Halo Infinite Release-Zeitraum möglicherweise geleakt

Dank einem der Schauspieler könnten wir den Release-Zeitraum von Halo Infinite erfahren haben.

During an appearance on the Fadam and Friends podcast last week, Halo Infinite actor Verlon Roberts seemed to reveal that the next Halo will release in November 2021 (via GamesRadar).

Während eines Auftritts beim Fadam and Friends-Podcast vergangene Woche hat Halo Infinite-Schauspieler Verlon Roberts erwähnt, dass neue Halo im November erscheinen würde (via GamesRadar).

Roberts erzählt außerdem, dass er in Halo Infinite einen Charakter namens „Spartan Griffin“ spielt. Obwohl unbekannt ist, wie groß seine Rolle ist, handelt es sich hierbei dennoch um bisher unbekannte Informationen.

Wir haben den Podcast unten eingebettet, der entscheidende Abschnitt beginnt bei ca. 1 Stunde 10 Minuten.

Halo Infinite Releasedatum

Nachdem Halo Infinite von November 2020 als Vorzeigetitel für die Xbox Series X und Xbox Series S zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, bestätigte das Entwicklerstudio 343 Industries kürzlich, dass es im „Herbst 2021“, also irgendwann zwischen September und November erscheinen würde.

Wenn man den Äußerungen von Roberts Glauben schenken darf, wurde dieses Release-Fenster nun jedoch auf eine Veröffentlichung im November weiter eingegrenzt. Dieses Release-Fenster würde außerdem Sinn ergeben, wenn man bedenkt, dass November bereits als Release-Zeitraum für Halo Infinite vorhergesagt wurde und das 20-jährige Jubiläum von Halo auf den 15. November fällt.

Es ist erwähnenswert, dass Roberts möglicherweise nicht vollständig in die Pläne von Entwickler 343 Industries für den Launch von Halo Infinite eingeweiht ist, aber es ist möglich, dass der Schauspieler mehr verraten hat, als er eigentlich wollte.