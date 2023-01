Die beste Audiotechnik auf der CES 2023: Soundbars, Kopfhörer und Earbuds der nächsten Generation

Nach ein paar Jahren der Ungewissheit und der rein virtuellen Konferenzen wird die Technikmesse CES 2023 wieder zu ihrer vollen Pracht zurückkehren. Sie hat uns bereits einen ganzen Haufen technischer Ankündigungen beschert, darunter auch einige der besten Audiogadgets des Jahres – und wir haben die besten, die wir bisher gesehen haben, zusammengestellt.

Die CES 2023 beginnt am 5. Januar, und im Laufe der Veranstaltung werden LG, Sonos, Sony und andere ihre neuesten Audiotechnologien vorstellen. Die vorgestellten Geräte werden um einen Platz auf unserer Liste der besten Kopfhörer, der besten Soundbars und der besten True-Wireless-Kopfhörer konkurrieren müssen, wenn sie später in diesem Jahr auf den Markt kommen. Wenn du die Ankündigungen verfolgst, kannst du entscheiden, ob es sich lohnt, darauf zu warten, oder ob du dir lieber gleich das Modell vom letzten Jahr holst.

Die Medienvorschauen der Messe sind in vollem Gange. Wir haben die spannendsten Ankündigungen von Audiotechnik auf der CES 2023 zusammengestellt und geben dir einen Vorgeschmack auf das, was dich sonst noch erwartet, wenn die Messe richtig losgeht.

Lautsprecher und Plattenspieler

Wenn du nach Möglichkeiten suchst, deine Lautsprecher oder dein Heim-Audio-Setup zu verbessern, dann ist die CES 2023 der richtige Ort, um sich inspirieren zu lassen. Während der Messe werden wir eine Vielzahl von Soundsystemen zu sehen bekommen.

Der Acer Halo Swing (Image credit: Acer)

Ein Beispiel dafür ist der Acer Halo Swing, ein leuchtender, tragbarer Smart Speaker, der den Google Assistant nutzt. Wir müssen uns die Leistung dieses Geräts selbst anhören, um es richtig beurteilen zu können, aber Acers Versprechen von 360-Grad-Audio und Subwoofer-verstärkten Bässen ist sicherlich verlockend. Außerdem hat er eine Akkulaufzeit von 10 Stunden und ist nach IPX5 wasserdicht – das bedeutet, dass er auch einen leichten Nieselregen überstehen sollte, auch wenn du ihn nicht zu nah an den Pool stellen solltest.

Der JBL Spinner BT turntable (Image credit: JBL)

JBL hat seinen ersten Bluetooth-Plattenspieler angekündigt, der kabelloses aptX-Streaming bietet, sodass du dein Vinyl in 24-Bit-Hi-Res-Audio auf kabellose Lautsprecher, Soundbars oder Kopfhörer übertragen kannst. Der JBL Spinner BT sieht mit seinem schwarz-orangen Farbschema ziemlich schick aus und ist mit einem Preis von 425 Euro einer der günstigsten Plattenspieler seiner Art. Er wird ab dem dritten Quartal 2023 erhältlich sein.

Soundbars

The LG SC95 soundbar in front of an LG TV (Image credit: LG)

Ein Upgrade deiner Soundbar kann dein Home-Entertainment-System erheblich verbessern, und auf der CES 2023 gibt es bereits einige Geräte, die genau das sein könnten, was du brauchst. LG hat seine brandneuen Soundbar-Modelle SC9 und SE6 angekündigt, die mit Dolby Atmos und IMAX Enhanced Audio ausgestattet sind und mit ihren multidirektionalen Lautsprechern eine beeindruckende Klangkulisse erzeugen.

Außerdem verspricht LG, dass seine 2023er Modelle dank der neuen Triple Sound Technology noch beeindruckender sein werden als je zuvor. Mithilfe von KI und verschiedenen Lautsprechertricks kann die Soundbar ihren Klang für den Raum optimieren, in dem sie sich befindet, und virtuelle Zwischenschichten einfügen, die dir helfen, dich noch besser in das Geschehen zu versetzen.



Wir müssen uns diese Soundbars selbst ansehen, um zu wissen, ob sie dem Hype gerecht werden. Wir sind aber auf jeden Fall begeistert von dem, was LG enthüllt hat. Da auch Konferenzen von TCL, Samsung, Sony und einigen anderen Home-Entertainment-Marken anstehen, werden wir in den kommenden Tagen wahrscheinlich noch weitere Lautsprecher- und Soundbar-Optionen kennenlernen.

Kopfhörer und Earbuds

Die JBL Tour Pro 2 (Image credit: TechRadar)

Auf der CES 2023 werden nicht nur dröhnende Lautsprecher zu sehen sein, sondern auch Ohr- und Kopfhörer werden auf der diesjährigen Veranstaltung im Rampenlicht stehen.

Beginnen wir mit den Neuigkeiten, die für uns nicht wirklich relevant sind: JBL kommt oft mit mehreren Ankündigungen zur CES und das war auch 2023 der Fall. Die True-Wireless-Kopfhörer JBL Tour Pro 2, die über einen Touchscreen am Ladecase verfügen und ein interessanter, wenn auch klanglich mangelhafter Konkurrent der Airpods Pro sind, werden jetzt in den USA für 249,95 US-Dollar auf den Markt kommen.

The JBL Tune Flex earbuds (Image credit: JBL)

Die Tour Pro 2 sind auch bei weitem nicht die einzigen Kopfhörer, die JBL auf der CES angekündigt hat. Die Tune-Serie im mittleren Preissegment wurde um drei neue Modelle erweitert, die alle unterschiedliche Designs haben und ab Juni 2023 für 100 US-Dollar erhältlich sein werden.

Die JBL Tune Buds sind stiellose Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung und 12 Stunden Wiedergabezeit. Wenn du lieber ANC-Kopfhörer mit Stieldesign möchtest, gibt es die neuen JBL Tune Beam. Alternativ gibt es die JBL Tune Flex, offene Earbuds mit Stiel, die es mit den Apple Airpods 3 aufnehmen können.

Wenn du ein kleines Budget zur Verfügung hast und nicht auf die Geräuschunterdrückung verzichten willst, gibt es drei neue Modelle der JBL Vibe-Serie, die ab Februar 2023 erhältlich sein werden. Fans von stiellosen Designs können zu den JBL Vibe Buds greifen, die acht Stunden Musikwiedergabe versprechen. Die JBL Vibe Beam bieten Geräuschisolierung mit einem Stieldesign, während die JBL Vive Flex für diejenigen geeignet sind, die offene Earbuds bevorzugen.

Wenn du etwas suchst, das nicht von JBL ist, könnten dir die OnePlus Buds Pro 2 gefallen. Dies wurden zwar nicht auf der CES gezeigt, aber gerade erst angekündigt worden und sind ein idealer Begleiter für das brandneue OnePlus 11 Smartphone. Bis wir die OnePlus Buds Pro 2 selbst testen können, müssen wir uns mit einem Urteil zurückhalten, aber auf dem Papier sehen sie wirklich sehr gut aus.

Die Sennheiser Conversation Clear Plus earbuds (Image credit: Sennheiser)

Wenn du in belebten Umgebungen Schwierigkeiten mit dem Hören hast, sind die neuen Ohrhörer von Sennheiser vielleicht genau das Richtige für dich. Die treffend benannten Conversation Clear Plus-Kopfhörer verfügen sowohl über eine aktive Geräuschunterdrückung als auch über eine fortschrittliche Sprachanhebung, mit der das Gerät bestimmte Geräusche herausfiltern oder verstärken kann. Im Entspannungsmodus blenden sie alles aus, während sie im Kommunikationsmodus unerwünschte Geräusche herausfiltern und gleichzeitig die Klarheit von Stimmen in der Nähe verstärken können. Sie funktionieren auch als typische kabellose Earbuds, die mit einer einzigen Ladung neun Stunden oder dank des Ladecases bis zu 27 Stunden durchhalten.

Der einzige Nachteil ist, dass diese neuen Kopfhörer von Sennheiser 849 Euro kosten werden. Das ist deutlich mehr als alles andere auf unserer Liste der besten True-Wireless-Kopfhörer. Wir vermuten, dass dies daran liegt, dass Sennheiser diese Kopfhörer als günstigere Alternative zu herkömmlichen Hörgeräten positionieren will. Aber es bleibt abzuwarten, ob die klangverbessernden Funktionen der Conversation Clear Plus die Erwartungen an solche Geräte erfüllen können. Wenn du sie selbst ausprobieren möchtest, kannst du sie ab sofort vorbestellen. Sie werden am 20. Januar auf den Markt kommen.

Sony wird wahrscheinlich auch einige neue Kopfhörer oder Earbuds vorstellen. Wir tippen auf ein neues Paar LinkBuds und vielleicht auch auf die heiß erwarteten Sony WF-1000XM5. Mit der Teilnahme von Razer könnten wir auf der CES 2023 auch einige neue Gaming-Headsets mit RGB-Verkleidung erwarten, aber wir müssen abwarten, was Razer und andere auf den diesjährigen Konferenzen zu bieten haben.

Hi-Fi-Accessoires

Der Niam NSC222 und der NAP 250 verbessern die Audioanlage deines Hauses (Image credit: Naim )

Wenn du bereits über ein solides Lautsprechersystem verfügst, könntest du stattdessen Gadgets wie Amp Genie bevorzugen. Es soll es viel einfacher machen, eine Audioquelle mit dem Receiver deiner Wahl zu synchronisieren, z. B. mit Geräten von Yamaha, Denon und Sonos. Auf der CES gibt es immer eine ganze Reihe von Gadgets, die lästige Probleme mit anderen Geräten lösen sollen. Verfolge also die Ankündigungen und unsere Berichterstattung, um zu sehen, ob 2023 das Jahr ist, in dem deine Audiotechnik stressfrei wird.

Alternativ könntest du dich für eines der neuen Produkte des HiFi-Veteranen Naim entscheiden, der zur Feier seines 50-jährigen Bestehens drei Komponenten für seine Classic-Reihe herausbringt. Mit dem Streaming-Vorverstärker NSC 222 kannst du Spotify, Tidal oder sogar einen Plattenspieler nahtlos mit deinem Lautsprechersystem koppeln.



Die Endstufe NAP 250 ist ein großartiger Partner für den NSC 222 und liefert 100 W pro Kanal für eine bessere Leistung und Kraft; und schließlich kann das Netzteil NPX 300 zum Setup hinzugefügt werden, um das Grundrauschen zu reduzieren und die Leistung deines Audiosystems zu verbessern. Die Naim Audio NSC 222 und NPX 300 sind ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von jeweils 6.999 Euro erhältlich während der NAP 250 5.299 Euro kosten wird.

In unserem CES 2023-Sammelartikel findest du die neuesten Nachrichten von der Messe. Wir werden über alles von 8K-Fernsehern und faltbaren Displays bis hin zu neuen Handys, Laptops und Smart-Home-Gadgets berichten. Bleib also dran, wenn du die großen Neuigkeiten erfahren willst.