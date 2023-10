Noch im November erwarten uns gleich zwei neue Alien Hominid-Spiele

Alien Hominid-Entwickler The Behemoth hat bestätigt, dass seine beiden kommenden Titel, Alien Hominid HD und Alien Hominid Invasion, beide schon zu Beginn des Novembers, konkret am Ersten des Monats, erscheinen werden.

Bei Alien Hominid HD handelt es sich, wie der Name schon sagt, um ein Remaster des ursprünglichen Alien Hominid – einem Adobe Flash Run-and-Gun-Ableger, der erstmals im Jahr 2002 die Newsground-Website unsicher machte.

Alien Hominid Invasion ist hingegen eine Neuinterpretation des Klassikers mit modernen Features. Im Interview bei WASD x IGN erklärte Produzent Ian Moreno gegenüber TechRadar Gaming, dass Invasion die Frage beantwortet: "Wie würde eine moderne Version von Alien Hominid aussehen?"

Während beide Spiele auch gern solo genossen werden können, bietet jedoch zumindest Invasion einen lokalen wie auch Online-Koop-Modus für bis zu drei Mitstreiter sowie ein non-lineares Level-Erlebnis, bei dem die Spielerschaft einen passenden Pfad zum verfolgen wählt, während sie sich mit mächtigen Waffen durch die Stadtviertel der in mitleidenschaft gezogenen Erde ballert. Die HD-Version ebenfalls mit einem Koop beglückt, auch wenn dieser lokal bleibt und auf insgesamt zwei Spieler begrenzt sein mag.

In unserem oben erwähnten Interview sagte uns Moreno, dass die Bewahrung des Spiels ein "wichtiger Aspekt" bei der Entscheidung war, ein Remaster von Alien Hominid zu entwickeln. Die Bewahrung drohte schon fast in Vergessenheit zu geraten, wo doch Alien Hominid heutzutage allenfalls via Abwärtskompatibilität der Xbox 360-Fassung einzig auf Xbox Series spielbar scheint. Doch The Behemoths Ziel ist klar: Das Spiel soll weiterbestehen und infolgedessen auch endlich einer "jüngeren Generation zugänglich gemacht werden."

"Bei älteren Konsolen geht es immer irgendwann unter", sagte Moreno. "Kurz gesagt, das ist ein Teil unserer Art, Spiele zu bewahren und zum Erhalt von Spielen im Allgemeinen beizutragen".

Für Alien Hominid-Veteranen versprach Moreno, dass Invasion einen Einblick in die Geschehnisse am Ende des ersten Spiels geben wird. Er sagte: "Wir sind auch deshalb so aufgeregt, weil wir den Leuten eine Menge Wissen vermitteln werden, und ich weiß nicht, ob sie schon bereit dafür sind."

Alien Hominid HD und Invasion erscheinen auf Steam, Xbox Series, Xbox One und Nintendo Switch. Ein vergünstigtes Bundle der beiden Spiele wird simultan veröffentlicht.

Auf den Geschmack gekommen und jetzt Lust mal wieder eine Runde auf deiner Xbox Series, PS5 oder Nintendo Switch zu daddeln? Dann finde den passenden Zeitvertreib entlang unserer Bestenlisten.