Super Mario RPG: Director des Originals freut sich auf das Remake

Der Director des originalen Super Mario RPG, Chihiro Fujioka, hat bestätigt, dass er nicht an dem kommenden Remake beteiligt ist, sich aber über das Spiel in seinem aktuellen Zustand freut.

Super Mario RPG ist eines der wichtigsten anstehenden Switch-Spiele des Jahres für alle, die mit dem von Square entwickelten Original von 1996 aufgewachsen sind. Der SNES-Titel ist mittlerweile über 25 Jahre alt und wird für ein neues Publikum auf der Nintendo Switch neu interpretiert. Release-Datum ist der 17. November 2023. In einer Konversation auf Twitter (via VGC) erklärt Fujioka, dass er "nicht in das Remake involviert" ist, aber dass er "überrascht ist, sich aber über die Nachricht freut".

I am not involved in the remake.But I am very surprised and pleased with the news!June 22, 2023 See more

Das Remake von Super Mario RPG wurde vor zwei Wochen während der Nintendo Direct im Juni 2023 als Neuinterpretation des Originals angekündigt. Die Ankündigung wurde von langjährigen Fans mit überwältigend positivem Lob aufgenommen. Trotz seines Erfolges hat der Originaltitel nie eine Fortsetzung erhalten – ein Projekt, an dem Fujioka als sein "letztes Projekt" in der Branche Interesse bekundet hat (via Eurogamer). Möglicherweise könnte der Erfolg des Remakes Nintendo die Türen öffnen, um die vor über 25 Jahren gelegten Grundlagen zu erweitern. Stattdessen war der geistige Nachfolger die Paper Mario-Reihe, die sich über sieben Titel in 20 Jahren und fünf Konsolengenerationen erstreckt.

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars war das Regiedebüt von Chihiro Fujioka, der Mitte der 2000er Jahre auch an der Tottoko Hamtaro-Reihe mitarbeitete. Am bekanntesten ist er wohl als Komponist von Videospiel-Soundtracks, der an Dutzenden von bekannten Titeln der Final Fantasy-Reihe sowie der Mario- und Luigi-Reihen mitgewirkt hat. Jetzt ist er der Schlagzeuger der "Nintendocore"-Rockband Earthbound Papas, die Videospiel-Instrumentalstücke mit zeitgenössischem Flair neu abmischt.

Wir hoffen, dass einige der Super Mario-Spiele in den kommenden Prime Day Nintendo Switch-Angeboten und den allgemeinen Prime Day Videospiel-Angeboten vergünstigt erhältlich sind. Wir werden auch über die vielen anderen Prime Day-Angebote berichten, einschließlich der Ersparnisse bei Hardware, Software und Zubehör.