Marvel bestätigt endlich, dass Oscar Isaac Moon Knight spielen wird

Nach monatelangen Berichten, die bis Ende 2020 zurückreichen, hat Marvel Studios endlich bestätigt, dass Oscar Isaac den Moon Knight in der kommenden Disney Plus Serie mit gleichem Namen spielen wird.

Die Serie, die von Marvels Kevin Feige mit Indiana Jones verglichen wurde, wird sich stark an ägyptischen Ikonen orientieren. Es wird erwartet, dass Ethan Hawke den Bösewicht spielt, da Isaac und Hawke im April bei den Dreharbeiten zusammen gesichtet wurden.

Moon Knight - in den Comics bekannt als Marc Spector - leidet an einer dissoziativen Identitätsstörung. Seine verschiedenen Persönlichkeiten werden sich als verschiedene Charaktere in der Serie manifestieren. Daher hat Marvel Studios das Projekt mit dem Statement "We are Moon Knight" angekündigt.

Die Serie wird unter der Regie von Mohamed Diab entstehen. Moon Knight hat noch kein Veröffentlichungsdatum, aber wir rechnen damit, dass die Serie nächstes Jahr erscheint.

Ein großer Gewinn für Marvel

Marvels Fernsehserien zeichnen sich dadurch aus, dass sie große Leinwandstars auf den kleinen Bildschirm holen, aber selbst im Vergleich zu den Besetzungen von The Falcon and the Winter Soldier und WandaVision ist Oscar Isaac ein echter Gewinn.

Er ist vor allem für die Star Wars Filme bekannt, hat aber auch in Filmen wie Inside Llewyn Davis, Ex Machina und A Most Violent Year mitgespielt und ist ein echter A-Lister, der 2021 in Dune zu sehen sein wird. Wie wir wissen, plant Marvel, seine Seriencharaktere wieder in die Filme einzubauen. Was auch immer also in dieser Serie passiert, Isaac ist jetzt Teil des Marvel Cinematic Universe und wird wahrscheinlich später noch irgendwo auftauchen.

So oder so, wenn man bedenkt, dass das Ausgangsmaterial von Moon Knight zu den komplexesten und ambitioniertesten Comics von Marvel gehört, sollte es eine einzigartige Superheldenserie werden.