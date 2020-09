Android-Apps auf Windows 10: Funktion der „Ihr Smartphone“-App wird verteilt, weitere Funktionen im Anmarsch

Windows 10-Nutzer, die die „Ihr Smartphone“-App verwenden, bekommen jetzt, wie versprochen, die Möglichkeit, Android-Apps direkt von ihren PCs aus zu benutzen – zumindest alle mit unterstützten Samsung-Geräten*. Außerdem wurde die Funktion zur Verwendung mehrerer Apps für die nahe Zukunft angekündigt.

Microsoft hatte Ende August angekündigt, dass die Verteilung dieses cleveren Features begonnen habe, und bestätigt, welche Samsung-Smartphones unterstützt werden. Auf Twitter wurde jetzt verkündet, dass die Verteilung abgeschlossen sei.

#YourPhone Apps is rolling out to everyone with supported devices (https://t.co/2p00jSOkwn)! Have you tried it out? Let us know which apps you have added to your favorites or pinned. Note: Ability to run multiple apps simultaneously will be available later this year. https://t.co/9ePh17es3TSeptember 15, 2020