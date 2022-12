Bestes Xbox Game Pass Streaming-Zubehör 2022

MOGA Mobile Gaming Clip for Xbox One

Wenn du dich für eine weitere lange Gaming-Session niederlässt, kann gutes Xbox Game Pass Streaming-Zubehör einen großen Unterschied machen. Auch wenn es nicht zwingend notwendig ist, lohnt sich sich ein Blick, wenn du auf der Suche nach etwas bist, das dein Setup aufwertet.

Das beste Xbox Game Pass Streaming-Zubehör wurde entwickelt, um die ohnehin schon unglaublichen Möglichkeiten des Xbox Game Pass noch weiter zu verbessern, was bei der Debatte Xbox Series X vs. PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab) eine größere Rolle spielt, als der normale Gamer erwarten würde. Einige der besten Spiele auf der Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab) sind über den Game Pass verfügbar, so dass die Xbox jeden Cent wert ist.

Für den Zugang zum Xbox Cloud Gaming brauchst du den höheren Xbox Game Pass Ultimate (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Zugang, aber wenn du nach einem Upgrade suchst, würden wir es dir empfehlen. Das Spielen über die Cloud ist eine fantastische Möglichkeit, einige tolle Spiele sofort zu erleben.

Aber ein Telefon allein reicht oft nicht aus. Auch wenn einige Spiele inzwischen die Touch-Steuerung unterstützen, brauchst du, egal ob du ein Samsung Galaxy S22 oder ein iPhone 13 (Öffnet sich in einem neuen Tab) besitzt, oft ein Gamepad, um Xbox Spiele zum Glänzen zu bringen. Du kannst einen kabellosen Xbox Controller (Öffnet sich in einem neuen Tab), ein DualShock 4-Pad und vieles mehr verwenden. Unabhängig vom Gamepad empfehlen wir dir, einen Clip zu kaufen, mit dem du dein Handy darüber halten kannst, oder ein Gamepad, das speziell für diesen Zweck entwickelt wurde. Manche verwandeln dein Handy in ein Gerät, wie die Nintendo Switch (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Es gibt viele Gamepads, die offiziell von Xbox Game Pass Streaming unterstützt werden - diese haben die klassische "Xbox"-Taste. Es gibt aber auch viele andere Pads, die ebenfalls funktionieren, solange sie die richtigen Sticks und Tasten haben. Dies sind einige der besten Xbox Game Pass Streaming Accessoires, die du dir ansehen solltest.

(Image credit: Future)

1. Backbone One iOS Das beste Xbox Game Pass Streaming-Zubehör für iPhone-Nutzer Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Coolblue DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Bequem zu bedienen + Optimiert für größere iPhone-Größen + Tolle Tasten und Sticks Kontra - Viele Hüllen passen nicht hinein

Der Backbone One iOS ist unser bestes Xbox Game Pass Streaming-Zubehör, wenn du ein iPhone zur Hand hast. In unserem Test gab es kaum etwas an diesem mobilen Controller zu bemängeln, denn wir fanden, dass seine Gesamtkonstruktion vielen anderen Angeboten in seiner Preisklasse weit voraus ist.

Der Backbone One iOS kostet 99,99€ und ist damit nicht gerade das billigste Angebot, aber wir finden, dass er seinen Preis durch seine hervorragende Verarbeitung und seine Funktionen rechtfertigt. Die Sticks und Knöpfe fühlen sich genauso gut an wie bei den neuesten Konsolen-Controllern und wir haben bei unseren Tests festgestellt, dass die iPhones sicher, aber nicht zu fest gehalten werden.

Das Einzige, was wir am Backbone One bemängeln können, ist, dass du aufgrund der engen Passform nicht viele iPhone-Hüllen damit verwenden kannst. Ansonsten gibt es hier eine intuitive Software, die du bei einigen ähnlich teuren Konkurrenten nicht findest. Das bedeutet, dass du beim Spielen von Xbox Game Pass-Streaming-Spielen ganz leicht kreativ werden kannst, wenn du Aufnahmen oder Schnappschüsse machen willst. Für das Geld gibt es für iOS-Nutzer nichts Vergleichbares.

(Image credit: Future)

2. Razer Kishi Das beste Xbox Game Pass Streaming-Zubehör für Android specifications Condition Neu, Instandgesetzt Game Platform Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Mindfactory DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Computeruniverse DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Latenzfreie kabelgebundene Verbindung + Keine Probleme mit dem Gewichtsausgleich + Mehr oder weniger universell Kontra - Keine Tastenbelegung - Ersetzt durch den Razer Kishi V2

Der Kishi ist der universelle Nachfolger des Junglecat-Controllers von Razer, der eigentlich nur für eine Handvoll Handys gedacht war. Zwei Hälften eines Controllers, die durch eine Rückenstütze verbunden sind, verwandeln dein Telefon in etwas, das nicht weit von einer Nintendo Switch entfernt ist. Wenn er nicht benutzt wird, lässt er sich zu einem Paket zusammenfalten, das kleiner als ein Xbox-Controller ist.

Anders als die meisten Gamepad-Zubehörteile wird das Razer Kishi über USB-C mit deinem Android-Gerät verbunden (eine iPhone-Version ist auch verfügbar), sodass die Latenz einer kabellosen Verbindung entfällt. An der Außenseite des Kishi befindet sich ein USB-C-Anschluss, der zum Aufladen während des Spiels genutzt werden kann. Das schicke Design passt auf fast alle Handys und hat nicht das Problem mit der Gewichtsverteilung, das bei einer Konsolen-Controller-Klemme auftritt.

Die Kehrseite der Medaille ist, dass das Razer Kishi, trotz einiger für Smartphone-Lautsprecher passende Lücken, den Sound beeinträchtigt. Du kannst leider auch keine kabelgebundenen Kopfhörer anschließen.

Es überrascht nicht, dass die Qualität der Knöpfe nicht ganz an die des Xbox Wireless Controllers oder des DualSense heranreicht, aber im Vergleich zu anderen Produkten von Drittanbietern ist sie großartig. Abgesehen von den Problemen mit dem Sound ist dies immer noch einer der besten Xbox Game Pass Streaming Controller auf dem Markt.

(Image credit: Future)

3. PowerA Moga XP5-X Plus Der beste Xbox Game Pass Streaming Controller specifications Condition Neu Game Platform Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei OTTO DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Anständige Akkulaufzeit + Inklusive Clip für dein Handy + Langlebig und ergonomisch geformt Kontra - Ein paar kleinere Bedenken hinsichtlich der Verarbeitungsqualität

Der PowerA Moga XP5-X Plus sieht aus wie ein Xbox Series X Controller, aber er ist zu 100 % ein Pad für das Streaming unterwegs. Es handelt sich um einen Bluetooth-Controller mit einer aufsteckbaren Handyhalterung, die sich um 220 Grad drehen lässt. Das bedeutet, dass du den Bildschirm dank des doppelten Scharniermechanismus im Telefonständer nach Belieben drehen kannst.

Je nach Farbvariante kostet der PowerA Moga XP5-X Plus ca. 55€. Er eignet sich für Handys mit einer Breite von bis zu 79 mm, was die meisten Geräte abdeckt, auch wenn sie in einer Hülle stecken. Warum solltest du dich also für den Mega XP5-X entscheiden, wenn du das offizielle Xbox-Pad und einen Clip für weniger Geld bekommen kannst? Weil es mit einer 3.000-mAh-Powerbank geliefert wird, damit du spielen kannst, ohne dass der Akku deines Handys schlapp macht.

(Image credit: MOGA )

4. PowerA MOGA Mobile Gaming Clip 2.0 Das beste günstige Xbox Game Pass Streaming-Zubehör specifications Condition Neu Game Platform Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei OTTO DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Günstige Preisklasse + Flexibles Scharnierdesign + Gummierte Innenseite Kontra - Gamepads sind separat erhältlich

Wenn es um das günstigste Xbox Game Pass Streaming-Zubehör geht, ist der PowerA MOGA Mobile Gaming Clip 2.0 eine Wahl, gegen die sich kaum etwas sagen lässt. Zum Preis von 14,99€ wird dieser überarbeitete Zusatz für dein bestehendes Xbox Gamepad an der Oberseite befestigt und hält dein Telefon in Position, damit du unterwegs spielen kannst.

Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um die zweite Auflage des unserer Meinung nach besten Clips seiner Art. Das liegt an seiner robusten Beschaffenheit und der ergonomischen Passform für die neuesten Microsoft-Controller, die derzeit auf dem Markt sind. Wenn du auf der Suche nach einem günstigen Clip einer zuverlässigen Marke bist, können wir diesen von ganzem Herzen empfehlen.

(Image credit: 8BitDo)

5. 8Bitdo SN30 Pro for Xbox Cloud Gaming Das beste Xbox Game Pass Streaming-Zubehör für Retro-Games specifications Colour Schwarz, Grau Condition Neu Game Platform Die besten Angebote von heute Anzeigen bei Alternate DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Proshop DE (Öffnet sich in einem neuen Tab) Anzeigen bei Amazon (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pro + Retro-inspiriertes Design + Inklusive Clip zur Befestigung am Telefon + Relativ klein und leicht (für Portabilität) Kontra - Lästig klein und leicht (für Ergonomie/Gewichtsausgleich) - Kein moderner Gamepad-Griff

8Bitdo bietet für viele Plattformen Pads von Drittanbietern an, die den SNES-Controllern ähneln. Alle verwenden die gleiche Hardware, aber du solltest das spezielle "for Xbox Cloud Gaming"-Pad für Xbox Game Pass suchen. Es verfügt über die kultige Xbox-Taste, eine (fast) komplett schwarze Lackierung und wird mit dem 2-Achsen-Clip geliefert, mit dem das Pad an ein Telefon angeschlossen werden kann.

Abgesehen von einigen Überbleibseln des Retro-Charmes ist seine Größe ein entscheidender Anreiz: Das 8Bitdo SN30 Pro For Xbox Cloud Gaming ist kleiner als ein Xbox-Pad. Das macht es praktisch für den mobilen Einsatz. Außerdem wiegt es nur 111g, also weniger als die Hälfte eines Xbox One Controllers ohne Batterien, und hat einen Lithium-Akku mit 18 Stunden Laufzeit eingebaut.

Auch das ist toll, um es in der Tasche zu verstauen, aber nicht ideal, um ein größeres Handy auszubalancieren, das allein schon 200g wiegen kann. Trotz seiner geringen Größe bietet das 8Bitdo SN30 Pro For Xbox Cloud Gaming Platz für alle primären Xbox-Pad-Tasten, einschließlich zweier Trigger auf jeder Seite.