Project Tanuki: Neues Indie-Studio aus Kyoto beginnt Arbeit an einem neuen Spiel

Q-Games und Chuhai Labs arbeiten zusammen am neuen Titel "Project Tanuki" und haben dafür das brandneue Indie-Game-Studio Deniworks in Kyoto gegründet.

Denkiworks ist die neueste Kreation der Mitbegründer Liam Edwards, Taki Arioka und Jan de Graaf. Das erfahrene Team hat bereits an Apple-Arcade-Titeln wie Pixeljunk Scrappers und Cursed to Golf gearbeitet, die auch auf Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch und PC erhältlich sind.

"Unsere gemeinsame Arbeit an Pixeljunk Scrappers war eine ganz besondere Kollaboration. Wir haben damals gescherzt, dass wir uns eines Tages wieder zusammenfinden würden, um wieder ein Spiel zu entwickeln. Ich glaube nicht, dass wir wirklich damit gerechnet haben, aber jetzt sind wir hier", sagt Programmierer Jan de Graaf.

Denkiworks hat seinen Sitz in Kyoto, wo sich die drei Entwickler bei der Arbeit in ihren früheren Unternehmen kennengelernt haben. Obwohl das Studio noch sehr jung ist, sind die Gründer fest entschlossen, Spiele zu entwickeln, die innovativ sind und die einzigartige Perspektive "Ost und West" verkörpern.

Diese Perspektive hat Denkiworks anscheinend zu ihrem neuesten Titel inspiriert, der den Codenamen Project Tanuki trägt. Über das Debüt-Spiel ist noch nicht viel bekannt, aber es wird die japanische Landschaft und die ländliche Kultur zum Thema haben.

"Wir haben hart an unserem ersten Titel gearbeitet, der von unseren Erfahrungen mit dem Leben in Japan inspiriert ist, sowohl aus der Perspektive eines Auswanderers als auch eines Einheimischen. Es ist im Grunde ein Liebesbrief an dieses Land und seine wunderschöne Kultur. Wir alle haben eine idealisierte Vorstellung von Japan, vor allem von seiner atemberaubenden Landschaft, die seit Jahrhunderten in der Kunst und in den Medien verbreitet wird. Project Tanuki wird unsere Interpretation davon sein", sagt Designer Liam Edwards.

Der Release von Project Tanuki wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. In der Zwischenzeit findest du in unserem Artikel zu den Amazon Prime Day Videospielangeboten tolle Rabatte für Xbox Series X|S, PS5 und Nintendo Switch.