Marvel hat bereits etwas von James Gunns neuem DCU gelernt

Seit Jahren ist das Marvel Cinematic Universe (MCU) der Maßstab, an dem alle anderen vernetzten Universen gemessen werden.

Und das aus gutem Grund: In den Augen vieler Fans konnte Marvels (Öffnet sich in einem neuen Tab) Kino-Moloch nichts falsch machen. Mit jedem neuen Film baute das MCU seine Position als erfolgreichstes Franchise der Welt aus und erntete dabei zahlreiche Lorbeeren und Milliarden von Dollar weltweit.

In letzter Zeit sieht es jedoch so aus, als ob die Räder des Wagens nicht mehr so stabil sind wie früher. Die Reaktionen auf einige der jüngsten Marvel-Filme, wie Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Thor: Love and Thunder, waren eher schlecht. Auch die Kritik an den ersten Disney Plus (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Serien des Studios war sehr gemischt. Für jede großartige Serie wie WandaVision gab es eine abstoßende oder überflüssige Serie wie She-Hulk.

Kritiker und Fans haben behauptet, dass Marvel die Quantität der Qualität vorzieht und dass das Studio mit seinen Filmen und Serien den Markt übersättigt, was zu einem Burnout beim Publikum führt. Bei 17 bestätigten Projekten, die in Marvel Phase 5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) erscheinen sollen, ist das ein berechtigtes Argument.

Es ist daher erfreulich zu sehen, dass Marvel einen Schritt zurücktritt, sein Portfolio für Phase 5 und Phase 6 neu bewertet und beginnt, die Qualität seiner Projekte wieder in den Vordergrund zu stellen. Besonders überraschend ist dabei, dass Marvel anscheinend eine große Lektion von seinem größten Rivalen (im Superheldenbereich) gelernt hat: DC Studios.

James Gunns neues DCU verfolgt einen proaktiven Ansatz für seinen Veröffentlichungszeitplan. (Image credit: DC Studios)

Das DC Cinematic Universe (DCU) geht bei der Ankündigung, wann seine Filme und Serien in die Kinos und auf die Streaming-Dienste kommen werden, einen neuen Weg. Anders gesagt: Die neuen DC Studios Co-Chefs James Gunn und Peter Safran haben noch nicht bestätigt, wann die meisten der ersten DCU-Projekte tatsächlich erscheinen werden.

Im Januar stellte Gunn die Filme und Serien vor (Öffnet sich in einem neuen Tab), die das erste Kapitel des DCU, auch bekannt als "Gods and Monsters", bilden sollen. Dazu gehörten ein neuer Superman-Film namens Superman: Legacy, The Batman Part II (der allerdings als DC Elseworlds-Geschichte und nicht als Hauptteil des DCU erscheinen wird), eine Green Lantern-Fernsehserie und mehr. Von diesen 11 Produktionen hat Gunn nur für zwei Filme Veröffentlichungstermine bestätigt - nämlich für Superman: Legacy (11. Juli 2025) und The Batman Part II (3. Oktober 2025).

Es gibt zwei wichtige Gründe, warum Gunns Weigerung, bestätigte Starttermine bekannt zu geben, Sinn ergibt. Der erste liegt auf der Hand: Die meisten dieser Filme und Serien befinden sich in einem frühen Entwicklungsstadium, daher ist es sehr wahrscheinlich, dass Gunn, Safran und Co. nicht wissen, wann sie veröffentlicht werden können.

Der zweite Grund ist etwas, das Gunn wahrscheinlich aus seiner Arbeit an Marvel-Filmen wie der Guardians-Filmreihe gelernt hat (Guardians of the Galaxy 3 (Öffnet sich in einem neuen Tab), Gunns letzter MCU-Film, kommt übrigens im Mai in die Kinos): Veröffentlichungszeitpläne sind ein wankelmütiges Biest. Die Starttermine von Filmen und Serien ändern sich ständig, weil die Studios ihr Programm umstellen.

Es ist daher ein kluger Schachzug von Gunn und Safran, die Veröffentlichungstermine der einzelnen DCU-Projekte nicht bekannt zu geben, um sich ein höheres Maß an Flexibilität zu bewahren.

Secret Invasion sollte eigentlich im Frühjahr 2023 erscheinen. (Image credit: Marvel Studios)

Nachdem DC Studios jahrelang mit Marvel mithalten musste, scheint es nun so, als hätten die sich eine dringend benötigte Lektion in Sachen Veröffentlichungstermine von der düsteren Konkurrenz abgeschaut.

Während des Panels auf der San Diego Comic-Con 2022 kündigte Marvel eine ganze Reihe von Startterminen und Veröffentlichungszeiträumen für seine Projekte der Phase 5 und der ersten Phase 6 an. Auf der D23 Expo 2022 enthüllte es weitere Details über sein wachsendes Portfolio.

In den vergangenen Monaten musste Marvel jedoch viele dieser Ankündigungen wieder zurücknehmen. Angesichts der Tatsache, dass Disney Plus zum ersten Mal in seiner Geschichte Abonnenten verloren (Öffnet sich in einem neuen Tab) hat, die Kosten gesenkt werden mussten und es einen Wechsel in Disneys Führungsteam gab - der frühere CEO Bob Iger hat kürzlich Bob Chapek in dieser Funktion abgelöst - hat Marvel seine Veröffentlichungspläne erheblich geändert. Zu diesen Änderungen gehören ein neues Veröffentlichungsdatum für The Marvels und Verzögerungen bei den kommenden Disney Plus-Inhalten, wie z. B. bei Loki Staffel 2.

Anstatt neue Starttermine für viele seiner kommenden Serien zu verkünden, hat sich Marvel anscheinend ein Beispiel am DCU genommen und hält sich bedeckt, wann die neuen Disney Plus-Projekte erscheinen werden.

Am vergangenen Donnerstag (16. März) haben Brancheninsider bemerkt, dass Marvel die Veröffentlichungszeiträume für seine Serien im Jahr 2023 auf der Disney Plus Originals-Website (Öffnet sich in einem neuen Tab) von Frühjahr/Sommer auf ein breiteres "Coming Soon"-Fenster geändert hat. Davon betroffen sind die zweite Staffel von Loki, Secret Invasion (Öffnet sich in einem neuen Tab), Echo, Ironheart und X-Men 97. Die Serien fielen auch durch ihre Abwesenheit in einem kürzlich veröffentlichten "Coming This Spring"-Video von Disney Plus auf.

Marvel scheint also erkannt zu haben, dass es erst gehen muss, bevor es rennen kann. Ja, das Studio will aus dem beispiellosen Erfolg des MCU Kapital schlagen. Deshalb ergibt es Sinn, weiterhin Inhalte für die große und kleine Leinwand zu produzieren. Mit einer scheinbar unendlichen Anzahl von hauseigenen Superhelden und -schurken wird Marvel nie das Quellmaterial ausgehen.

Ihr größtes Problem in letzter Zeit war jedoch, dass die MCU-Projekte früher als nötig auf den Markt kamen. Obwohl sie mehr Entwicklungszeit benötigen, sind Filme wie Doctor Strange 2 erzählerisch völlig durcheinander geraten, weil sie übereilt veröffentlicht wurden, um ihre unverrückbaren Veröffentlichungstermine einzuhalten. Auch der Vorstoß des Studios in den Fernsehbereich war in Bezug auf die Qualität nicht immer erfolgreich.

Erfreulicherweise scheint Marvel den Kurs zu ändern, bevor es zu spät ist. Solche Entscheidungen werden in der Regel schon seit Monaten vorbereitet, aber ich kann nicht umhin, den Zufall zu bemerken, dass DCs neuer Veröffentlichungszeitplan und Marvels plötzliche Kehrtwende in Bezug auf sein eigenes Portfolio zusammenfallen. Das DCU mag zwar das neue Kind im Block sein, aber es scheint, dass es der alten Garde bereits einen neuen Trick beigebracht hat.

