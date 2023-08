Gothic 1: Remake präsentiert sich im grandiosen In-Engine-Trailer und gewährt frische Einblicke ins "Alte Lager"

Neue Einblicke ins Gothic 1 Remake? Da sagen wir nicht nein!

Diesmal gab es eine moderne Nachbildung des Alten Lagers zu sehen, die nunmehr zwei Jahrzehnte nach der Veröffentlichung des Originalspiels versucht, den Charme von eins wieder aufleben zu lassen – und das durchaus mit Erfolg.

Rund um das Remake war es zuletzt recht still geworden, während der Titel ja bereits 2020 erstmalig angekündigt wurde und seither unter den strengen Augen von THQ Nordic wie auch Alkimia Interactive entwickelt wird – im engsten Austausch mit den Fans! Entsprechend plant man eine originalgetreue Umsetzung des einstigen Action-RPG-Hits von 2001, der moderne Vorzüge mit altbekannten Stärken vereint und so Neueinsteiger wie auch alte Hasen abholt.

Erscheinen soll das ambitionierte Projekt alsbald für PC, PS5 wie auch Xbox Series, wann wir uns konkret auf die Rückkehr in die raue Rollenspielwelt gefasst machen dürfen, wissen wir aber selbst nach dem THQ Nordic 2023 Digital Showcase noch immer nicht ...

(Image credit: THQ Nordic)

Wohlbekannt ist aber, was uns erwartet. Immerhin machen Entwickler wie Publisher keinen Hehl daraus, dass man sich eng ans Original hält – womöglich auch um Hardcore-Fans nicht direkt wieder zu vergraulen.

Aber worum gehts? "Das Königreich Myrtana wurde von einer unerbittlichen Horde von Orks überfallen. König Rhobar II. braucht eine große Menge an magischem Erz, um mächtige Waffen zu schmieden, und lässt alle verfügbaren Gefangenen in die Minen von Khorinis bringen. Um sie an der Flucht zu hindern, bittet der Monarch seine besten Magier, eine magische Barriere zu errichten. Aber etwas geht schief. Die Magie gerät außer Kontrolle und eine Meuterei verwandelt die Minen in ein wildes Gebiet, das von den gewalttätigsten Gefangenen kontrolliert wird."

Und eben diese chaotische Situation porträtiert nun auch der neueste Trailer. Zwar zeigt er noch nicht allzu viel vom modernisierten Kampfsystem, immerhin offenbart sich aber bereits, dass wir auch mit geliebten Mechaniken wie dem Schleichen oder Taschendiebstahl rechnen dürfen.

Hoffen wir nur, dass unser künftiger Playthrough ein besseres Ende nimmt als jener des charismatischen Schurken, der sich hier agil durch die Hütten und Leute bewegt, nur um am Ende doch noch das große Nachsehen zu haben ...

Aber mal ganz ehrlich: Das macht schon Bock auf mehr, oder? Klar, dass hier kein Triple-A-Standard in puncto Optik und Gameplay zu erwarten ist, dürfte klar sein ... auch weil das Budget recht limitiert ist.

Was Alkimia aber bisher auf die Leinwand zaubert, überzeugt! Genauso wie der Fakt, dass man fortlaufend mit der Community in Austausch tritt und so die Gefahr minimiert, sich in eine ungewünschte Umsetzung einzelner Aspekte zu verrennen.

Wir freuen uns jedenfalls, dass das Gothic Remake sich auch weiterhin "in voller Entwicklung befindet", auch wenn "nur Innos weiß, wann es schließlich erscheinen wird"...

Um dir die Wartezeit aber ein kleinen wenig zu versüßen, könnte sich ja ein Blick auf einige der besten Konsolenspiele rentieren. Egal ob nun auf der Suche nach den besten PS5-Spielen oder aber den besten Xbox Series-Titeln – hier wirst du viel Spielspaß zum fairen Preis spendiert bekommen!