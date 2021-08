Der neue Tensor-Chipsatz des Google Pixel 6: 3 Wege, wie er Apples und Snapdragons Silicon übertreffen könnte

Google hat das Google Pixel 6 und Pixel 6 Pro in einer Reihe von Tweets offiziell vorgestellt und es sieht so aus, wie es die Leaks vermuten ließen. Aber der Tech-Gigant bestätigte noch eine weitere Information, die schon lange gemunkelt wurde: Die Geräte werden von einem selbst entwickelten Chipsatz angetrieben, der offiziell Google Tensor genannt wird. Was kann dieses neue Silicon also leisten?

Wir haben aufgeschlüsselt, was wir nach der offiziellen Vorstellung von Googles neuem System-on-a-Chip, das bisher unter dem Codenamen Whitechapel bekannt war, gehört haben.

Kurz gesagt, der Tensor-Chipsatz soll viele gewöhnliche Dinge verbessern, die Googles Pixel-Smartphones tun, vom Browsen in der Android-Oberfläche bis hin zum Fotografieren, sowie schnellere Google Assistant-Ergebnisse und andere Spracherkennungsaufgaben liefern - das neue Silicon soll all dies auf dem Gerät erledigen, anstatt die Anfrage an die Google-Server und zurück schicken zu müssen.

Wir haben diesen Effekt bereits bei Apples Bionic-Chipsätzen der A-Serie gesehen, deren Software so eng auf die Hardware zugeschnitten ist, dass die Flaggschiffe des Unternehmens regelmäßig die Benchmark-Rankings unserer besten Smartphones mit vergleichsweise wenig RAM anführen.

So excited to share our new custom Google Tensor chip, which has been 4 yrs in the making (📎 for scale)! Tensor builds off of our 2 decades of computing experience and it's our biggest innovation in Pixel to date. Will be on Pixel 6 + Pixel 6 Pro in fall. https://t.co/N95X6gFxLf pic.twitter.com/wHiEJRHJwyAugust 2, 2021

Verbesserte Spracherkennung

Google hat in einem Tweet mehrere Möglichkeiten aufgezählt, wie der Tensor-Chipsatz die Pixel 6 Smartphones unterstützen wird, darunter die Kamera, die Spracherkennung und andere Funktionen - vor allem aber die Durchführung von KI- und maschinellen Lernprozessen auf dem Gerät, die Sprachbefehle, Übersetzungen, Beschriftungen, Diktate und andere Spracherkennungsaufgaben verbessern sollen.

Dies sollte viele der führenden Pixel 6-Funktionen unterstützen, die typischerweise auf der Google IO vorgestellt werden, von der Live-Transkription in der Recorder-App über die Live-Übersetzung bis hin zur Live-Untertitelung und dem Google Assistant und mehr. Wir wetten, dass das Unternehmen noch weitere Features in petto hat, die es mit dem Pixel 6 enthüllen wird.

Kameras: schnellere Verarbeitung, bessere Sensoren

Dank Tensor hat Google auch die rückwärtigen Kameras verbessert, mit stärkeren Sensoren, die nicht in den Vier-Linsen-Block des Pixel 5 und Pixel 4 passen würden, so ein offizieller Blogpost, der die Vorteile des Silicons beschreibt. Daher auch die neue "Camera Bar", wie sie genannt wird.

Die Modellreihe hatte seit dem Pixel 2 die gleichgroßen Sensoren verwendet, erklärt YouTuber Marques Brownlee in einem neuen Video, nachdem er behauptet hat, das neue Pixel 6 in der Hand gehabt zu haben. Aber mit dem neuen Tensor-SoC hatte Google endlich die Möglichkeit, größere Sensoren zu verwenden, die die Software des Tech-Giganten ausnutzen konnte - wir sind also wirklich gespannt, was sie können. Google hat sogar "völlig neue Funktionen und Verbesserungen an bestehenden Features" angekündigt, und wir können es kaum erwarten, zu sehen, was das für die Fotofunktionen bedeutet.

Material You Interface und Sicherheit

Die Entwicklung von Material You in Android 12, die die Benutzeroberfläche radikal auf eine Farb- und Tonpalette mit neuen Animations- und Design-Frameworks umstellt, wird von Tensor angetrieben und reibungslos funktionieren, wie Google in seinem Blogpost bestätigt hat.

Was die Sicherheit angeht, versichert Google, dass Tensor einen eigenen Sicherheitskern hat, der mit einem neuen Titan M2 Chip kombiniert wird. Google behauptet, dass das Pixel 6 die "meisten Schichten der Hardware-Sicherheit in einem Telefon" haben wird, was auch immer das bedeutet.

Tensor im Pixel 6 - und mehr?

Während die Ankündigung des Pixel 6 eine willkommene Überraschung ist, war es nicht die Enthüllung, die wir erwartet hatten - das wäre das Mittelklasse-Pixel 5a gewesen, das laut einem Bloomberg-Bericht noch diesen Monat auf den Markt kommen sollte. Warum ist das wichtig? Es wirft die Frage auf, ob das Pixel 5a auch Tensor bekommen wird.

Unsere Vermutung ist: nein, vor allem, weil Google Tensor als Generationssprung in der Technologie anpreist, den es zuerst in seine Top-Smartphones integrieren wird. Wir haben keine Preisinformationen für das Pixel 6, also können wir nicht sagen, dass der Tensor nur für Premium-Geräte positioniert ist, aber wir erwarten, dass das Unternehmen einige Zeit (und Handy-Generationen) braucht, um seine Hardware und Software zu optimieren. Schließlich haben Apples günstigere Smartphones erst mit dem iPhone SE 2020 einen führenden Chipsatz der A-Serie erhalten.

Angesichts all der Gerüchte, die auf ein fast fertiges Pixel 5a hindeuten, würde es Sinn machen, dass es von dem Silicon angetrieben wird, das zuvor Googles Smartphones angetrieben hat: Qualcomm Snapdragon Chipsätze. Was ist mit den zukünftigen Mittelklasse-Pixel-Geräten der A-Serie? Diese könnten ebenfalls von Qualcomm angetrieben werden, wie ein Tweet von Walter Bloomberg zeigt, der einen Qualcomm-Sprecher mit den Worten zitiert, dass "Qualcomm weiterhin eng mit Google an bestehenden und zukünftigen Produkten auf Basis der Snapdragon-Plattform zusammenarbeiten wird."

Aber wir warten immer noch darauf zu sehen, was der Tensor für das Pixel 6 tut - und was nicht, wenn man bedenkt, dass dies Googles erstes SoC ist. Wird es zum Beispiel ein eigenes 5G-Modem haben oder wird dieses von einem anderen Chip-Hersteller bereitgestellt, wie sich der Analyst Anshel Sag in einem Tweet gefragt hat - vor allem, da Google 5G in seinem Blogpost nicht ein einziges Mal erwähnt hat.

In jedem Fall hat Google eine Reihe von Behauptungen über Tensor aufgestellt, die wir mit Spannung erwarten, wenn das Gerät im Herbst 2021 erscheint (Q3 2021). Ob Tensor den Pixel-Handys den nötigen Vorsprung verschafft, um Apple, Samsung, Xiaomi und den anderen großen Namen im Smartphone-Bereich Marktanteile abzujagen, bleibt abzuwarten.

