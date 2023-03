Microsoft behebt lästigen Windows 11-Dateikopierungsfehler

Windows 11 bekommt bald die vollständige Lösung für einen Fehler, der einigen Benutzern ernsthafte Probleme beim Kopieren großer Dateien bereitet. Dieses Problem besteht schon seit einiger Zeit, aber Microsoft hat es endlich in den Griff bekommen. Denn wie Windows Latest berichtet, ist die Lösung im frisch veröffentlichten "Moment 2"-Update für Windows 11 22H2 enthalten.



Dieses Update ist bereits als optionales Angebot verfügbar – zwar noch nicht finalisiert, aber für alle Windows 11-Benutzer (nicht nur Tester) zugänglich – und wird mit der endgültigen Bereitstellung von Moment 2, die nächsten Dienstag (14. März) bereitsteht, vollständig ausgerollt. Wenn du also von diesem Fehler betroffen bist, ist die Lösung zum Glück in Sicht. Das Problem verlangsamt das Kopieren größerer Dateien erheblich, und einige Berichte in der Vergangenheit besagen, dass umfangreiche Kopiervorgänge tatsächlich doppelt so lange dauern können wie sie sollten. Ziemlich ärgerlich.



Windows Latest hat diese Entdeckung dank Lesern gemacht, die dem Portal mitteilten, dass das Kopieren von Dateien nach der Installation des Patches KB5022913 (Moment 2-Vorschau) wieder normal verläuft.



Ein Technologieberater sagt der Website: "Wir sind im Dezember auf dieses Problem gestoßen, als wir unsere 100 Geräte auf Windows 11 22H2 aktualisiert haben. Das Kopieren der Dateien dauerte viel länger als es sollte. Wir stellten fest, dass einige Dateiübertragungen fast doppelt so langsam waren. Unsere Benutzer bestätigen, dass dies nach dem KB5022913-Update nicht mehr der Fall ist."

Analyse: Ein langer Leidensweg für Windows 11

Wie bereits erwähnt, besteht dieses Problem schon seit einiger Zeit – tatsächlich wurde im Dezember 2022 bereits ein Fix während der Tests angewendet. Das bedeutet, dass es dreieinhalb Monate gedauert hat, bis der Test-Patch tatsächlich in der Release-Version von Windows 11 enthalten war (unter der Annahme, dass Moment 2 enthalten ist und nicht in letzter Minute fallengelassen wird, wenn Probleme mit dem optionalen Vorschaupdate auftreten).



Als unsere britischen Kollegen zum ersten Mal darüber berichtet haben, haben wir auf eine schnelle Lösung gehofft, aber das ist nicht passiert. Daher war diese Angelegenheit vermutlich ein schwieriges Problem, das einige Entflechtung erforderte. Zugegeben, der Fehler betrifft hauptsächlich Unternehmensnetzwerke, aber auch Personen, die kleine Büro- oder Heimnetzwerke betreiben, sind betroffen.



Das Moment 2-Update behebt eine Vielzahl von Fehlern, wie man es erwarten würde – einschließlich Fehler im Datei-Explorer und eines Fehlers mit Bluetooth-Tastaturen – und fügt Windows 11 eine ganze Reihe von Funktionen hinzu. Dazu gehört Phone Link für iOS (endlich), Verbesserungen für Touchscreen-Geräte und vieles mehr. Ach ja, und es wird auch die Bing-KI in die Taskleiste einführen. Wenn du mehr News rund um Windows 11 lesen möchtest, könnte dich vielleicht interessieren, dass es eine Mod gibt, die Windows 11 wie Windows 2000 aussehen lässt.