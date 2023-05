Garmin Fenix 7 Pro und Epix Pro mit LED-Taschenlampen und neuen Funktionen

Die Garmin Fenix 7 Pro und die Garmin Epix Pro wurden offiziell vorgestellt. Beide Uhren verfügen über neue Funktionen wie eine einstellbare LED-Taschenlampe für das Training im Dunkeln und zwei neue Trainingskennzahlen: den Hill Score und den Endurance Score.

Beide sind in drei Größen erhältlich - 42 mm, 47 mm und 51 mm - und sind wie ihre Vorgänger, die Garmin Fenix 7 und die Garmin Epix (Gen 2), innen (und außen, wie du oben sehen kannst) praktisch die gleiche Uhr, wenn auch zwei der besten Garmin Smartwatches, die du kaufen kannst. Beide haben die gleiche Titanlünette, die gleichen Farben und die gleichen Größen.

Die wenigen Unterschiede bestehen vor allem darin, dass die Garmin Fenix 7 Pro die batterieverlängernde Power Glass-Solartechnologie von Garmin in ihrem sparsamen Memory-in-Pixel-Display integriert hat, während die Garmin Epix Pro mit dem beeindruckenden AMOLED-Display ausgestattet ist, das auch in den früheren Epix-Modellen und den diesjährigen Garmin Forerunner 265 und 965 Modellen zu finden ist. Der Bildschirm des Epix ist zwar schärfer und heller, aber das bedeutet, dass es keine Sonneneinstrahlung gibt.

Auch die Taschenlampe war bereits bei der Fenix-Reihe zu sehen, vor allem bei der 51 mm großen Garmin Fenix 7X Solar. Sie ist in die Lünette der Uhr eingelassen und leuchtet entweder in einem sanfteren Rot, um die Nachtsicht nicht zu beeinträchtigen, oder in vier hellen, weißen LED-Lichtstufen. Ein auffälliger Stroboskopmodus sorgt für zusätzliche Sicherheit.

(Image credit: Garmin)

Da sie bisher nur für das größte und teuerste Modell verfügbar war, ist es gut zu sehen, dass die Taschenlampe nun für alle Größen verfügbar ist, sogar für die kleinen 42-mm-Uhren Fenix 7S Pro und 42-mm-Epix Pro, die wir getestet haben. Ganz neu sind jedoch die Ausdauer- und Bergwertungen. Der Hill Score ist eine neue, auf der Leistung basierende Kennzahl, die, einfach ausgedrückt, deine Fähigkeit bewertet, bergauf zu laufen.

Unter der Oberfläche kannst du anhand deines Hill Scores eine Menge über die Kraft herausfinden, die deine Beine für kurze Zeit erzeugen können. Dein Ausdauerwert ist ein Maß für deine Fähigkeit, anhaltende Übungen wie längere Läufe und Fahrten zu absolvieren, und nutzt mehrere Statistiken, um dies zu berechnen, darunter auch deinen VO2 Max-Wert. Beide Funktionen benötigen mindestens zwei Wochen an Laufdaten, bevor sie einen Wert liefern.

Es gibt ein paar coole neue Funktionen wie Up Ahead, das automatisch Kontrollpunkte wie Versorgungsstationen während eines Rennens markiert, und zusätzliche vorinstallierte Aktivitätsprofile, die von Fußball bis Wildwasser-Rafting reichen. Beide Geräte erhalten aktualisierte Herzfrequenzsensoren, die aus "räumlich unterschiedlichen optischen Sensoren" bestehen, und neue topografische Kartenüberlagerungen, die Wettermuster anzeigen, damit du auf einen Blick sehen kannst, was auf dich zukommt, wenn du auf dem Trail unterwegs bist.

Die Preise für die Epix Pro Serie beginnen bei 949,99 € für das 42mm Modell und das 47mm Modell und bei 1.049,99 € für das größere 51mm Modell. Die Fenix 7 Pro Serie beginnt bei 849,99 € für das 42mm Modell und das 47mm Modell der Fenix 7S Pro und bei 949,99 € für die 51mm Fenix 7X Pro.

(Image credit: Future)

Garmin Fenix 7 Pro und Epix Pro: Specs

Swipe to scroll horizontally Row 0 - Cell 0 Garmin Fenix 7 Pro Garmin Epix Pro (42mm) Garmin Epix Pro (47mm) Garmin Epix Pro (51mm) Preis 849,99 € 949,99 € 949,99 € 1.049,99 € Größe 47mm 42mm 47mm 51mm Gewicht 79g 63g 78g 98g Akkulaufzeit 22 Tage, 73 Stunden GPS, solar 10 Tage, 28 StundenbGPS 16 Tage, 42 Stunden GPS 31 Tage, 82 Stunden GPS Screen 260 x 260px MIP 390 x 390px AMOLED 416 x 416 px AMOLED 454 x 454px AMOLED Wasserdicht 10ATM 10ATM 10ATM 10ATM

Analyse: Zwei tolle Uhren werden noch besser

Nach dem plötzlichen Erscheinen der neuesten Garmin Forerunner in diesem Jahr haben wir erwartet, dass bald ein vollwertiges Garmin Fenix 8 Modell vorgestellt wird. Doch stattdessen sind die Garmin Fenix 7 Pro und die Epix Pro Serie auf den Markt gekommen, und das Mantra von Garmin scheint zu lauten: " If it ain't broke, don't fix it".

Die Kurzfassung des Ganzen ist, dass zwei der besten Garmin-Uhren ein wenig besser geworden sind, mit zwei neuen Wertungstools, einer Reihe neuer Trainingsprofile, der LED-Taschenlampe der Fenix 7X und einer verbesserten Herzfrequenz-Messung. Wir wissen noch nicht, wie sich die Taschenlampe auf die berüchtigte Akkulaufzeit des Geräts auswirkt, aber die 7S Pro soll 14 Tage im Smartwatch-Modus durchhalten, während das 51-mm-Modell stolze 37 Tage schaffen soll.

Ich bin gespannt, wie sich die Berg- und Ausdauerwerte auf mein Garmin Connect Trainingsprofil insgesamt auswirken werden. Was viele nicht wissen, ist, dass all diese Trainingsbereitschaftswerte, VO2 Max, aufgezeichneten Trainings, Schlafwerte und so weiter ein umfassendes Bild der Gesundheit ergeben, das mit jedem neuen Widget detaillierter wird. Ein guter Ausdauerwert kann nicht ohne wochenlange Informationen über die Herzfrequenz und die Leistungsabgabe gemessen werden.

Aber noch mehr freue ich mich darauf, nachts mit eingeschalteter Taschenlampe laufen zu gehen. Wir haben beide Uhren bisher nur kurz getestet, aber sei versichert, dass wir die beiden Kandidaten für die beste Laufuhr zu gegebener Zeit noch gründlicher testen werden.