Einladung zum iPhone 13 Launch Event: So siehst du das AR Easter Egg

Apple hat offiziell angekündigt, dass das nächste Event am 14. September stattfinden wird, auf dem die iPhone 13-Reihe vorgestellt werden soll. Nicht, dass du das anhand der Tagline "California Streaming" wissen würdest - aber das AR Easter Egg verrät viel mehr.

Wirf zunächst einen Blick auf den Tweet von Apple SVP Greg Joswiak, der dir verrät, was du in dem AR-Feature sehen wirst:

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHdSeptember 7, 2021 See more

Kurz gesagt: ein AR-Portal in Form des Apple-Logos in einer Seelandschaft (in einer Bucht?), das das Interesse des Unternehmens an Augmented- und Mixed-Reality-Anwendungen deutlich macht. Wenn das kein Hinweis darauf ist, was Apple auf dem Event am 14. September zeigen wird (und möglicherweise auch auf mehr AR-Funktionen im iPhone 13), dann wissen wir nicht, was es noch sein könnte.

Um es selbst zu sehen, geh auf Apples Event-Seite (in Safari oder Firefox - sorry, Chrome-Nutzer) und tippe auf das Bild zum Event am 14. September. Der Browser öffnet deine Kamera mit einem kleinen Apple-Symbol als Platzhalter - tippe darauf, um das "Portal" zu platzieren und du kannst dein Handy bewegen, um es zu betrachten. Wenn du weit genug hineinguckst, siehst du den 14. September, das Datum (im US-Format) des Ereignisses. Ta-da!

Ja, das war's mit dem Easter Egg, zumindest bis wir mehr Zeit damit verbringen, in den Ecken zu stöbern, um mehr zu finden - und wenn wir das tun, werden wir es hier veröffentlichen.

Coolest Apple event invite yet. It’s basically some kind of mixed reality portal. pic.twitter.com/B3PSAcPBcXSeptember 7, 2021 See more

