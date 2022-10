Bethesdas Postapokalypse und mehr gratis! – Das bietet Prime Gaming im Oktober

Die schönste Zeit des Monats steht PC-Gamern wieder einmal bevor!

Denn mit dem Oktoberbeginn erwarten uns wieder allerhand In-Game-Belohnungen sowie vollumfängliche Titel, die uns dank Prime Gaming kostenfrei zur Verfügung gestellt werden – insofern wir Abonnent sind.

Dieses Mal entführen dich die Spieletitel dabei beispielsweise in die postapokalyptischen Lande von Fallout 76 (Öffnet sich in einem neuen Tab). Der aktuellste Ableger der beliebten Bethesda-RPG-Reihe konnte zu Beginn zwar vor allem durch Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam machen, hat sich inzwischen aber zu einem durchaus gelungenen Multiplayer-Abenteuer gemausert.

Nicht zuletzt ist das dabei den zahlreichen Updates seit Release geschuldet. Seither gibt es mehr NPCs, mehr soziale Features sowie einen ganze Menge neuer Rüstungen und Wummen. Für lau kannst du hier mit deine Freunden zweifellos eine hervorragende Zeit haben!

In Schatten des Krieges setzen wir uns gegen allerhand Ork-Gesocks zur Wehr. Optisch wie spielerisch gehört die Rückkehr nach Mittelerde zweifelsfrei zu den gelungensten LotR-Games. (Image credit: Warner Bros. Interactive Entertainment)

Fans von Action-Adventures tauchen hingegen einmal mehr in Mittelerde ab. Mit Schatten des Krieges (Öffnet sich in einem neuen Tab) schlüpfen wird aber noch einmal in die Rolle von Talion und führen dessen Abenteuer und Vergeltungsreise fort. Optisch wie spielerisch ist der Titel dabei zweifelsfrei einer der besten Einträge der Herr der Ringe-IP und bietet so einige Fanservice-Momente.

Besonders cool ist zudem, dass Abonnenten von Prime Gaming hiermit nahtlos die Geschichte vom Vorgänger Mordor's Schatten (Gratis-Titel im September) weiterverfolgen können. Wer Action-Adventures vom Schlag eines Assassin's Creed mag oder dank Ringe der Macht im Fan-Modus ist, der dürfte mit Mittelerde: Schatten des Krieges hervorragend bedient sein!

Mehr Futter für Denker und Taktiker!

Auch Taktiker kommen im Oktober dank Total War: WARHAMMER II aber keinesfalls zu kurz. Nachdem erst dieses Jahr der großartige dritte Eintrag der Unterreihe erschien, dürfen wir jetzt komplett kostenfrei den gleichermaßen genialen Vorgänger genießen.

Optisch darf sich dieser durchaus noch blicken lassen und entzückt spielerisch durch eine ähnliche Finesse wie sein Nachfolger. Entsprechend erwarten dich – und deine Freunde – hunderte Stunden voller aufregender Partien und Spielspaß, die durch zahlreiche Völker und Einheiten sowie kolossale Massenschlachten immer wieder aufs Neue begeistern. Knapp 80.000 Steam-User sind sich sicher, dass dieser Titel zu den besten RTS-Vertretern der letzten Jahre gehört!

Hübsche RTS-Action steht mit Total War: WARHAMMER II bevor! (Image credit: Sega)

Noch nicht den passenden Titel gefunden? Wie wärs denn beispielsweise mit dem Pixel-Plattformer Horace? Ein Zwei-Mann-Projekt, welches als charmanter Ausflug mit diversen Popkultur und Videospiel-Referenzen punktet. Oder aber du entspannst etwas beim Lösen der künstlerischen Puzzle von Glass Masquerade.

Auch nicht das Wahre? Dann hätten wir zuletzt noch Hero's Hour im Angebot. Lass dich hierbei aber keinesfalls von der Pixel-Optik abschrecken, denn im Kern wartet hier ein großartiges, rundenbasiertes Strategiespiel darauf, dich mit umfangreichen Armeen, Karten, Städten und Zaubern in seinen Bann zu ziehen.

Falls hier nix dabei war oder du unschlüssig bist, kannst du aber auch einen Blick in die zahlreichen Servicetitel werfen, bei denen du durch Prime Gaming wieder neuen Loot beschert bekommst. Neben Belohnungen für Destiny 2, League of Legends und New World gibt es diesmal sogar das Flames of the Nether DLC für Minecraft Dungeons komplett kostenfrei!

Die vollumfängliche Auswahl an Belohnungen findest du wie immer auf der offiziellen Prime-Gaming-Website (Öffnet sich in einem neuen Tab). Für die vorgestellten Vollversionen haben wir dir aber auch noch einmal den entsprechenden Trailer unterhalb verlinkt: