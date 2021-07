Der neue Blade Film hat einen Regisseur – und es ist ein weiterer Indie-Neuzugang für das MCU

Marvels Reboot von Blade war die größte Überraschung während der San Diego Comic-Con im Juli 2019.

Obwohl der Film bereits vor zwei Jahren angekündigt wurde, ist noch nicht viel über die Handlung des ikonischen Vampirjägers bekannt.

Bis vor kurzem wussten wir nur, dass Mahershala Ali den titelgebenden Superhelden in der MCU-Version von Blade spielen wird und dass die Dreharbeiten nicht vor 2022 beginnen werden. Nun scheint es aber, dass Marvel den Regiestuhl mit einer interessanten Wahl besetzt hat.

Laut Deadline hat Marvel Bassam Tariq, den Regisseur hinter Mowgli mit Riz Ahmed in der Hauptrolle, für die Regie des kommenden Blade-Streifens angeheuert.

Marvel lehnte es auf Anfrage von Deadline ab, das Gerücht zu kommentieren, was normalerweise darauf hindeutet, dass etwas Wahres an dem Bericht dran ist.

Deadline behauptet auch, dass Marvel-Präsident Kevin Feige und andere Führungskräfte des Studios sich mit Dutzenden von Kandidaten für die Rolle getroffen haben, wobei sich der Einstellungsprozess bis zum Herbst 2020 hinzog.

Ursprünglich wollte das Studio jemanden anheuern, der sowohl das Drehbuch als auch die Regie übernehmen sollte, aber nachdem Stacy Osei Kuffour von Watchmen als Drehbuchautor verpflichtet wurde, ließ man diese Pläne fallen.

Der Blade-Regisseur tritt in die Fußstapfen anderer Indie-Verpflichtungen für MCU-Filme

(Image credit: Disney/Marvel Studios)

Vorausgesetzt, dass Tariq die Regie von Marvel's Blade übernimmt, wird seine Anstellung einen aktuellen, aber willkommenen Trend bei den Marvel Studios fortsetzen.

Feige und Co. haben es sich zur Gewohnheit gemacht, Indie-Filmemacher für die Regie ihrer neuesten Filme zu engagieren. Tariqs Anstellung würde diesem Trend sicherlich folgen.

Jon Watts (Spider-Man), Taika Waititi (Thor: Tag der Entscheidung), Anna Boden und Ryan Fleck (Captain Marvel) und Cate Shortland (Black Widow) sind nur einige der Regisseure, die Marvel in letzter Zeit verpflichtet hat und die sich zuvor mit Indie-Filmen einen Namen gemacht haben.

Dieser Trend wird sich auch in Marvels Phase 4-Filmen fortsetzen.

Watts und Waititi sind zurückgekehrt, um bei den Fortsetzungen von Spider-Man: No Way Home und Thor: Love and Thunder Regie zu führen.

In der Zwischenzeit hat Destin Daniel Cretton (Just Mercy) bei Shang-Chis kommendem Live-Action-Film Regie geführt, Nomadlands Oscar-gekrönte Regisseurin Chloe Zhao führte bei Marvel's The Eternals Regie und Nia DaCosta (Little Woods, Candyman) führt bei der Captain Marvel-Folge namens The Marvels Regie.

Diese neue Reihe von Indie-Regisseuren steht in starkem Kontrast zu Marvels früheren Filmen, bei denen etablierte Namen wie Jon Favreau, Kenneth Branagh, Shane Black und Alan Taylor viele der Phase 1 und 2 Filme des MCU leiteten.

Marvel schien bei der Wahl der Regisseure auf Nummer sicher zu gehen, während es begann, sein Filmuniversum aufzubauen. Jetzt, wo es sich auf der globalen Bühne etabliert hat, kann sich das Studio nach der nächsten Generation von kreativen Köpfen umsehen, die die kommenden Filme leiten sollen.

Die Verpflichtung von aufstrebenden Regisseuren, deren Wurzeln in Indie-Produktionen liegen, ist eine erfrischende Abwechslung. Leute wie Zhao, DeCosta und Tariq können neue Methoden, ästhetische Stile, Kameraführung und andere visionäre Ideen einbringen und Marvels Filme so individuell wie möglich machen.

Es gibt eine kleine lautstarke Minderheit, die der Meinung ist, dass Superheldenfilme anfangen, ein wenig altbacken zu werden. James Gunn von Guardians of the Galaxy sagte dies während der Pressetour für DC's Suicide Squad – Kommentare, die in der Vergangenheit von Personen wie Martin Scorsese geäußert wurden.

Mit dieser neuen Generation von einfallsreichen Regisseuren werden die Marvel-Filme jedoch immer filmischer und einzigartiger als ihre Vorgänger und das ist definitiv eine positive Entwicklung.