eröffnungsveranstaltung dreht sich alles darum, was auf die Verbraucher zukommt. Und während die diesjährige WWDC 2020 Keynote keine Hardware per se enthüllte, gab es bei der diesjährigen WWDC 2020 Keynote eine Menge aufregender Software-Änderungen in der Gerätepalette von Apple.

Obwohl keine Geräte gezeigt wurden, gab es bei der Veranstaltung eine gigantische Ankündigung: In Zukunft wird der Technikriese die Intel-Chipsätze in seiner Mac-Produktreihe zugunsten eines von Apple selbst entworfenen Chipsatzes austauschen. Das ist richtig: genau wie alle iPhone-, iPad- und Apple Watch-Serien hauseigene Chipsätze verwenden, wird die Mac-Familie proprietäres Silicon erhalten.

Aber es gibt immer noch viel, worüber man sich bei Betriebssystem-Updates freuen kann. Zum Beispiel gibt es einige grundlegende Änderungen, die dich bei iOS 14 unterstützen werden: deine App-Sammlung wird automatisch organisiert, Gruppen-Chats verbessert, Maps mit grüneren Navigationsoptionen aufgewertet und es wird viel einfacher werden, relevante Apps herunterzuladen, während du unterwegs bist. Und schließlich wird Android durch das Hinzufügen der Bild-in-Bild-Videobetrachtung eingeholt.

iPadOS 14* wird einige dieser iOS-Vorteile erhalten, zusammen mit weiteren Funktionen, die die Vorteile von Tablet-Bildschirmen nutzen, wie z.B. 'Sidebars' mit nützlichen Tastenkombinationen und robusteren Menüauswahlen. WatchOS 7* erhält endlich eine Schlafverfolgung sowie mehr Trainingsmodi und eine bessere Anpassung der Zifferblätter. Verdammt, es überwacht sogar, wie lange du dir die Hände wäschst!

MacOS 11 Big Sur*, wie es genannt wird, erhält eine verfeinerte Benutzeroberfläche und Anpassungen an Finder und die Toolbar sowie ein Control Center a la iOS und iPadOS für schnelle Verknüpfungen zu Helligkeit und anderen Funktionen. Für Apple TV fügt tvOS 14* Bild-in-Bild und Unterstützung für spezielle Xbox-Controller wie Xbox Elite 2 und Xbox Adaptive Controller hinzu.

Das sind eine Menge Upgrades, sowohl lang erwartete als auch unerwartete - aber sie sind natürlich dennoch herzlich willkommen. Hier ist eine Aufschlüsselung für jede Ecke des Apple-Ökosystems, die für neue Tricks vorgesehen ist.

Alles, was wir auf der WWDC 2020 gesehen haben

(Image credit: Apple)

Mac's Apple-Chipsatz: letztendlich einer für die gesamte Mac-Familie

Die große Ankündigung des Tages wurde für die Mac-Familie reserviert, die sich offiziell von den Intel-Chips entfernt, um in zukünftigen Desktop-Maschinen von Apple entworfenes Silicon zu verwenden. Der erste Mac, der einen Apple-Chipsatz nutzt, wird noch vor Ende 2020 auf den Markt kommen, während der Übergang für die gesamte Gerätepalette zwei Jahre dauern wird, sagte Apple-CEO Tim Cook. Das Unternehmen verspricht aber nach wie vor, Intel-basierte Maschinen mit neuen Software-Upgrades über Jahre hinweg zu unterstützen.

Apple hat die Bedeutung des Augenblicks nicht unterschätzt und diesen Übergang mit drei früheren Mac-Wendepunkten in der Geschichte des Geräts verglichen: als sie zu PowerPC-Chipsätzen wechselten, dann als sie MacOS X einführten und schließlich als sie auf Chipsätze von Intel zurückgriffen.

Warum Silicon ändern? Apple schrieb seine eigenen Chipsätze als entscheidend für den Erfolg seiner Gerätelinie zu, beginnend mit dem A4 Bionic-Chipsatz im iPhone 4 und weiter mit den Apple Watches und iPads, die im Laufe der Jahre auf den Markt kamen. Die neuen Mac-Chipsätze werden eine Familie von SoCs für die gesamte Mac-Linie sein. Wie bei den anderen System-on-Chips konzentriert sich Apple auf Leistung und Energiemanagement mit einer neuronalen Engine für maschinelles Lernen und einer skalierbaren Architektur.

(Image credit: Apple)

iOS 14: Lebensqualität, Mediengenuss und Fortbewegung

iOS 14 hat den Löwenanteil der Verbesserungen auf der WWDC 2020 erhalten. Am wichtigsten ist, dass Apple großzügig bemerkt hat, wie schrecklich wir alle beim Organisieren unserer Seiten über Seiten mit Apps sind - jetzt wird deine letzte Seite auf dem Startbildschirm eine automatisch generierte App-Sammlung sein, und wenn du willst, kannst du Seiten mit Apps ausblenden, die du nicht wirklich benutzt. Ja, es fühlt sich für uns auch ein wenig android-artig an.

Du kannst auch Mini-Apps, die Widgets genannt werden, in deine Home Screen-Seiten einfügen - stell sie dir als abgespeckte Apps vor, wie du sie auf deiner Apple Watch gesehen hast und die du in der Widget-Galerie anpassen kannst. iMessages hat sich ebenfalls verbessert und enthält nun einige Funktionen, die du womöglich aus deinem Arbeitsleben kennst, wie Chat-Funktionen wie Inline-Antworten und angeheftete Gespräche.

Siri nimmt nicht mehr den ganzen Bildschirm ein, sondern nur noch ein kleines Popup-Fenster am unteren Rand des Displays, und kann jetzt Audio-Nachrichten senden. Und eine weitere von Android geerbte Funktion: iOS 14 wird eine Picture-in-Picture-Videoanzeige erhalten. Hurra!

Maps wurde aktualisiert und bieten nun auch Anfahrtsbeschreibungen für Radfahrer, die zunächst in einigen wenigen Großstädten verfügbar sein werden. Beim Radfahren erhältst du Hinweise auf Höhenunterschiede und Routenvorschläge, während ein neuer dedizierter EV-Modus die Routen von EV-Aufladestation zu Aufladestation verfolgt.

Carplay hat auch einige Upgrades, darunter neue Hintergründe und - in ausgewählten Fahrzeugen - die Möglichkeit, anstelle von Autoschlüsseln das iPhone zu benutzen. Das erste Auto, das diese Vorteile nutzt, wird der neueste 5er BMW sein: In der Präsentation sahen wir, wie jemand seine Türen über NFC auf seinem iPhone aufschloss. Dies geht über ein einziges verlinktes Gerät hinaus: Du kannst "Schlüssel" teilen und den Zugang für jeden mit einem iPhone variieren. Diese Funktion wird in iOS 14 eingeführt, wird aber im Juli auch für iOS-13-Benutzer verfügbar sein.

Schließlich wird iOS 14 Verbesserungen für den App Store in Form von neuen App Clips erhalten, d.h. kleinen digitalen Pop-ups, die die Nutzer auffordern, die richtige App für einen Dienst herunterzuladen. Diese können über NFC ausgelöst werden - wie das Schwenken deines iPhones vor einer intelligenten Scooter-Station - aber sie können auch durch Text oder QR-Code angefordert werden. Und das Beste daran ist, dass du dich nicht unbedingt bei einem neuen Dienst registrieren musst, solange der Dienst Apple Pay akzeptiert und sich bei Apple anmeldet.

(Image credit: Apple)

iPadOS 14: mehr Raum, einige iOS 14 Vorteile

Obwohl iPadOS seit Ende 2019 auf dem Markt ist, hat sich der Kurs von iOS nicht wesentlich verändert. iPadOS 14 wird mehr Funktionen und Vorteile bringen, um die Vorzüge von Tablet-Displays zu nutzen.

Einige davon waren offensichtlich attraktiv: Apple stellte neue Seitenleisten für Apps vor, die Abkürzungen und praktische Vorteile bieten - denke an ähnliche Toolboxen und Panels in Adobe-Apps - zusammen mit erweiterten Menü-Dropdowns.

Es gibt weniger auffällige Methoden zur Erweiterung, wie das Hinzufügen von Kunst und Texten beim Musikhören im Vollbildmodus. Andere Optimierungen sind einfach funktional: Anstatt den ganzen Bildschirm zu übernehmen, werden eingehende Anrufe auf eine Benachrichtigungs-Registerkarte am oberen Rand reduziert - eine Änderung, die auch für iPhoneOS 14 kommen wird. Das geht in beide Richtungen: Das iPad wird diese netten Widget- und App-Auto-Organisationsfunktionen von iPhoneOS 14 erhalten, aber wir gehen davon aus, dass sie einen größeren Effekt auf dem iPad-Bildschirm haben werden.

Es gibt auch Apple Pencil-Upgrades. Eine neue Funktion namens Scribble lässt dich in Textfelder schreiben (wie z.B. die Suchleiste von Safari), und deine Handschrift wird automatisch in getippten Text umgewandelt. Es gibt auch eine Hilfe für deine handschriftlichen Notizen, die deine Zeichnungen in Formen 'fixiert' - mache einen wackeligen Pfeil und iPads rücken ihn für dich gerade. Es gibt auch neue Texterkennungsfunktionen: Du kannst geschriebene Wörter auswählen und sogar Blöcke davon kopieren, um sie in andere Apps einzufügen, wo sie dann in getippten Text umgewandelt werden.

(Image credit: Apple)

AirPods: intelligentere Geräteumschaltung und Surround Sound...sogar in Bewegung

Neue Firmware-Upgrades verbessern die automatische Umschaltung zwischen deinen Apple-Ökosystem-Geräten: Wenn du Medien auf deinem iPad anschaust und über AirPods hörst, aber einen Anruf auf deinem iPhone erhältst, sollten deine AirPods automatisch umschalten.

Die AirPods Pro erhalten außerdem ein "big if true"-Update, das mit Algorithmen, Audiofiltern und getüftelten Frequenzen gerichteten Surround-Sound simuliert. Das bedeutet: Wenn du deinen Kopf physisch bewegst, halten der Beschleunigungsmesser und die Sensoren im AirPods Pro den Klang um dein Gerät herum orientiert, so dass du deine Ohren um einen zusammenhängenden Klangraum kippen kannst. Dies passt sich angeblich selbst dann an, wenn dein ganzer Körper verschoben wird - wie zum Beispiel beim Busfahren.

(Image credit: Apple)

Apple Watch 6: Endlich Schlaftracking. Und Händewaschen?

WatchOS 7 hat die Art und Weise verfeinert, wie Entwickler Komplikationen herstellen können, indem es mehr Anzeigen und Zifferblätter ermöglicht, damit die User ihre Watch individualisieren können. Apple hat auch die gemeinsame Nutzung von Watch Design durch eine neue Funktion, Face Sharing, vereinfacht. Wenn du ein Design siehst, das dir gefällt, klicke auf den Button und es wird heruntergeladen.

Genau wie in iOS 14 enthält watchOS 7 Verbesserungen an Maps, die Fahrtrichtungen hinzufügen, mit Höhenänderungen und Navigationsanweisungen, die als große, leicht lesbare Anzeigen erscheinen.

Auch die Workouts erhalten ein Upgrade, indem Tanz als Ganzkörpertraining hinzugefügt wird, das populäre (aber breit definierte) Tanzstile wie Hip Hop und Latin verfolgt. Und wie? Hochentwickelte Algorithmen erkennen den Unterschied, wenn die Träger nur ihre Arme, nur ihre Beine oder Kombinationen aus beidem verwenden. Es gibt auch mehr Trainingseinheiten, wie z.B. Core-Training, funktionelles Krafttraining und sogar Abklingzeiten für den Cooldown nach dem Training. Die entsprechende Activity-App in iOS 14 wurde ebenfalls neu gestaltet.

Die große Neuerung ist jedoch das Schlaf-Tracking, das maschinelles Lernen nutzt, um Muster zu erkennen, und die Informationen in die Health-App auf dem mit der Apple Watch verlinkten iPhone einspeist. Das Feature fordert die Benutzer auf, ihre eigene "Auszeit"-Routine zu erstellen, um den Tag zu beenden. Morgens können die Träger entweder mit Audiotönen oder haptischen Vibrationen geweckt werden, um den leiser geweckt zu werden. Sie werden von einem Weckbildschirm mit Status-Updates begrüßt, um den Tag zu beginnen, wie z.B. Temperatur, Benachrichtigungen - und, was entscheidend ist, Akkulaufzeit.

Schließlich erhält watchOS 7 noch eine weitere Gesundheitsfunktion: die Erkennung des Händewaschens. Deine Apple Watch nutzt das maschinelle Lernen und analysiert Audio, um zu überwachen, ob du dir während eines Countdowns von 20 Sekunden die Hände wäschst, mit lustigen Geräuschen und einem "Gut gemacht!" am Ende.

(Image credit: Apple)

MacOS: Big Sur

Das nächste MacOS-Update heißt offiziell Big Sur, wobei der Titel von einem weiteren klassischen kalifornischen Schauplatz übernommen wurde. Aber mit der neuen Version kommt ein Haufen Änderungen. Viele davon sind Änderungen an der Benutzeroberfläche, die mehr Klarheit schaffen sollen. Die Fenster werden Tiefe, Schattierungen und Transluzenz verwenden, um eine Hierarchie zu vermitteln. Dies wird sowohl im hellen Modus als auch im Dark Mode funktionieren.

Andere Optimierungen sind ebenso elegant: Die Mac-Apps werden etwas weniger eckig ("Squircles", wenn du so möchtest / "Square & Circle" / = dt. "Quadrat & Kreis") mit einer neuen Seitenleiste und einer neuen Symbolleiste für den Finder. Aber andere Veränderungen sind größer, wie z.B. die Übernahme des Control Centers von iOS durch MacOS, wodurch Nutzer schnellen Zugriff auf Helligkeits- und andere Einstellungen erhalten. Es gibt auch ein Benachrichtigungszentrum, das ebenfalls Benachrichtigungen und Widgets auflistet, wie die, die zu iOS 14 geleitet werden.

Maps wird auch Verbesserungen in macOS Big Sur erhalten, mit Karten für den Innenbereich und Lookaround (Apples Straßenansicht) und anderen iOS 14-Upgrades wie Radfahren und Elektrofahrzeug-Stationsnavigation.

Safari: Verfeinerungen

Safari erhält auch einige Verbesserungen, mit Website-Datenschutzberichten, die zeigen, worauf sie zugreifen. Safari überwacht deine gespeicherten Passwörter und vergleicht sie mit Datenverstößen, was Google mit Chrome bereits tut.

Da andere Browser bei der Verwaltung von Registerkarten immer intelligenter werden, führt Safari neue Funktionen ein: Wenn du zum Beispiel mit der Maus über eine der Registerkarten fährst, wird eine Vorschau der Seite angezeigt.

tvOS 14: Zeit, mit der Xbox zu spielen

In tvOS 14 werden Spiele Multi-User-Unterstützung erhalten, während als Besonderheit die Xbox Elite 2 und der Xbox Adaptive Controller unterstützt werden. Bild-in-Bild kommt auch auf Apple TV.

* Link englischsprachig