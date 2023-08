Outcast – A New Beginning bekommt frisches Trailermaterial spendiert, welches eine grandiose Open-World offenbart!

Der THQ Nordic 2023 Digital Showcase hatte einiges im Gepäck: Ein brandneues ARPG in Form von Titan Quest 2, In-Engine-Material zum heiß erwarteten Gothic Remake ... und um aus dem Rückkehrerensemble ein Dreiergespann zu machen, gab es auch entlang des Showcase neue Einblicke in Outcast – A New Beginning! Wir haben natürlich auch diese Ankündigung nicht versäumt und verraten dir unterhalb, was du zur Rückkehr der galaktischen Abenteuer-Reihe wissen musst.

Vor zwei Jahren, 2021, wurden die Fans bereits in Aufruhr versetzt, nachdem der Titel sowie die Arbeit an selbigem erstmalig angekündigt wurde – und das über 20 Jahre nach dem ursprünglichen Release in 1999! Während Fans seither zwar mit Second Contract ein umfangreiches Remake erhalten hatten, konnte selbiges leider nicht in gleicher Manier den Funken von einst aufs Neue entfachen. Die Konsequenz: Etwas Frisches musste her!

Und etwas Frisches sollen die Fans nun auch bekommen. Immerhin betritt der ehemalige U.S. Navy Seal Cutter Slade indessen wieder die Bühne und kehrt auf den mysteriösen Planeten Adelpha zurück, wo es gilt gegen die Versklavung der Talaner, der einst so freien Bewohner der Welt, anzukämpfen. Doch nicht nur die Talaner, sondern auch die Ressourcen des Planeten wurden ausgebeutet, womit gleich die Existenz von gesamt Adelpha auf der Kippe steht. Und zu allem Überfluss gibt es dann auch noch feindlich gesinnte Roboter, die eine mysteriöse Verbindung zu Slades Vergangenheit zu haben scheinen – viel zutun also für unseren Protagonisten!

Doch lass dich nicht täuschen - "Outcast - A New Beginning" ist nicht nur ein Spiel, welches dich in eine packende Geschichte eintauchen lässt. Nein, hier kannst du in einer atemberaubenden offenen Welt stets auch einfach deinen eigenen Weg gehen. Mit deinem eigenen Tempo wundervolle Landschaft erkunden und dich in den Wiederaufbau dieses gebeutelten Planeten stürzen. Von der Instandsetzung von Dörfern bis hin zur Pflege der Natur, ja sogar die Wirtschaft kann in die Hand genommen werden!

Via Medienbriefing wurde zudem publik, dass das neueste Outcast-Abenteuer wohl etwa 35 Stunden in Anspruch nehmen wird ... kein Brocken wie das nahende Starfield oder Baldur's Gate 3 also, kurz ist es aber auch nicht. Vor allem dürfte A New Beginning somit aber noch einmal deutlich länger als das Original wie auch das Remake des selbigen sein. HowLongToBeat zufolge verbrachten Spieler*Innen hier nämlich in der Regel lediglich 23 Stunden in den Schuhen von Cutter Slade.

Outcast – A New Beginning wird übrigens neben PC auch für PS5 wie Xbox Series X|S erscheinen, ein konkretes Veröffentlichungsdatum bleibt uns aber auch hier (vorerst) verwehrt. Die gute Nachricht: Auf der zugehörigen Pressekonferenz gab man bereits bekannt, dass derzeit in der Beta-Phase entwickelt wird, was für einen weiten Fortschritt des Projektes spricht und mit den Worten ergänzt wurde, dass wir "schon bald mit Neuigkeiten zum Veröffentlichungsdatum rechnen dürfen." – Gut so!

Um dich bis dahin nicht gänzlich im Regen stehenzulassen, haben wir dir zudem gleich eine ganze Reihe an heißen RPG-Empfehlungen auf unserer Seite bereitgestellt. Stöbere dich doch gern einmal durch die Auswahl und finde dein nächstes Langzeitprojekt für dein liebstes Hobby!