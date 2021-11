Die Entwickler von Final Fantasy 14 warnen vor langen Wartezeiten, da der Start von Endwalker näher rückt

Das Entwicklerteam von Final Fantasy 14 hat vor langen Wartezeiten auf den Servern gewarnt und begrenzte Umgehungsmöglichkeiten für den Start der kommenden Endwalker-Erweiterung angeboten.

Heute, am 30. November, hat das Final Fantasy 14-Entwicklungsteam von Square Enix einen detaillierten Blog-Post über die "Überlastung während des Starts von Endwalker" veröffentlicht. Der Beitrag beginnt mit einer Warnung an die Spieler, dass es während des Starts von Endwalker unweigerlich zu längeren Wartezeiten beim Einloggen auf den Servern kommen wird, aber es wird auch versichert, dass das Entwicklerteam die Login-Caps für die Welten erhöht hat, so dass mehr Spieler gleichzeitig eingelassen werden können.

Der Blog-Post warnt die Spieler auch, dass, wenn die Warteschlangenzeit beim Versuch, sich einzuloggen, nicht zu sinken scheint, sie nicht wirklich kaputt ist, sondern immer noch sinkt. Spieler der Vollversion von Final Fantasy 14 werden beim Versuch, sich in eine Welt mit maximaler Kapazität einzuloggen, gegenüber Testspielern bevorzugt, da Square Enix seine zahlenden Kunden an die erste Stelle setzen möchte.

(Image credit: Square Enix)

Für Spieler, die darauf warten, sich in eine Welt mit maximaler Kapazität einzuloggen, gibt es jedoch eine Abhilfe. Wie im Blog-Post erklärt wird, kann man während der Wartezeit ein Unterbefehlsmenü öffnen und "Server einer anderen Welt besuchen" auswählen. Hier können die Quests des Hauptszenarios in Final Fantasy 14 fortgesetzt werden, so dass man weiterhin die Hauptgeschichte von Endwalker spielen kann, während man vorübergehend eine andere Welt besucht.

Als Nächstes wird gewarnt, dass, wenn beim Einloggen der "Fehler 2002" auftritt, die Welt leider ihr Maximum erreicht hat und Maßnahmen ergriffen werden, um einen Absturz des Servers zu verhindern. Das Entwicklerteam bittet die Spieler, "eine Weile zu warten", bevor sie erneut versuchen, sich in Final Fantasy 14 einzuloggen, falls sie diese Fehlermeldung finden.

Schließlich werden die neuen Gebiete von Endwalker tatsächlich "Instanced" sein, um große Spielerzahlen zu vermeiden. Wenn Sie mit diesem Begriff nicht vertraut sind, bedeutet dies, dass es verschiedene Versionen desselben Ortes in derselben Welt geben wird, so dass es zum Beispiel mehrere Versionen von Endwalkers Garlemald in derselben Welt geben könnte. Dies wird zwar die Spielerzahl drastisch reduzieren, bedeutet aber auch, dass Spieler, die normalerweise in derselben Welt miteinander interagieren könnten, dies möglicherweise nicht können.

Die Endwalker-Erweiterung von Final Fantasy 14 wird noch in dieser Woche, am 3. Dezember, in den Early Access gehen, bevor sie einige Tage später, am 7. Dezember, in vollem Umfang veröffentlicht wird. Aus diesem Blogbeitrag geht klar hervor, dass Square Enix mit einer massiven Belastung der Spielserver während des Startzeitraums rechnet, und er ist eine allgemeine Warnung, dass es in den kommenden Wochen etwas länger dauern könnte.